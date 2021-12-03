IBM Data Virtualization هو محرك استعلام شامل ينفّذ الاستعلامات الموزعة والافتراضية عبر قواعد البيانات، ومستودعات البيانات، وبحيرات البيانات، والبيانات المتدفقة، بدون الحاجة إلى تغييرات يدوية إضافية أو نقل أو تكرار للبيانات.

