حلول تكامل البيانات

تقديم بيانات قابلة للتنفيذ بسرعة وعلى نطاق واسع
تُعَد إدارة توقعات قدرات الذكاء الاصطناعي دون معالجة انتشار البيانات وعدم إمكانية الوصول إليها من أبرز التحديات التي تواجه قادة البيانات. تعاني فِرَق البيانات من صعوبة في التعامل مع البيانات المعزولة، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وصعوبات أخرى تتعلق بجودة البيانات. ويزيد من حدة هذه التحديات الديون التقنية وانتشار الأدوات ونقص المهارات.
يوفِّر تكامل IBM watsonx.data لوحة تحكم موحدة، تُتيح لك العمل بسلاسة مع مسارات البيانات مثل الاستخراج، والتحويل، والتحميل (ETL) أو الاستخراج، والتحميل، والتحويل (ELT)، ومسارات التدفق في الوقت الفعلي، ومهام تكرار البيانات، دون الحاجة إلى استخدام أدوات متفرقة. ويوفِّر القدرة على التكيُّف لتنفيذ ونشر المسارات في أي مكان، سواء في البيئات السحابية أو المحلية أو الهجينة. ومن خلال قدرته المستمرة على مراقبة البيانات، يمكنك إدارة سلامة مسارات البيانات وضمان سرعة اكتشاف المشكلات ومعالجتها.
حوِّل البيانات غير المنسقة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي وساعِد على ضمان الوصول إلى بيانات موثوق بها ومتسقة بسرعة وعلى نطاق واسع.
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توحيد مصادر البيانات المتنوعة، وتمكين تدريب النماذج، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وفهمه للسياقات.
تمكَّن من مطابقة أنماط التكامل لتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة المتعلقة بالأداء، والتكلفة، وزمن الانتقال، والتوفر، والجودة، والأمان.
تمكَّن من استيعاب البيانات من التطبيقات بغض النظر عن مكان وجودها في نسيج البيانات—سواء أكانت في بيئة محلية أو سحابية أو هجينة.
أنشئ مسار بيانات مصممًا بشكل جيد يستخدم أسلوب التكامل المناسب، سواء أكان للاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) أو للاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) أو لاستيعاب البيانات دفعة واحدة أو لتسجيل بيانات التغيير (CDC)، على دفعات أو في الوقت الفعلي.
يمكنك تضمين قدرات تكامل البيانات في أي مكان في بنيتك التحتية الحالية الهجينة متعددة السحابات، وإدارة كل شيء باستخدام مستوى تحكم واحد.
تمكَّن من إنشاء مسارات بيانات قابلة لإعادة الاستخدام تعمل بغض النظر عن تغيُّرات التكنولوجيا، بما في ذلك التعديلات في بنية تخزين البيانات الأساسية.
اكتشف حوادث البيانات في وقت مبكر من خلال إمكانية الملاحظة المستمرة للبيانات وتمكَّن من حلها بشكل أسرع وتقديم بيانات عالية الجودة للأعمال.
تمكَّن من إدارة جميع أنواع البيانات -المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة- من منصة واحدة.
أنشئ مسارات بيانات مرنة وعالية الأداء ومحسَّنة من حيث التكلفة لمبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحليلات في الوقت الفعلي، وتحديث مستودعات البيانات، واحتياجات التشغيل.
يمكنك توحيد مصادر البيانات المتنوعة، وتمكين تدريب النماذج، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وفهمه للسياقات.
قم بتمكين التحليلات في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات في الوقت المناسب من خلال مسارات بيانات متدفقة موثوق بها وسهلة الإنشاء.
تمكَّن سريعًا من تحويل كميات كبيرة من البيانات الأولية من أي تنسيق أو مستوى تعقيد أو حجم إلى معلومات قابلة للاستخدام وعالية الجودة.
احصل على عرض واحد للبيانات عبر أنواع ومصادر بيانات مختلفة دون نقل البيانات وبطريقة آمنة ومحكمة.
اكتشف حوادث البيانات غير المعروفة في وقت مبكر، وتمكَّن من حلها بشكل أسرع، وقدِّم بيانات موثوقًا بها وقابلة للاستهلاك بسهولة.
صمِّم مسارات بيانات تُتيح الحصول على بيانات موثوق بها في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.