حلول حوكمة البيانات

إنشاء قاعدة بيانات مُدارة لتسريع تحقيق النتائج ومعالجة متطلبات الأمان والخصوصية والامتثال.

رسم توضيحي لتحليل البيانات والرسوم البيانية

الثقة ببياناتك. الثقة بالذكاء الاصطناعي.

اكتشِف كيف تضمن الحوكمة القوية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدقة والعدالة والأمان في كل قرار. اطَّلِع على مدونتنا الأخيرة لمعرفة دور الحوكمة كأساس للابتكار الموثوق به.

بناء الثقة. تحقيق النتائج.
 

حوكمة البيانات هي نظام إدارة البيانات الذي يركِّز على جودة بيانات المؤسسة وأمنها وتوافرها. تساعد حوكمة البيانات على ضمان سلامة البيانات وأمنها من خلال تحديد وتنفيذ السياسات والمعايير والإجراءات لجمع البيانات وملكيتها وتخزينها ومعالجتها واستخدامها. 
كسر صوامع البيانات

يمكنك الوصول إلى البيانات عبر صوامع الأعمال، محليًا وفي السحابة، دون نقل البيانات.
الحفاظ على خصوصية البيانات وأمانها

حماية استخدام البيانات عالميًّا من خلال فرض سياسة الخصوصية والاستخدام على جميع البيانات.
تمكين جميع مستهلكي البيانات

تمكين المستخدمين من جميع مستويات المهارة من الوصول إلى البيانات الموثوقة بها باستخدام واجهات مخصصة (الرمز، واللوحة، ومن دون رمز).
تحسين الإنتاجية

أنشئ نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة والموزعة عبر بيئة سحابة هجينة.

المنتجات والخدمات المميزة

IBM watsonx.governance

تتكامل مجموعة أدوات IBM watsonx.governance بسلاسة مع أنظمتك الحالية لتسريع الذكاء الاصطناعي المسؤول. تعمل مهام سير العمل المؤتمتة على تطبيق أفضل الممارسات المحددة في برامج حوكمة الذكاء الاصطناعي.

 يساعد IBM® watsonx.data الذكاء

يقوم IBM watsonx.data intelligence باكتشاف أصول البيانات وتنظيمها وحوكمتها، مما يُحوّل المعلومات الأولية إلى ذكاء اصطناعي دقيق ورؤى معمّقة عبر البيئات المحلية والسحابية.

Guardium AI Security

يوفر Guardium AI Security حلًا قويًا على مستوى المؤسسات لإدارة أمن أصول الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

 استشارات البيانات والذكاء الاصطناعي

في IBM Consulting، نوجِّه العملاء إلى "استخدام الذكاء الاصطناعي الصحيح" لتحقيق قيمة عبر مؤسساتهم و"تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح" لتقليل المخاطر المرتبطة بتحقيق هذه القيمة.

حالات الاستخدام

تعرف على كيفية إنشاء أطر عمل قوية للحوكمة
رسم توضيحي لبيئة سحابية هجينة مع بيانات محمية.

الحصول على رؤية واضحة لمستوى المخاطر باستخدام أدوات مؤتمتة ومراقبة في الوقت الفعلي - اكتشاف الثغرات، وتصحيح التكوينات الخاطئة، وبناء ذكاء اصطناعي موثوق به من خلال الحوكمة والأمان الاستباقيين.

الموارد

تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة
اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للمرة السابعة عشرة على التوالي في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة.
الذكاء الاصطناعي للأعمال: أطلِق العنان لعائد الاستثمار لجميع تقنيات الذكاء الاصطناعي لديك من خلال الحوكمة.
يقوم تحليل المورِّدين من IDC MarketScape في مجال عمليات التعلم الآلي (ML Ops) بتقييم مختلَف المورِّدين في السوق، ويُبرز نقاط قوة IBM في حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومرونة خيارات النشر، وقدرات البرمجة دون كود أو بكود منخفض.
حوكمة البيانات للقادة
يحلل هذا الكتاب الإلكتروني عدة موضوعات متعلقة بحوكمة البيانات والخصوصية، مثل قابلية التوسع، ووضع معايير على مستوى المؤسسة وتنفيذها، ودورة حياة البيانات وإمكانية التتبع.
IBM Match 360
دمج مجموعات البيانات من مصادر بيانات مختلفة لتوفير رؤية شاملة ومتكاملة للكيانات باستخدام إدارة البيانات الرئيسية والمدعومة بالتعلم الآلي.
اتخِذ الخطوة التالية

احصل على نصائح من زملاء الصناعة، وتواصَل مع خبراء حوكمة البيانات والجودة حول أفضل الممارسات، وابقَ مطَّلِعًا على أحدث أخبار المنتجات والمواد المفيدة.

