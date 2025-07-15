تشغيل تحليلات المهام الحساسة وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام جميع أنواع البيانات، في أي مكان.
يوحِّد IBM Db2® Warehouse البيانات عبر البيئات السحابية الهجينة، ما يُتيح وصولًا سريعًا ومنظمًا لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي. يتكامل مع Db2 وبحيرات البيانات و™watsonx.data، ويعمل على تخزين كائنات سحابية منخفضة التكلفة، ويقدم أداءً أسرع بمقدار أربع مرات بفضل التخزين المؤقت.
تُسهم تقنيتنا المتقدمة في التخزين المؤقت، إلى جانب البيانات المخزنة في تخزين الكائنات السحابية، في تحسين الأداء بما يصل إلى 4 مرات، وتقليل تكاليف التخزين بمقدار 34 مرة مقارنةً بالجيل السابق.
مشاركة بيانات موثوق بها مع حوكمة مدمجة ودعم لتنسيقات البيانات والجداول المفتوحة مثل Iceberg وParquet وORC وCSV.
يتكامل Db2 Warehouse بشكل أصلي مع قاعدة بيانات IBM Db2 وبحيرات البيانات ومنصة watsonx.data لتوفير رؤية موحَّدة لبياناتك وتحليلاتك وبيئة الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) أو تكرار البيانات.
يستفيد Db2 Warehouse من التخزين العمودي للبيانات والمعالجة داخل الذاكرة لتنفيذ الاستعلامات بسرعة عالية، ما يجعله مثاليًا للتحليلات المعقدة.
تحقِّق شركة Marriott International أداءً أسرع بنسبة 90% في تحليلاتها الخاصة بأكثر من 140 مليون عضو في برنامج Marriott Bonvoy.¹
توفِّر فرق تطوير الأعمال في Active International مئات الساعات بفضل التنقيب الاستراتيجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.2
أعلنت Active International عن تحقيق وفورات بلغت 80 مليون دولار أمريكي في إنفاقها الإعلامي بفضل حل سحابي متكامل والتنقيب المدعوم بالذكاء الاصطناعي.3
أعلنت IBM عن التوفر العام للجيل التالي من Db2 Warehouse كخدمة سحابية أصلية على AWS.
تميَّز عن المنافسين ووسِّع نطاق أعباء عمل التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام حلول السحابة أو السحابة المتعددة أو السحابة الهجينة. يوفر IBM Db2 Warehouse توافقًا بنسبة 100% في أعباء العمل بين الإصدار البرمجي وخدمة SaaS.
استفِد من مرونة أعباء العمل عند ترقية جهاز IBM PureData® System for Operational Analytics (اختصارًا PDOA) أو IBM Integrated Analytics System (اختصارًا IIAS Sailfish) إلى Db2 Warehouse كخدمة SaaS أو كبرمجيات أو عبر منصة سحابية مخصصة.
توسيع نطاق أعباء عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام Db2 وwatsonx.data
الإصدار 12.1.2 من Db2 مدعوم بمخازن البيانات المعتمِدة على المتجهات، والبحث المعتمِد على التشابه، وغير ذلك - متوفر الآن للجميع.
تحوِّل Wi2 بيانات 200,000 نقطة وصول Wi-Fi إلى مصدر غني بالرؤى حول الزوّار.
تُتيح Vektis توفير رعاية عالية الجودة وبأسعار معقولة من خلال تقديم رؤى متعمقة في بيانات التأمين الطبي.
تشغيل إصدار مُدار بالكامل من Db2 Warehouse على AWS أو ®IBM Cloud.
نشر Db2 Warehouse كامتداد على منصة IBM Cloud Pak for Data.
تشغيل Db2 Warehouse على أنظمة التشغيل الشائعة هذه.
مستودع بحيرة البيانات الهجين والمفتوح لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات باستخدام جميع بياناتك في أي مكان.
محرك SQL-on-Hadoop مؤسسي للاستعلامات المتقدمة على البيانات الكبيرة.
يُعَد IBM Db2 منتجًا رائدًا في تقرير G2 لربيع 2024 في مجال مستودعات البيانات، وحاز على أعلى التقييمات في TrustRadius لقواعد البيانات العلائقية، وخدمات قواعد البيانات كخدمة (DBaaS)، ومستودعات البيانات، ومستودعات البيانات السحابية.
احصل على 1,000 دولار أمريكي كرصيد مجاني عند تجربة Db2 Warehouse SaaS.
1إحصائية قدمتها شركة Marriott International إلى IBM تُشير إلى أداء أسرع في تحليلات الشركة لأكثر من 140 مليون عضو في برنامج Marriott Bonvoy.
2إحصائية قدمتها شركة Active International إلى IBM تُشير إلى توفير مئات الساعات من خلال أتمتة الجوانب الأساسية من دورة حياة إدارة الوسائط.
3إحصائية قدمتها شركة Active International إلى IBM تُفيد بتحقيق فرص إصدار فواتير تُقدَّر بحوالي 80 مليون دولار في السنة الأولى، بفضل تحسين استخدام الوسائط بعد تطبيق Db2 Warehouse SaaS وحلول IBM السحابية الأصلية الأخرى.