IBM Db2 Warehouse

بدءًا من أشجار القرار إلى تجميع K-means، اختَر من بين مجموعة من الخوارزميات داخل قاعدة البيانات أو تمكَّن من إنشاء ونشر نماذج Python وR مفتوحة المصدر بسلاسة على قاعدة البيانات. يمكنك استيعاب أنواع مختلفة من البيانات الخاصة بالتعلم الآلي وتخزينها والاستعلام عنها، بما في ذلك XML وJSON والنصوص والبيانات البيانية والمكانية، في قاعدة بيانات واحدة.