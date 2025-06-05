تمكين تحوُّلك في مجال البيانات السحابية والذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Db2 12.1.2

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

5 يونيو 2025

المؤلفون

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Siji Daniel

Senior Product Manager - IBM Db2

IBM

يُسعدنا الإعلان عن التوفر العام (GA) للإصدار IBM Db2 12.1.2، والذي تم إطلاقه في 5 يونيو 2025. يمثِّل هذا الإصدار محطة بارزة في إدارة البيانات، صُممت لدعم الجيل القادم من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والسحابة الأصلية. وبفضل الميزات المتقدمة مثل دعم بيانات المتجهات، وتعزيز الأمان، والتكامل السلس مع السحابة، ودعم التنسيقات المفتوحة، يمكِّن هذا الإصدار المؤسسات من استخراج رؤى أعمق وتسريع الابتكار. 

ما الجديد في Db2 12.1.2؟

1. مخزن بيانات المتجهات: إدارة البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي 

يتضمن Db2 12.1.2 نوع بيانات جديد مخصصًا لبيانات المتجهات، ما يمكِّن المستخدمين من تخزين المتجهات وإدارتها كما لو كانت بيانات عددية عادية. وهذا ما يجعل Db2 جاهزًا للذكاء الاصطناعي من الأساس من أجل:

  • تخزين المتجهات بشكل أصلي: تخزين تضمينات المتجهات مباشرةً في جداول Db2 لإدارة بيانات أكثر كفاءة.
  • نماذج تضمين مرنة: إنشاء متجهات من أي نموذج تضمين وتخزينها إلى جانب بيانات الأعمال في جداول Db2.
  • إدارة البيانات: إدارة البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة بسلاسة معًا ضمن منصة قاعدة بيانات واحدة قوية.

2. إمكانية البحث عن التشابه: دعم التوليد المعزز بالاسترجاع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

يدعم Db2 الآن البحث عن التشابه الدلالي من خلال استعلامات SQL المحسَّنة مع مقاييس مسافة المتجهات. يؤدي هذا إلى الاستفادة من حالات استخدام مبتكرة للذكاء الاصطناعي، مثل:

  • التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG): تعزيز النماذج اللغوية الكبيرة بالسياق ذي الصلة باستخدام عمليات البحث عن الجار الأقرب.
  • أنظمة التوصيات: تقديم نتائج عالية الصلة استنادًا إلى التشابه، وليس فقط المطابقات الدقيقة. على سبيل المثال، إنشاء توصيات مخصصة لمنتجات البيع بالتجزئة بناءً على عمليات الشراء أو التفضيلات السابقة.
  • استعلامات البيانات الهجينة: الجمع بين SQL التقليدية وعمليات المتجهات للحصول على تحليلات غنية ومدركة للسياق.
  • الكشف عن الغش: الكشف في الوقت الفعلي عن أي أنماط احتيالية في المعاملات المالية. 
  • مطابقة الصور: البحث عن صور أو ملفات تعريف مطابقة لأشخاص أو أماكن أو أشياء في الوقت الفعلي باستخدام SQL Query.

يمكن الوصول إلى هذه القدرات باستخدام صيغة SQL المألوفة ووظائف Db2 الأصلية، ما يجعل تطوير الذكاء الاصطناعي ممكنًا بسرعة وبساطة وأمان.

3. تحسينات pureScale: أداء فائق ومرونة أكبر

يقدِّم Db2 12.1.2 تحديثات مهمة إلى pureScale لتحسين قابلية التوسع وكفاءة التكلفة:

  • محول النسيج المرن (EFA) على مثيلات AWS EC2: يستفيد من واجهات الشبكة ذات زمن الانتقال القصير لدعم أعباء العمل عالية الأداء وكثيفة المعاملات.
  • دعم مقابس zLinux: يُتيح تنفيذ pureScale بتكلفة فعَّالة على خوادم IBM Z وLinuxONE، وهو مثالي لبيئات التطوير وأعباء العمل المخصصة للقراءة فقط.
  • دعم zVM: تعزيز مرونة المحاكاة الافتراضية لتحسين استخدام الأجهزة في بيئات zLinux.
  • عزل الإدخال/الإخراج عبر NVMe (في AWS): تسريع الاستعادة في حال تعطل المضيف، وضمان الموثوقية والتوفر العالي.

4. تحسينات أمنية: قدر أكبر من التحكم والامتثال

يتضمن Db2 12.1.2 ميزات أمان قوية لتلبية متطلبات الامتثال المتغيرة باستمرار.

  • خيار لتقييد أذونات الملفات القابلة للكتابة من قبل الجميع: يُتيح للمستخدمين اختيار ملكية مجموعة مشتركة للملفات من أجل تعزيز السيطرة والأمان.
  • مراقبة التشفير: توفِّر المقاييس رؤى حول تأثير أداء الاتصالات الآمنة.
  • إخفاء البيانات عند القراءة: يتم تطبيق إخفاء الأعمدة ليس فقط على نتائج الاستعلام، بل أيضًا أثناء قراءة البيانات من الجدول أثناء تنفيذ الاستعلام، ما يقلل بشكل كبير من خطر استنتاج البيانات.

5. دعم Azure BLOB Storage: تكامل سحابي مبسَّط

يدعم Db2 الآن تخزين Azure BLOB لما يلي:

  • الجداول الخارجية
  • النسخ الاحتياطي، والتحميل، وأرشفة السجلات
  • مساحات جداول التخزين السحابي الأصلية (NCOS)

تم تحسين Db2 Warehouse على Azure للاستفادة من حلول تخزين الكائنات الاقتصادية والمرنة والقابلة للتوسع، ما يجعله مثاليًا لأعباء العمل التحليلية السحابية الأصلية القائمة على الأعمدة.

6. تحسينات دعم بحيرة البيانات: اعتماد التنسيقات المفتوحة

يواصل Db2 التزامه بالتنسيقات المفتوحة للبيانات من خلال تعزيز الدعم لـ Apache Iceberg: 

  • دعم كامل لعمليات CRUD (الإنشاء، والقراءة، والتحديث، والحذف): تمت إضافة قدرات تحديث قوية لإدارة بيانات شاملة.
  • إدارة مرنة لمجموعات البيانات: التعامل بكفاءة مع مجموعات بيانات كبيرة وموزعة في بيئات بحيرة البيانات.
  • دقة وتحديث البيانات: الحفاظ على اتساق بحيرة البيانات الخاصة بك وتحديثها بسهولة.

إعادة تصوُّر إمكانيات بياناتك

لا يُعَد Db2 12.1.2 مجرد تحديث إصدار، بل هو منصة انطلاق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم. سواء أكنت تحدِّث الأنظمة القديمة أو تقود تطوير حلول سحابية أصلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر لك Db2 الأدوات اللازمة للابتكار بثقة. استكشِف الإمكانيات مع Db2 12.1.2 اليوم.

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