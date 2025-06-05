1. مخزن بيانات المتجهات: إدارة البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي

يتضمن Db2 12.1.2 نوع بيانات جديد مخصصًا لبيانات المتجهات، ما يمكِّن المستخدمين من تخزين المتجهات وإدارتها كما لو كانت بيانات عددية عادية. وهذا ما يجعل Db2 جاهزًا للذكاء الاصطناعي من الأساس من أجل:

تخزين المتجهات بشكل أصلي : تخزين تضمينات المتجهات مباشرةً في جداول Db2 لإدارة بيانات أكثر كفاءة.

: تخزين تضمينات المتجهات مباشرةً في جداول Db2 لإدارة بيانات أكثر كفاءة. نماذج تضمين مرنة : إنشاء متجهات من أي نموذج تضمين وتخزينها إلى جانب بيانات الأعمال في جداول Db2.

: إنشاء متجهات من أي نموذج تضمين وتخزينها إلى جانب بيانات الأعمال في جداول Db2. إدارة البيانات: إدارة البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة بسلاسة معًا ضمن منصة قاعدة بيانات واحدة قوية.

2. إمكانية البحث عن التشابه: دعم التوليد المعزز بالاسترجاع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

يدعم Db2 الآن البحث عن التشابه الدلالي من خلال استعلامات SQL المحسَّنة مع مقاييس مسافة المتجهات. يؤدي هذا إلى الاستفادة من حالات استخدام مبتكرة للذكاء الاصطناعي، مثل:

التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) : تعزيز النماذج اللغوية الكبيرة بالسياق ذي الصلة باستخدام عمليات البحث عن الجار الأقرب.

: تعزيز النماذج اللغوية الكبيرة بالسياق ذي الصلة باستخدام عمليات البحث عن الجار الأقرب. أنظمة التوصيات : تقديم نتائج عالية الصلة استنادًا إلى التشابه، وليس فقط المطابقات الدقيقة. على سبيل المثال، إنشاء توصيات مخصصة لمنتجات البيع بالتجزئة بناءً على عمليات الشراء أو التفضيلات السابقة.

: تقديم نتائج عالية الصلة استنادًا إلى التشابه، وليس فقط المطابقات الدقيقة. على سبيل المثال، إنشاء توصيات مخصصة لمنتجات البيع بالتجزئة بناءً على عمليات الشراء أو التفضيلات السابقة. استعلامات البيانات الهجينة : الجمع بين SQL التقليدية وعمليات المتجهات للحصول على تحليلات غنية ومدركة للسياق.

: الجمع بين SQL التقليدية وعمليات المتجهات للحصول على تحليلات غنية ومدركة للسياق. الكشف عن الغش : الكشف في الوقت الفعلي عن أي أنماط احتيالية في المعاملات المالية.

: الكشف في الوقت الفعلي عن أي أنماط احتيالية في المعاملات المالية. مطابقة الصور: البحث عن صور أو ملفات تعريف مطابقة لأشخاص أو أماكن أو أشياء في الوقت الفعلي باستخدام SQL Query.

يمكن الوصول إلى هذه القدرات باستخدام صيغة SQL المألوفة ووظائف Db2 الأصلية، ما يجعل تطوير الذكاء الاصطناعي ممكنًا بسرعة وبساطة وأمان.

3. تحسينات pureScale: أداء فائق ومرونة أكبر



يقدِّم Db2 12.1.2 تحديثات مهمة إلى pureScale لتحسين قابلية التوسع وكفاءة التكلفة:

محول النسيج المرن (EFA) على مثيلات AWS EC2: يستفيد من واجهات الشبكة ذات زمن الانتقال القصير لدعم أعباء العمل عالية الأداء وكثيفة المعاملات.

على مثيلات AWS EC2: يستفيد من واجهات الشبكة ذات زمن الانتقال القصير لدعم أعباء العمل عالية الأداء وكثيفة المعاملات. دعم مقابس zLinux : يُتيح تنفيذ pureScale بتكلفة فعَّالة على خوادم IBM Z وLinuxONE، وهو مثالي لبيئات التطوير وأعباء العمل المخصصة للقراءة فقط.

: يُتيح تنفيذ pureScale بتكلفة فعَّالة على خوادم IBM Z وLinuxONE، وهو مثالي لبيئات التطوير وأعباء العمل المخصصة للقراءة فقط. دعم zVM : تعزيز مرونة المحاكاة الافتراضية لتحسين استخدام الأجهزة في بيئات zLinux.

: تعزيز مرونة المحاكاة الافتراضية لتحسين استخدام الأجهزة في بيئات zLinux. عزل الإدخال/الإخراج عبر NVMe (في AWS): تسريع الاستعادة في حال تعطل المضيف، وضمان الموثوقية والتوفر العالي.

4. تحسينات أمنية: قدر أكبر من التحكم والامتثال

يتضمن Db2 12.1.2 ميزات أمان قوية لتلبية متطلبات الامتثال المتغيرة باستمرار.

خيار لتقييد أذونات الملفات القابلة للكتابة من قبل الجميع: يُتيح للمستخدمين اختيار ملكية مجموعة مشتركة للملفات من أجل تعزيز السيطرة والأمان.

يُتيح للمستخدمين اختيار ملكية مجموعة مشتركة للملفات من أجل تعزيز السيطرة والأمان. مراقبة التشفير : توفِّر المقاييس رؤى حول تأثير أداء الاتصالات الآمنة.

: توفِّر المقاييس رؤى حول تأثير أداء الاتصالات الآمنة. إخفاء البيانات عند القراءة: يتم تطبيق إخفاء الأعمدة ليس فقط على نتائج الاستعلام، بل أيضًا أثناء قراءة البيانات من الجدول أثناء تنفيذ الاستعلام، ما يقلل بشكل كبير من خطر استنتاج البيانات.

5. دعم Azure BLOB Storage: تكامل سحابي مبسَّط

يدعم Db2 الآن تخزين Azure BLOB لما يلي:

الجداول الخارجية

النسخ الاحتياطي، والتحميل، وأرشفة السجلات

مساحات جداول التخزين السحابي الأصلية (NCOS)

تم تحسين Db2 Warehouse على Azure للاستفادة من حلول تخزين الكائنات الاقتصادية والمرنة والقابلة للتوسع، ما يجعله مثاليًا لأعباء العمل التحليلية السحابية الأصلية القائمة على الأعمدة.

6. تحسينات دعم بحيرة البيانات: اعتماد التنسيقات المفتوحة

يواصل Db2 التزامه بالتنسيقات المفتوحة للبيانات من خلال تعزيز الدعم لـ Apache Iceberg: