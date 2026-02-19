الإعلان عن IBM Db2 Developer Extension for VS Code

تعمل الميزة الإضافية على تبسيط سير العمل الرئيسية لتحقيق نتائج أسرع: الاتصال، والاستكشاف، والكتابة، والتشغيل، والتصدير، كل ذلك في VS Code.

1. بدء استخدام Db2 Community Edition بشكل أسرع

يمكن للمطورين إنشاء مثيل لإصدار Db2 Community Edition والبدء في إجراء الاستعلامات على قاعدة بيانات نموذجية جاهزة للاستخدام وقاعدة بيانات مستخدم حديثة الإنشاء. يساعد ذلك على تقصير فترة الإعداد ويسهل وضع النماذج الأولية محليًا قبل الاتصال بالبيئات المشتركة.

2. اتصالات بسيطة وقابلة للتكرار

إنشاء وإدارة ملفات تعريف الاتصال حتى يتمكن المطورون من الاتصال بمثيلات Db2 بشكل مستمر عبر المشاريع والبيئات المختلفة. وهذا يقلل من مشكلات الإعداد ويسهل التنقل بين قواعد بيانات التطوير والاختبار والإنتاج حسب الحاجة.

3. استكشاف الكائنات داخل VS Code

تصفح كائنات قاعدة بيانات Db2 والتفاعل معها مباشرةً في المحرر. يساعد الاكتشاف الأسرع للمخططات والكائنات المطورين على تطوير تطبيقات موزعة بشكل أكثر فعالية ويقلل من الوقت المستغرق في تبديل السياق أو البحث عن الجدول أو طريقة العرض المناسبة.

4. كتابة استعلامات SQL بشكل أكثر كفاءة

إنشاء استعلامات SQL بمساعدة المحرر المصمم للتطوير اليومي: إكمال التعليمات البرمجية، والمساعدة في التوقيع، والتحقق من بناء الجمل، والتظليل. الهدف هو تقليل الأخطاء التي يمكن تجنبها وتسريع الدورات في أثناء كتابة الاستعلامات وتنقيحها.

5. تنفيذ استعلامات SQL واستخدام النتائج على الفور

تنفيذ استعلامات SQL، ومراجعة النتائج، وتصدير مجموعات النتائج لمشاركة النتائج أو الانتقال إلى الخطوة التالية من عملية التطوير. وهذا يدعم دورة أكثر تكاملاً من الكتابة والتشغيل والتنقيح في مساحة العمل نفسها التي ينفذ فيها المطورون البرمجة بالفعل.