مواكبة التعقيدات المتزايدة لإدارة الإنفاق على التقنيات استكشف كيف ازداد تعقيد مجموعة حلول التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، ما يستلزم اتباع نهج حديث لإدارة التكاليف وتحسين الأداء.

كيفية تحسين تكاليف سحابة AWS اطّلع على لمحة عامة سريعة عن الأساليب المختلفة لإدارة تكاليف سحابة AWS - والمشكلات التي تحلها وأفضل طريقة لاستخدامها.

ضمان سلامة عمل التطبيقات في عصر الخدمات المصغرة تعرّف على مدى تأثير المقاييس البطيئة وتجميع المسارات بشكل سلبي في عصر الخدمات المصغرة على عمليات تطوير السحابة ومبادرات هندسة موثوقية الموقع (SRE)، ما يتسبب في حدوث تأخيرات أو أعطال تؤثر في تجربة المستخدم. استكشف كيف يمكن لمنصة Instana® تقديم المساعدة.

ما هي إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM)؟ اكتشف كيف تتيح إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إمكانية نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات وتشغيلها وإدارتها على النحو الأمثل على مستوى المؤسسة.

ما هي عمليات تقنية المعلومات (ITOps)؟ تعرّف على دور عمليات تكنولوجيا المعلومات في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وتقديمها ودعمها لتلبية احتياجات العمل للمستخدمين الداخليين والخارجيين.

ما المقصود بهندسة موثوقية الموقع (SRE)؟ استفِد من حلول هندسة موثوقية الموقع (SRE) لأتمتة مهام تشغيل تكنولوجيا المعلومات التي كان من الممكن تنفيذها يدويًا، وتسريع تسليم البرامج والحد من مخاطر تكنولوجيا المعلومات.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات؟ تعرَّف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) للبيانات والتعلم الآلي لتحسين إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وأتمتتها.