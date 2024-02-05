تستمر شعبية الحوسبة السحابية في النمو، وقد ساعدت قابليتها للتوسع ووظائفها وفعاليتها من حيث التكلفة والفوائد المحتملة الأخرى في تحويل نماذج الأعمال التقليدية وتحديث الأنظمة القديمة، مما خلق فرصًا لمختلف المنظمات. ومع ذلك، فإن الترحيل السحابي هو مهمة ضخمة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق أهداف العمل بنجاح. وتتوفر الخدمات السحابية بسهولة وتأتي بجميع الأشكال والأحجام-من المهم تحديد الأفضل لمنظمتك.

على الرغم من أنه يمكن لمشروع الترحيل تحقيق كثير من الميزات، إلا إنه يشكل بعض المخاطر على المنظمة ويقدم مجموعة فريدة من التحديات. كلما فهمت المنظمة هذه التحديات بشكل أفضل، واستعدت لمعالجتها بشكل استباقي، كان الترحيل أكثر نجاحًا (وأقل إرهاقًا!).

في هذه المدونة، نستعرض فوائد الترحيل السحابي وبعض التحديات الشائعة التي تواجهها المؤسسات، لمساعدة مؤسستك على الاستعداد بشكل أفضل للترحيل السحابي.