السحابة
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مزايا وعيوب الأوساط السحابية الهجينة

يحتاج قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات إلى مراجعة مزايا وعيوب اعتماد الأوساط السحابية الهجينة لجني فوائدها. اقرأ الآن

سحابة هجينة

اكتشف إمكانات السحابة الهجينة من خلال مواردنا المميزة

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توسيع نطاق أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

لقد حان الوقت لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع في قطاع الأعمال. افهم من القادة لماذا يعتبر المزيج الصحيح من التقنية المتطورة والخبرة هو المفتاح لخلق قيمة تجارية فريدة من نوعها من الذكاء الاصطناعي اليوم.

بناء سحابة هجينة مدروسة: السبيل إلى الابتكار المستمر

تعرَّف على كيفية إنشاء بيئة سحابية هجينة متكاملة ومتصلة بسلاسة.

مزايا وعيوب الأوساط السحابية الهجينة

مع التطورات السريعة في الحوسبة السحابية، وإدارة البيانات، والذكاء الاصطناعي (AI)، تؤدي الأوساط السحابية الهجينة دورًا جوهريًّا في بنية تكنولوجيا المعلومات للجيل القادم.

فكِّر في كيفية الاستفادة من قوة الحوسبة لتلبية متطلبات تطبيقاتك الجديدة المتزايدة من خلال مشاهدة Jamil Spain وهو يشرح مزايا السحابة الهجينة في هذا الفيديو.

المقالات

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7 طرق لتحسين البنية التحتية لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي

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مقارنة بين السحابة العامة، والسحابة الخاصة، والسحابة الهجينة: ما أوجه الاختلاف بينها؟

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استفد من الحوسبة عالية الأداء (HPC) للمساعدة على إيجاد حلول للتحديات المعقدة في مختلف الصناعات

يمكن أن يساعد تسخير القوة والمرونة الحسابية للحوسبة عالية الأداء (HPC) مختلف الصناعات على إيجاد حلول للمشكلات المعقدة بشكل أسرع، وهو ما يمكّنها من الحفاظ على قدرتها التنافسية.

خمس صناعات تستفيد من عمليات التفتيش باستخدام الطائرات بدون طيار

اكتشف الصناعات الخمس وكيف تستفيد من استخدام الطائرات التجارية بدون طيار في إجراء عمليات التفتيش، وما يعود عليها من فوائد من حيث الدقة، والسلامة، والكفاءة.

 ما المقصود بالبنية التحتية لتقنية المعلومات؟

تعرَّف على سبب أهمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وكيف تعمل كافة العناصر معًا لإدارة خدمات وبيئات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة.

ما المقصود بالكمبيوتر المركزي؟

استغل قوة أجهزة الكمبيوتر المركزية لمعالجة ما يصل إلى تريليون معاملة ويب يوميًّا، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

ما المقصود بالتعافي من الكوارث؟

تشتمل خطة التعافي من الكوارث على وسائل تكنولوجيا المعلومات وأفضل الممارسات المصممة لمنع أو تقليل فقدان البيانات وتعطيل الأعمال الناتج عن الأحداث الكارثية—والتي تشمل كل شيء بدايةً من أعطال المعدات وانقطاعات التيار الكهربائي المحلية إلى الهجمات الإلكترونية، وحالات الطوارئ المدنية، والهجمات الإجرامية أو العسكرية، والكوارث الطبيعية.

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اكتشف سبب اعتقاد قادة الأعمال أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤثر في تحديث التطبيقات بشكل أكبر حدِّث التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
قيِّم تقدمك السحابي، وحدِّد مجالات التحسين في النضج السحابي، وسرِّع بالتحول السحابي قيِّم رحلتك السحابية
تعرَّف على كيف يمكن أن يساعد تحديث التطبيقات المؤسسات على وضع الأساس لنماذج الأعمال المستقبلية اقرأ التقرير

مقاطع فيديو

تعرَّف على الأساسيات والموضوعات السحابية الشائعة من خلال الفيديوهات التوضيحية لدينا
مقارنة بين Apache وNGINX

وفي هذا الفيديو، يشرح Martin Keen كيفية عمل خوادم الويب هذه، ومن ثمَّ يقوم بتحليل المفاضلات الخاصة بكل حل (المفاجأة: ليس هناك حل واحد فقط).
مقارنة بين التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي: ما أوجه الاختلاف بينهما؟

في فيديو اللوح الضوئي هذا، يجيب Bradley Knapp من IBM Cloud عن هذه الأسئلة وغيرها الكثير، حيث يحلل أوجه الاختلاف والشبه بين التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي، كما يشرح كيفية استخدام كِلا الحلين للمساعدة على تلبية احتياجاتك واحتياجات أعمالك.
توسيع نطاق أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

لقد حان الوقت لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع في قطاع الأعمال. افهم من القادة لماذا يعتبر المزيج الصحيح من التقنية المتطورة والخبرة هو المفتاح لخلق قيمة تجارية فريدة من نوعها من الذكاء الاصطناعي اليوم.

شاهد Sai Vennam مع IBM Cloud وهو يستخدم مثالًا لشركة توزيع افتراضية تشهد تطوير السحابة الهجينة لشرح مزايا اختيار الاستراتيجية المناسبة.

قائمة تشغيل شروح أساسيات السحابة

لقد أصبحت الحوسبة السحابية جزءًا لا يتجزأ من البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في مختلف الصناعات. استكشف قائمة التشغيل التي تتناول أساسيات السحابة لتتعلم كيفية التنقل والنجاح في أي بيئة سحابية.

قائمة شرح السحابة الهجينة

السحابة الهجينة هي بيئة حوسبة تربط بين السحابتَين الخاصة والعامة في بنية تحتية واحدة ومرنة. استكشف قائمة التشغيل لدينا للحصول على فهم شامل للسحابة الهجينة.

قائمة تشغيل شرح السحابة الأصلية

يتطلب إنشاء تطبيقات السحابية الأصلية الاستفادة من قدرات Kubernetes. اكتشف قائمة التشغيل لدينا لمعرفة أساسيات السحابة وKubernetes، وDocker، والمشغلين، وحزم SDK و®OpenShift.

قائمة تشغيل شرح الشبكات السحابية

تعمل حلول الشبكات الحاسوبية على تحسين حركة المرور، وإرضاء المستخدمين، وتأمين الشبكة، وتوفير الخدمات. شاهد قائمة التشغيل لدينا لفهم كيفية عمل الشبكات داخل البيئة السحابية.

البودكاست (المدونات الصوتية)

استمع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية
استمع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية Smart Talks with IBM استمد الإلهام من Malcolm Gladwell، المفكر والكاتب الشهير في العلوم الاجتماعية، في حواره مع قادة الابتكار حول التقنيات التحويلية في البودكاست لدينا. استمع إلى البودكاست

IBM Research للسحابة الهجينة

IBM Research هم مجموعة من العلماء والباحثين حول العالم يؤمنون جيدًا بقوة المنهج العلمي لابتكار الخطوة التالية لشركة IBM، وعملائنا، والعالم.استكشف أعمالنا ومنشوراتنا الخاصة بالتقنية السحابية الهجينة.

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كيف يمكن لشركة IBM المساعدة

®IBM Cloud

استكشف منصة تعمل على توفير الأمان، والمرونة، وقابلية التوسع لتسريع تأثير التقنية السحابية والذكاء الاصطناعي. 

 دفع عجلة تحول الأعمال
حلول البيئة السحابية الهجينة

استخدم استراتيجية أكثر ذكاءً للانتقال إلى السحابة ودفع التحول الحقيقي للأعمال باستخدام الحلول السحابية الهجينة.

 تعرَّف على قيمة التقنية السحابية الهجينة لديك
Red Hat OpenShift on IBM Cloud

مكّن مطوري OpenShift من تنفيذ أحمال تشغيل النقل بالحاويات للمؤسسة ونشرها بسرعة وأمان في Kubernetes.

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