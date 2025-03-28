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اكتشف إمكانات السحابة الهجينة من خلال مواردنا المميزة
لقد حان الوقت لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع في قطاع الأعمال. افهم من القادة لماذا يعتبر المزيج الصحيح من التقنية المتطورة والخبرة هو المفتاح لخلق قيمة تجارية فريدة من نوعها من الذكاء الاصطناعي اليوم.
تعرَّف على كيفية إنشاء بيئة سحابية هجينة متكاملة ومتصلة بسلاسة.
مع التطورات السريعة في الحوسبة السحابية، وإدارة البيانات، والذكاء الاصطناعي (AI)، تؤدي الأوساط السحابية الهجينة دورًا جوهريًّا في بنية تكنولوجيا المعلومات للجيل القادم.
فكِّر في كيفية الاستفادة من قوة الحوسبة لتلبية متطلبات تطبيقاتك الجديدة المتزايدة من خلال مشاهدة Jamil Spain وهو يشرح مزايا السحابة الهجينة في هذا الفيديو.
احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مقالاتنا حول التقنية السحابة.
تعرَّف على سبع استراتيجيات رئيسية لتحسين البنية التحتية لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي وتمكين المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
استكشف الوظائف المختلفة للسحابة الخاصة، والسحابة العامة، والسحابة الهجينة.
استكشف البنية التحتية للنقل المستدام وتأثيرها الإيجابي في البيئة والاقتصاد، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لإنشائها.
يمكن أن يساعد تسخير القوة والمرونة الحسابية للحوسبة عالية الأداء (HPC) مختلف الصناعات على إيجاد حلول للمشكلات المعقدة بشكل أسرع، وهو ما يمكّنها من الحفاظ على قدرتها التنافسية.
اكتشف الصناعات الخمس وكيف تستفيد من استخدام الطائرات التجارية بدون طيار في إجراء عمليات التفتيش، وما يعود عليها من فوائد من حيث الدقة، والسلامة، والكفاءة.
تعرَّف على سبب أهمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وكيف تعمل كافة العناصر معًا لإدارة خدمات وبيئات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة.
استغل قوة أجهزة الكمبيوتر المركزية لمعالجة ما يصل إلى تريليون معاملة ويب يوميًّا، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والموثوقية.
تشتمل خطة التعافي من الكوارث على وسائل تكنولوجيا المعلومات وأفضل الممارسات المصممة لمنع أو تقليل فقدان البيانات وتعطيل الأعمال الناتج عن الأحداث الكارثية—والتي تشمل كل شيء بدايةً من أعطال المعدات وانقطاعات التيار الكهربائي المحلية إلى الهجمات الإلكترونية، وحالات الطوارئ المدنية، والهجمات الإجرامية أو العسكرية، والكوارث الطبيعية.
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تعرَّف على الأساسيات والموضوعات السحابية الشائعة من خلال الفيديوهات التوضيحية لدينا
وفي هذا الفيديو، يشرح Martin Keen كيفية عمل خوادم الويب هذه، ومن ثمَّ يقوم بتحليل المفاضلات الخاصة بكل حل (المفاجأة: ليس هناك حل واحد فقط).
في فيديو اللوح الضوئي هذا، يجيب Bradley Knapp من IBM Cloud عن هذه الأسئلة وغيرها الكثير، حيث يحلل أوجه الاختلاف والشبه بين التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي، كما يشرح كيفية استخدام كِلا الحلين للمساعدة على تلبية احتياجاتك واحتياجات أعمالك.
لقد حان الوقت لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع في قطاع الأعمال. افهم من القادة لماذا يعتبر المزيج الصحيح من التقنية المتطورة والخبرة هو المفتاح لخلق قيمة تجارية فريدة من نوعها من الذكاء الاصطناعي اليوم.
شاهد Sai Vennam مع IBM Cloud وهو يستخدم مثالًا لشركة توزيع افتراضية تشهد تطوير السحابة الهجينة لشرح مزايا اختيار الاستراتيجية المناسبة.
لقد أصبحت الحوسبة السحابية جزءًا لا يتجزأ من البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في مختلف الصناعات. استكشف قائمة التشغيل التي تتناول أساسيات السحابة لتتعلم كيفية التنقل والنجاح في أي بيئة سحابية.
السحابة الهجينة هي بيئة حوسبة تربط بين السحابتَين الخاصة والعامة في بنية تحتية واحدة ومرنة. استكشف قائمة التشغيل لدينا للحصول على فهم شامل للسحابة الهجينة.
يتطلب إنشاء تطبيقات السحابية الأصلية الاستفادة من قدرات Kubernetes. اكتشف قائمة التشغيل لدينا لمعرفة أساسيات السحابة وKubernetes، وDocker، والمشغلين، وحزم SDK و®OpenShift.
تعمل حلول الشبكات الحاسوبية على تحسين حركة المرور، وإرضاء المستخدمين، وتأمين الشبكة، وتوفير الخدمات. شاهد قائمة التشغيل لدينا لفهم كيفية عمل الشبكات داخل البيئة السحابية.
استمع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية
IBM Research هم مجموعة من العلماء والباحثين حول العالم يؤمنون جيدًا بقوة المنهج العلمي لابتكار الخطوة التالية لشركة IBM، وعملائنا، والعالم.استكشف أعمالنا ومنشوراتنا الخاصة بالتقنية السحابية الهجينة.
استكشف منصة تعمل على توفير الأمان، والمرونة، وقابلية التوسع لتسريع تأثير التقنية السحابية والذكاء الاصطناعي.
استخدم استراتيجية أكثر ذكاءً للانتقال إلى السحابة ودفع التحول الحقيقي للأعمال باستخدام الحلول السحابية الهجينة.
مكّن مطوري OpenShift من تنفيذ أحمال تشغيل النقل بالحاويات للمؤسسة ونشرها بسرعة وأمان في Kubernetes.