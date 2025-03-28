تقنيات السحابة الهجينة من IBM تضيف قيمة لإعادة الاستثمار وإدارة عمليات الامتثال
تتيح هندسة المنصة في السحابة الهجينة للمدير التنفيذي للمعلومات النمو والتعافي من الكوارث، كما توفر قيمة محفزة لإعادة الاستثمار.
منظر جوي للطرق الدائرية وحركة المرور ليلاً

تُعد السحابة الهجينة للمدير التنفيذي للمعلومات في IBM محرك التحول الرقمي، حيث توفر السرعة مع مستوى الأمان الفائق وإمكانية التوسع والبساطة لعمليات مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات في IBM - وهي ميزات لا تتوفر عند استخدام السحابة العامة أو السحابة الخاصة حصريًا. كما أنها توفر السرعة لفرق التطبيقات الرقمية في الشركة للتركيز على ما هو أكثر أهمية: أعمال IBM الرقمية.

IBM هي شركة يعمل بها أكثر من 250,000 موظف وتتجاوز قيمة إيراداتها السنوية 50 مليار دولار أمريكي. يتطلب الأمر آلاف التطبيقات الداخلية لإدارة جميع جوانب محفظة الشركة المتنوعة. تملك شركة IBM تطبيقات لتصميم الشرائح والمبيعات والتسويق والإدارة والمحاسبة ودعم العملاء والعديد من الوظائف الأخرى. وتكون بعض هذه التطبيقات قديمة كقدم صناعة الكمبيوتر. ويدعم بعضها الآخر حوسبة Quantum.

كانت فرق التطبيق تواجه مشكلات صعبة:

  • بيئة الاستضافة والعمليات والتكاليف التي لم يتم التحكم فيها.
  • مواكبة أحدث التصحيحات الأمنية.
  • تلبية أهداف التوفر والتعافي من الكوارث.
  • تلبية المتطلبات الأمنية الشركات.
  • كان إجراء تغييرات طفيفة يستغرق شهورًا.

وقد شهدت متطلبات امتثال الشركات للأمان والمرونة واستمرارية الأعمال تطورات هائلة باستمرار. وأصبحت أوجه القصور في بيئات استضافة التطبيقات المحلية المتفرقة واضحة تمامًا.
آلاف التطبيقات ملايين المستخدمين حول العالم
الخيار واضح: يجب علينا الاستفادة من منتجات IBM وتقنياتها على مستوى المؤسسة. يعني هذا استخدام تقنية السحابة الهجينة من IBM في بناء منصة تطبيقات ذكية لتشغيل التطبيقات الداخلية وعمليات التكامل وسير العمل الرقمي وعناصر البيانات. Matt Lyteson المدير التنفيذي للمعلومات، نائب رئيس تحول المنصات التقنية IBM
هندسة المنصة للسحابة الهجينة على نطاق واسع

تصورت مؤسسة CIO منصة السحابة الهجينة مع قواعد الأعمال المضمنة — منصة واحدة تعمل عليها عناصر تطبيقات الأعمال الرقمية، مع قابلية الملاحظة الكاملة والشفافية وتحسين تكلفة الأداء. يقول مات ليتيسون، المدير التنفيذي للمعلومات ونائب رئيس تحول المنصات التقنية في شركة IBM: "كان الاختيار واضحًا: يجب علينا الاستفادة من منتجات IBM وتقنياتها على مستوى المؤسسات. بالنسبة إلينا، كان هذا يعني استخدام تقنية السحابة الهجينة من IBM لبناء منصة ذكية لإدارة التطبيقات الداخلية وعمليات التكامل وعمليات سير العمل الرقمية ومكونات البيانات".

أنشأ الفريق الهندسي منصة سحابة هجينة ذات مظلة واحدة، تسمى سحابة CIO الهجينة. ستكون بيئة استضافة لكل من تطبيقات الحاويات والتطبيقات القائمة على الأجهزة الافتراضية لمجموعة غير متجانسة من البنى. سمح Red Hat® OpenShift®‎ على IBM® Cloud للفريق باستضافة بيئات متطابقة محليًا وفي السحابة:
نظرًا لمتطلبات الأعمال المتزايدة باستمرار فيما يتعلق بالأمان والمرونة وتحسين التكلفة، كان من المهم تقديم منصة سحابة هجينة تتيح لمطوري IBM التركيز على إنشاء تطبيقات مؤسسية للأطراف المعنية. تساعد منصة السحابة الهجينة للمدير التنفيذي للمعلومات على ضمان تلبية المتطلبات ببساطة عن طريق استخدام المنصة للاستضافة. توفر مجموعة خدمات IBM Cloud المدمجة في منصة السحابة الهجينة لدينا التوازن المناسب بين ابتكار التطبيقات وسبل الحماية في مجالات مثل قواعد البيانات وقابلية الملاحظة والتخزين. بن بريتشيت مهندس بالمنصة IBM

كانت النتائج مذهلة:

  • تمت إضافة أكثر من 2,000 عنصر تطبيقات إلى منصة السحابة الهجينة للمدير التنفيذي للمعلومات، ومعظمها عبارة عن تطبيقات مصممة بشكل خاص وعمليات تكامل تطبيقات وعناصر بيانات.
  • تقليل ساعات عمليات التطوير بنسبة 55%، ما يسمح لفرق التطبيقات بالتركيز على قيمة الأعمال.
  • توفير التكاليف بنسبة 90% لمنصة السحابة الهجينة للمدير التنفيذي للمعلومات التي تستضيف أحمال التشغيل في حاويات مقارنة بحلول الاستضافة القديمة.

تحقق فرق التطبيق أهداف الشركة:

  • كان إجراء التغييرات على التطبيقات يستغرق شهورًا، ولكن الآن أصبح من الممكن تقديمها يوميًا. حيث يتم توفير تصحيحات الأمان بسرعة.
  • كان الأمان والتوافر من الأفكار اللاحقة للتطبيق، ولكن الآن أصبحت التطبيقات الآمنة المتوفرة بشكل كبير هي الوضع الافتراضي.
  • واجهت فرق التطبيقات الحساسة صعوبات في تنفيذ حلول التعافي من الكوارث وإجراء الاختبارات وتكبد التكاليف المرتبطة بها. الآن أصبح دعم التعافي من الكوارث مدمجًا في أنماط تنفيذ المنصة.

تطلب توسيع نطاق حل السحابة الخاصة السابق وقدراته نفقات رأسمالية ونفقات تشغيلية كان من الصعب التنبؤ بها. وقد سمحت مرونة السحابة الهجينة من IBM للمنصة بتوسيع النطاق بمرونة حسب الطلب. تستخدم المنصة والتطبيقات كتالوج خدمات IBM Cloud. توفر السحابة موارد غنية بالميزات الأمنية مع نفقات تشغيلية منخفضة وتسعير قائم على معدل الاستهلاك. توجد البيانات والتطبيقات في البيئات المحلية أو في السحابة بناءً على متطلبات العمل. وقد يكون توفر البيانات السحابية إقليميًا لتلبية المتطلبات التنظيمية.

يعتمد التحسين المستمر للمنصة على قرارات قائمة على بيانات ذات نتائج قابلة للقياس. يتم تخزين البيانات في الوقت الفعلي التي أنشأتها التطبيقات في مستودع بيانات، وتكون متاحة لتحليل المنصة والتطبيقات. ستحتاج بعض التطبيقات إلى تحديثات بمرور الوقت، وستبلغ مقاييس المنصة عن التغييرات المطلوبة. ستصل التطبيقات الأخرى إلى نهاية عمرها الافتراضي، ويمكن تقييم أثر توقف التطبيقات. يتمتع مالكو التطبيقات برؤية المقاييس من خلال واجهة مشتركة للتفكير في الأداء واستكشاف المشكلات وإصلاحها. يعد IBM Cloud Pak® for Data عنصرًا رئيسيًا لمستودع البيانات.

يمكن للمنصة أيضًا تحليل الأداء الأساسي وقياس أثر التغييرات. تستخدم البيانات أيضًا للإبلاغ عن المعلومات المشتقة إلى فرق التطبيقات، بما في ذلك وضع الامتثال والحساسية وعملة البرنامج. يتم استخدام IBM Cloud® Security and Compliance Center وIBM Cloud® Log Analysis وIBM Cloud® Activity Tracker كجزء من إستراتيجية قابلية الملاحظة مع شركاء IBM.

يمكن أن تطبق المنصة التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي على مستودع البيانات. يتوفر التوسع الرأسي لموارد استضافة التطبيقات باستخدام حل IBM® Turbonomic للتطبيقات. يمكن أيضًا تنسيق أعباء العمل بشكل ذكي، ما يسمح للتطبيقات بالترحيل لتحقيق التكلفة والأداء الأمثل.
90% التوفير في التكاليف—الاستفادة من أحمال التشغيل التي تعمل ضمن حاويات في السحابة الهجينة 55% تقليل العمليات—موارد أقل لعمليات المنصة
نجاح التطبيق بشكل افتراضي

تستضيف السحابة الهجينة للمدير التنفيذي للمعلومات التطبيقات الموزعة على السحابة الخاصة والعامة. تبدأ بيئة التطبيق بنموذج "جاهز للعمل" مع قواعد عمل الشركة المضمنة. يتم نسخ بيئة وقت تشغيل التطبيقات الشائعة في جميع مراكز البيانات، والتي تسمح للتطبيقات بالعمل محليًا والتعامل مع الاضطرابات الإقليمية. تعمل التطبيقات على الحوسبة والتخزين الذي يعكس المتطلبات، وتستهلك خدمات الكتالوج السحابي مع التسعير القائم على معدل الاستهلاك.

أدى الانتقال إلى سحابة هجينة مجهزة بالحاويات إلى خفض نفقات الاستضافة بشكل كبير. لقد تم استبدال الأجهزة الافتراضية بأحمال تشغيل موجودة في حاويات. وتم استثمار الحمل التشغيلي الخاص بالتطبيقات في منصة مشتركة - ما يسمح للفرق بالتركيز على قيمة الأعمال مع خفض النفقات التشغيلية.

لم تكتمل المنصة بعد، وربما لن تكتمل أبدًا. ستستمر متطلبات الامتثال في التطور. ازدادت متطلبات أداء التطبيقات بالتزامن مع زيادة تبنّي الذكاء الاصطناعي. ويمكن زيادة تحسين وضع التطبيقات في البيئات الخاصة أو العامة من خلال إجراء المزيد من التحليلات لبيانات التطبيقات في الوقت الفعلي وبيانات التكلفة.

إذا كانت لديك مشاكل على نطاق واسع، يمكن لشركة IBM توفير حلول واسعة النطاق.
شعار IBM blue
نبذة عن مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات لدى IBM

تقود مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لدى IBM وتتحمل مسؤولية توفير حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها التي يستخدمها الموظفون في IBM لأداء وظائفهم اليومية.

تشمل إستراتيجية CIO إنشاء منصة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف وتعتمد في المقام الأول على الذكاء الاصطناعي، ما يسهل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء المؤسسة ويسرِّع حل المشكلات ويعمل بوصفه محركًا للابتكار في IBM لتحفيز نمو الأعمال.

 مكونات الحل IBM Cloud IBM Cloud Activity Tracker IBM Cloud Log Analysis IBM Cloud Pak for Data IBM Cloud Security and Compliance Center Red Hat OpenShift on IBM Cloud IBM Turbonomic
قانوني

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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أكتوبر 2023.

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