التكامل منخفض التعليمات البرمجية هو طريقة لربط التطبيقات والمنصات و مسارات البيانات باستخدام موصلات جاهزة وأدوات تطوير مرئية بدلاً من الاعتماد فقط على كتابة كم كبير من التعليمات البرمجية المخصصة. وهو يُمكِّن كلاً من المطورين المحترفين ومستخدمي الأعمال (الذين يُطلق عليهم أحيانًا "المطورون المواطنون") من ربط الأنظمة، وبناء وأتمتة سير العمل، ومزامنة البيانات.
في الماضي، كان المطورون يدمجون الأنظمة من خلال كتابة تعليمات برمجية مخصصة باستخدام لغات برمجة مختلفة لبناء عمليات تكامل النقطة إلى النقطة، أو باستخدام برمجيات وسيطة للمؤسسات، مثل ناقلات الخدمات المؤسسية (ESBs). وقد كانت عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتؤدي إلى الاعتماد بشكل كبير على موارد تطوير البرمجيات المتخصصة.
وفي الوقت نفسه، أصبحت بيئات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية أكثر تعقيدًا، ما زاد من الضغط على الوضع الراهن للتكامل. فالتطبيقات والبيانات أصبحت اليوم موزعة عبر بيئات هجينة و متعددة السحابة ، وقد أدى التبني السريع للعديد من أدوات البرمجيات كخدمة (SaaS) إلى "انتشار البرمجيات كخدمة" (وهو انتشار غير منضبط لتبني منتجات البرمجيات كخدمة داخل المؤسسات واستخدامها). ونتيجة لذلك، أصبح تكامل التطبيقات و البيانات و واجهات برمجة التطبيقات يشكل تحديًا متزايدًا لفرق تكنولوجيا المعلومات التي كانت تعاني بالفعل من ضغط كبير.
ظهرت منصات التكامل منخفضة التعليمات البرمجية، والتي غالبًا ما تُقدَّم كمنتجات منصة كخدمة ( iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية)، للمساعدة على حل هذه التحديات. تتضمن هذه المنصات السحابية أدوات منخفضة التعليمات البرمجية، مثل لوحات السحب والإفلات، وسير العمل على نمط الرسوم البيانية، والتكوينات الرسومية، والعُقد والقوالب الجاهزة التي تمثل العمليات أو المهام في سير العمل، ما يقلل الاعتماد على التعليمات البرمجية المخصصة ومهارات التطوير المتخصصة. تساعد هذه الأدوات المرئية وسهلة الاستخدام الفرق التقنية والمستخدمين غير التقنيين على بناء عمليات التكامل ونشرها وصيانتها بسهولة أكبر.
يمكن لحلول iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية أيضًا مساعدة أعضاء الفرق على تصميم وأتمتة سير العمل، والتخلص من المهام المتكررة، والحفاظ على اتساق البيانات عبر التطبيقات والمنصات. وتعمل الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية وعديمة التعليمات البرمجية على توسيع نطاق الوصول إلى إمكانات التكامل، ما يتيح لعدد أكبر من الأشخاص في جميع أقسام الشركات إمكانية المشاركة في تطوير الحلول، ومن ثَم تقليل الأعطال وتسهيل عملية التسليم.
يُعد تطوير الاندماج، أو نموذج الاندماج، أحد الأساليب الشائعة لهذه التكنولوجيا. في تطوير الاندماج، يعمل المطورون المواطنون والمحترفون معًا لتطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها. فعلى سبيل المثال، قد يستخدم المطورون المواطنون أدوات منخفضة التعليمات البرمجية للتطوير المرئي السريع للواجهة الأمامية، بينما يكتب المطورون المحترفون تعليمات برمجية تقليدية للمزايا الأكثر تعقيدًا، وتكوينات الواجهة الخلفية، وعمليات التكامل المخصصة التي تتجاوز إمكانات الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية وإمكانات المطورين المواطنين.
يقدّر المديرون التنفيذيون أن ما يقرب من 28% من مجموعات تطبيقاتهم تُدار حاليًا باستخدام تقنيات منخفضة التعليمات البرمجية أو عديمة التعليمات البرمجية، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى ما يقرب من 40% خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتقرير IDC.1 ويعكس هذا النمو السريع المزايا التي يجلبها التكامل منخفض التعليمات البرمجية لكل من فرق تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين على حد سواء.
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تتشارك حلول iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية في عدة إمكانات أساسية مصممة لجعل بناء وإدارة عمليات التكامل أسرع وأكثر سهولة. وتشمل عناصرها الشائعة ما يلي:
تتيح الواجهة المرئية للفرق إمكانية تصميم عمليات التكامل بسرعة، بينما تترجم المنصة تلك التصميمات إلى بيانات وصفية ينفذها محرك التشغيل. وتجعل هذه الميزة عمليات التكامل أسهل في البناء والصيانة والنشر عبر البيئات من دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية مخصصة.
يمكن للفرق استخدام مكتبات الموصلات الواسعة لإدارة المصادقة، والبروتوكولات، والمنطق الخاص بالنظام، مع دمج التطبيقات من دون التعامل مع تفاصيل التنفيذ منخفضة المستوى. وإلى جانب هذه الموصلات، تساعد قوالب سير العمل القابلة لإعادة الاستخدام، وكتل المنطق، والوحدات المدمجة لمهام مثل المصادقة ومعالجة الأخطاء على توحيد عمليات التكامل وتقليل وقت التطوير. بالإضافة إلى ذلك، تدعم بعض المنصات استخدام الموصلات مفتوحة المصدر، ما يساعد على تقليل خطر التقيد بمورد معين من خلال منح المزيد من المرونة والتحكم في عناصر التكامل.
يمكن للمستخدمين بناء واجهات برمجة التطبيقات ونشرها وإدارتها مباشرةً داخل العديد من منصات iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية، باستخدام مزايا مثل التحكم في الوصول، والتقييد السريع، وتطبيق السياسات، ومراقبة الاستخدام. تسهم هذه المزايا مجتمعة في دعم الوصول الآمن والمستقر إلى خدمات البيانات. كما يسهل هذا النهج استكشاف إمكانات التطبيقات المخصصة، ما يضمن دمجها بسلاسة عبر المنظومة التقنية الأوسع نطاقًا.
عادةً ما تدعم حلول iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية العمليات متعددة الخطوات التي تتضمن منطق التفرع، والجدولة، وخطوات الموافقة، وتوجيه البيانات، وإعادة المحاولة التلقائية.
يمكن أن تعمل عمليات التكامل بشكل مستمر، مع معالجة البيانات في الوقت الفعلي عند وقوع الأحداث—مثل التي تفعّلها خطافات الويب (وهي الإشعارات التلقائية التي تُرسَل عند وقوع حدث)—أو وفقًا لجداول تناسب العمل. تتيح هذه المرونة تلبية متطلبات التكامل المختلفة، بدءًا من معالجة الطلبات الفورية وحتى مزامنة البيانات الليلية.
تتضمن العديد من حلول iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية لوحات معلومات وأدوات إعداد تقارير مدمجة تساعد المستخدمين على تتبع أداء التكامل، وتحديد العوائق، واستكشاف المشكلات وحلها.
عند اتخاذ قرار بشأن كيفية دمج الأنظمة، فإن أحد العوامل المهمة التي يجب أخذها في الحسبان هي تحديد مَن سيتولى عملية بناء التكامل وصيانته. غالبًا ما يُستخدم التكامل عديم التعليمات البرمجية عندما يرغب مستخدمو الأعمال أو فرق العمليات في أتمتة مهام سير العمل البسيطة، مثل مزامنة العملاء المحتملين بين نموذج و نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، من دون الاعتماد على فريق تكنولوجيا المعلومات. تميل هذه الأدوات إلى التركيز على السرعة والبساطة، ما يجعلها خيارًا عمليًا للأتمتة الخفيفة على مستوى الفريق حيث تكون المتطلبات محددة جيدًا.
غالبًا ما يكون التكامل منخفض التعليمات البرمجية مناسبًا عندما تكون سير العمل أكثر تعقيدًا، أو تشمل عدة أنظمة، أو تتطلب مستوى أعلى من الحوكمة ، ومعالجة الأخطاء، والأمان، وقابلية التوسع. يمكن لهذه المنصات دعم التعاون بين المستخدمين التقنيين وغير التقنيين باستخدام الأدوات المرئية مع دعم المنطق المتقدم، و تحويل البيانات ، و تنسيق واجهات برمجة التطبيقات (API). ونتيجةً لذلك، فإن منصات التكامل منخفضة التعليمات البرمجية تُعد مناسبة جدًا لعمليات الأعمال الأساسية مثل جذب العملاء الجدد أو التسوية المالية التي تميل إلى التطور بمرور الوقت.
يمكن اتباع نهج مخصص بحت أو نهج "التعليمات البرمجية الاحترافية"، حيث يتولى تنفيذ جميع أعمال البرمجة مطورون محترفون، في المؤسسات التي لديها احتياجات برمجة محددة للغاية، أو بروتوكولات أمان ومشاركة بيانات صارمة، أو متطلبات معقدة أخرى تجعل الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية غير كافية لاحتياجاتها في التطوير والتكامل.
فيما يلي بعض الأمثلة:
هذه فقط بعض العوامل التي تأخذها المؤسسات في الحسبان عند اتخاذ قرار بشأن الأدوات والمنصات التي ستستخدمها. وفي النهاية، يعتمد الاختيار على متطلبات المؤسسة. ففي العديد من المؤسسات الكبيرة والحديثة، تستخدم الفرق مزيجًا من الأدوات (ربما بالاعتماد على نموذج الاندماج المذكور أعلاه) لملاءمة حالات الاستخدام المختلفة.
غالبًا ما يُستخدم مصطلحا منصات التكامل منخفضة التعليمات البرمجية ومنصات التكامل كخدمة منخفضة التعليمات البرمجية بالتبادل، لكنهما يشيران إلى جوانب مختلفة من تقنية واحدة.
تصف منصات التكامل منخفضة التعليمات البرمجية فئة من البرمجيات تتيح للفرق إمكانية تصميم عمليات التكامل وبنائها ونشرها وإدارتها باستخدام أدوات مرئية بدلاً من اللجوء إلى أعمال البرمجة التقليدية. توفر هذه المنصات الإمكانات الأساسية مثل الموصلات إلى التطبيقات ومصادر البيانات، و تنسيق سير العمل، ورسم مخططات البيانات، واكتشاف الأخطاء ومعالجتها، لكنها لا تحدد بمفردها مكان أو كيفية تشغيل البرنامج.
فقد تشغّل المؤسسات المنصات في البيئات المحلية، أو في بيئة سحابية أو مستضافة ذاتيًا، وتتحمل مسؤولية البنية التحتية، والتوسع، والتحديثات، والعمليات.
أما حلول منصات التكامل كخدمة منخفضة التعليمات البرمجية، فهي تقدم تقنية التكامل نفسها من خلال خدمة سحابية مدارة بالكامل. وفي هذا النموذج، يُشغِّل الموردُ البنيةَ التحتيةَ، ويتولى مهام الأمان والتوسع والتحديثات والموثوقية، ويوفر المنصة من خلال واجهة تعتمد على المتصفح وواجهات برمجة التطبيقات. يركز العملاء على بناء عمليات التكامل وتشغيلها بدلاً من صيانة البنية الأساسية والمنصة.
وبينما تركز منصات التكامل منخفضة التعليمات البرمجية بشكل خاص على ربط الأنظمة وأتمتة تدفقات البيانات، فإن منصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية (LCDP) مصممة لتطوير تطبيقات كاملة. وتستخدم العديد من المؤسسات كلتيهما، حيث تجمع بين أدوات تطوير التطبيقات وحلول iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية لدمج تلك التطبيقات مع بقية منظومتها التقنية.
منصات التكامل كخدمة منخفضة التعليمات البرمجية مصممة لعالم تمتد فيه التطبيقات والبيانات والعمليات عبر بيئات البرمجيات كخدمة (SaaS)، و السحابة والبنية التحتية المحلية، وغالبًا ما تتداخل مع بعضها، وتتطور باستمرار. وهي توفر أدوات مرئية وتنسيقًا سحابيًا حتى تتمكن الفرق من بناء وتعديل عمليات التكامل بسرعة من دون الحاجة إلى أعمال البرمجة المعقدة أو إدارة البنية التحتية. وتركز على المرونة، وسير العمل المدفوعة بالأحداث ، والأتمتة الشاملة، مع قابلية التوسع والأمان على مستوى المؤسسة.
وعلى النقيض من ذلك، صُممت أساليب التكامل السابقة لبيئات أضيق وأكثر ثباتًا. فقد كانت ناقلات الخدمة المؤسسية (ESBs) مصممة كأساس مركزي لتوجيه الرسائل بين عدد قليل من الأنظمة الداخلية، بالاعتماد على مهارات اتصال متزامنة ومنضبطة بدقة ومهارات التطوير المتخصصة—ما جعلها أبطأ في التكيف مع أنظمة السحابة وأنظمة SaaS الحديثة. أما أدوات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) التقليدية فهي ممتازة في نقل البيانات على دفعات وإجراء التحويلات المعقدة للتحليلات، لكنها ليست مناسبة للأحداث الفورية، أو سير عمل التطبيقات، أو عمليات التكامل ثنائية الاتجاه.
في الواقع، تستخدم العديد من المؤسسات حاليًا iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية كطبقة اتصال بين التطبيقات والمستخدمين والبيانات، بينما يؤدي كل من ESB وETL أدوارًا أكثر تخصصًا. تظل ناقلات الخدمة المؤسسية مفيدة في البيئات شديدة التنظيم أو البيئات التي تتطلب رقابة صارمة على الرسائل، وتظل عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل ضرورية لمسارات التحليل واسعة النطاق.
البُعد
منصة التكامل كخدمة (iPaaS) منخفضة التعليمات البرمجية
ناقلات الخدمة المؤسسية (ESB)
الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)
الغرض الأساسي
تكامل التطبيقات والبيانات والعمليات على السحابة
توجيه الرسائل والوساطة بين الأنظمة
نقل البيانات وتحويلها لأغراض التحليل
نموذج النشر
خدمة قائمة على السحابة
سابقًا في البيئات المحلية؛ وحاليًا على السحابة أو في بيئة هجينة
سابقًا في البيئات المحلية؛ وحاليًا على السحابة أو في بيئة هجينة
أسلوب التكامل
مدفوع بالأحداث، في الوقت الفعلي، ويتمحور حول واجهة برمجة التطبيقات
مركزي، وقائم على الرسائل
على دفعات، ومجدول
مثالي في
البرمجيات كخدمة (SaaS)، والسحابة، وأتمتة عمليات الأعمال
البيئات القديمة والخاضعة لرقابة مشددة
تخزين البيانات وإعداد التقارير
مع تزايد متطلبات التكامل وتوزع البيئات التقنية بشكل أكبر، توفر iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية طريقة مرنة لتبسيط وتوسيع نطاق أعمال التكامل. وتشمل المزايا الشائعة ما يلي:
تساعد حلول iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية على تبسيط أعمال التكامل من خلال مركزية منطق التكامل ضمن منصة واحدة مدارة سحابيًا. تسهل الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية التي تشمل واجهات سحب وإفلات وعناصر جاهزة على الفرق تجميع مهام سير العمل ونشر عمليات التكامل من دون الاعتماد على أساليب البرمجة التقليدية.
يمكن أن يقلل التسعير القائم على الاشتراك والخدمات المدارة من التكاليف الأولية وأعمال الصيانة الدورية، ما يساعد المؤسسات على تجنب البرامج الوسيطة المخصصة باهظة الثمن أو البنية التحتية الداخلية.
نظرًا إلى أن الخدمة هي خدمة سحابة أصلية، يمكن للمؤسسات بسرعة ربط أنظمة جديدة، ودمج تطبيقات أعمال إضافية، وتعديل سير العمل حسب تطور الاحتياجات. كما تُمكِّن أدوات تطوير التطبيقات المرئية المرتكزة على السحابة الفرق من تحديث أو إنشاء عمليات التكامل بأقل قدر من التعطيل.
تساعد المزامنة والتنسيق في الوقت الفعلي على إزالة صوامع البيانات، ما يضمن وصول الفرق وأدوات التحليل إلى معلومات دقيقة ومحدّثة عند الحاجة. كما تسهل أدوات التحكم المركزية إدارة سياسات تدفق البيانات وصلاحيات المستخدمين عبر الأنظمة.
تُمكِّن واجهات المستخدم منخفضة التعليمات البرمجية وسهلة الاستخدام والقوالب الجاهزة المطورين المواطنين من المشاركة في مشاريع التكامل، ما يقلل الضغط على فرق تكنولوجيا المعلومات ويسرع من تنفيذ مبادرات الأتمتة. كما تساعد سهولة الوصول إلى العناصر الجاهزة غير المطورين على تطوير الحلول بسرعة واتساق.
تمنح أدوات التحكم المدمجة للمصادقة و التشفير وتطبيق السياسات المؤسسات الرؤية والامتثال اللازمين لإدارة عمليات التكامل وأنشطة تطوير التطبيقات ذات الصلة على نطاق واسع.
تعمل حلول iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية من خلال توفير بيئة تطوير مرئية يمكن للمستخدمين من خلالها تصميم عمليات التكامل وتكوينها ونشرها من دون الحاجة إلى البرمجة اليدوية. وعادةً ما تتضمن هذه العملية عدة خطوات:
حدد التطبيقات و قواعد البيانات والخدمات التي تحتاج إلى مشاركة البيانات أو تفعيل العمليات. يحدد المستخدمون الأنظمة المستهدفة، مثل منصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، والأدوات المالية، وتطبيقات الموارد البشرية، أو خدمات التخزين على السحابة، ويحددون اتجاه تدفق البيانات بينها. وذلك يساعد على تحديد نطاق التكامل ويضمن أن منصة iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية يمكنها تطبيق الموصلات وطرق المصادقة ونماذج البيانات المناسبة في أثناء الإعداد.
في أساس حلول iPaaS النموذجية منخفضة التعليمات البرمجية، توجد مكتبة من الموصلات الجاهزة لأنظمة البرمجيات الشائعة مثل أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) وأنظمة الموارد البشرية، وقواعد البيانات، وبوابات الدفع، وخدمات السحابة. وبمجرد المصادقة، يعمل الموصل كجسر جاهز، ما يتيح للمستخدمين إمكانية إرسال البيانات أو استقبالها من أي تطبيق.
بعد ذلك، يصمم المستخدمون سير عمل التكامل باستخدام أدوات التكامل المرئية. وبدلاً من كتابة أسطر من التعليمات البرمجية، يسحبون العناصر ويضعونها على لوحة، ما يؤدي إلى إنشاء تمثيل يشبه مخططًا انسيابيًا لكيفية انتقال البيانات بين الأنظمة. فعلى سبيل المثال، قد يبدأ سير العمل عند إنشاء فرصة جديدة في Salesforce وتُوجّه البيانات تلقائيًا إلى الأنظمة النهائية لأغراض التنفيذ أو إعداد التقارير.
تعالج منصة iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية بعد ذلك عملية تحويل البيانات تلقائيًا أو من خلال تكوين بسيط. ونظرًا إلى أن الأنظمة المختلفة غالبًا ما تستخدم تنسيقات وهياكل بيانات مختلفة، توفر المنصة أدوات لتعيين الحقول بين الأنظمة وتحويل أنواع البيانات وتطبيق قواعد الأعمال. فعلى سبيل المثال، قد يحدد المستخدم أن حقل "customer_name" في أحد الأنظمة يجب تعيينه لحقل "clientName" في نظام آخر، وتتولى المنصة تنفيذ عملية التحويل هذه.
بمجرد اكتمال التكوين، تُنفَّذ عمليات التكامل إما وفقًا لجدول زمني أو في الوقت الفعلي استنادًا إلى المشغلات. وتدير منصة iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية جميع التفاصيل التقنية—استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات، والمصادقة، ومعالجة الأخطاء، ونقل البيانات—خلف الكواليس. ويمكن للمستخدمين متابعة عمليات التكامل من خلال لوحات معلومات تعرض مسار تدفق البيانات، وتحدد المشكلات، وتوفر مقاييس الأداء.
تتضمن العديد من منصات iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية أيضًا بيئات اختبار مدمجة يمكن للمستخدمين من خلالها التحقق من صحة عمليات التكامل قبل نشرها في بيئة الإنتاج. وهذا يقلل من خطر تعطيل عمليات الأعمال ويسهل تكرار تصميمات التكامل.
تدعم حلول iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية مجموعة من حالات الاستخدام الشائعة للتكامل التي أصبحت أكثر شيوعًا مع توسع وتنوع البيئات التقنية. تسلط كل حالة استخدام أدناه الضوء على سيناريو نموذجي من سيناريوهات العمل، بالإضافة إلى نقطة الضعف الأساسية التي تعالجها.
نقطة الضعف: "أنظمتنا غير متصلة ببعضها"
في ظل إضافة الشركات للتطبيقات والمنصات، يمكن أن تصبح البيانات مجزأة ويصعب العثور عليها. يمكن لحلول iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية إنشاء طبقة واحدة تتدفق فيها المعلومات بسلاسة بين الأنظمة، ما يقلل من الأسئلة الداخلية وحالة الارتباك التي تنشأ عندما تكون البيانات مبعثرة عبر التطبيقات.
نقطة الضعف: "نحن نقضي وقتًا طويلاً في العمل اليدوي"
بدلاً من إهدار الموظفين لساعات في نقل البيانات بين جداول البيانات والأدوات الداخلية، يمكن لمنصات iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية أتمتة عمليات النقل هذه، ما يُمكِّن الفرق من التركيز على العملاء وتحقيق النمو.
نقطة الضعف: "تجارب العملاء غير متسقة"
عند عدم مزامنة البيانات، يتلقى العملاء رسائل مكررة عبر البريد الإلكتروني، أو فواتير غير دقيقة، أو يُجرى توجيههم دون داعٍ إلى قسم الأسئلة الشائعة. يمكن للمؤسسات تنفيذ منصة iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية للحفاظ على توافق الأنظمة من دون الحاجة إلى أن تفهم الفرق قواعد البيانات أو كيفية كتابة استعلامات SQL.
نقطة الضعف: "لا يمكننا الوثوق بتقاريرنا"
تخزن الأنظمة المختلفة المعلومات وتحدّثها بشكل منفصل—غالبًا بتنسيقات بيانات معقدة—ما يؤدي إلى تقارير تُظهر قيمًا متضاربة، ويُصعب على الفرق تحديد البيانات الدقيقة. يمكن لمنصات iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية أن تساعد على تحسين جودة البيانات من خلال مزامنة السجلات عبر التطبيقات في الوقت الفعلي، وتطبيق قواعد وعمليات تحقق متسقة، وتسهيل تصحيح الأخطاء على الفرق بحيث يعمل الجميع من مصدر واحد موثوق للحقيقة.
نقطة الضعف: "تكنولوجيا المعلومات دائمًا هي العائق"
بدلاً من مطالبة المطورين بكتابة نصوص برمجية أو قواعد مخصصة لكل طلب جديد، يمكن لمنصة iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية أن تسمح للفرق بتعريف منطق مخصص بشكل مرئي وإعادة استخدام منطق وعناصر التكامل، بحيث تحدث التغييرات بشكل أسرع من دون انتظار دورات التطوير الطويلة.
نقطة الضعف: "منظومتنا التقنية خرجت عن السيطرة"
مع تبني الشركات للمزيد من أدوات SaaS، أصبحت إدارة عمليات التكامل تشكل تحديًا بقدر صعوبة إدارة العديد من التطبيقات. ويتمثل أحد الحلول في بناء طبقة تكامل مركزية تتناسب بشكل طبيعي مع بيئات DevOps الحديثة من دون الحاجة إلى إضافة المزيد من البنية التحتية التي تتطلب إدارة.
أصبحت المنصات منخفضة التعليمات البرمجية وعديمة التعليمات البرمجية متداخلة بشكل متزايد مع الذكاء الاصطناعي، حيث يعزز كل منهما قيمة الآخر. يشهد تمويل الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا ملحوظًا: يتوقع المديرون التنفيذيون أن يرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنحو 150% بين عامي 2025 و2030، وفقًا لدراسة حديثة أجراها IBM Institute for Business Value (IBV).2 ومع ذلك، كشفت الدراسة نفسها أن 68% من المديرين التنفيذيين يخشون من فشل جهودهم في الذكاء الاصطناعي بسبب نقص التكامل مع أنشطة الأعمال الأساسية.
كما تشير الدراسة إلى وجود تحول في المهارات البشرية المطلوبة، حيث يقول المديرون التنفيذيون "إن حل المشكلات والابتكار هما الأهم اليوم—وأن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيجعلهما أكثر أهمية خلال السنوات الثلاث القادمة."
مع تسارع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح دور الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنصات عديمة التعليمات البرمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية أكثر أهمية من أي وقت مضى. فإلى جانب تسريع عملية التسليم، يمكن أن يسهم دمج الذكاء الاصطناعي في هذه المنصات في تحسين كيفية تصميم عمليات التكامل وسير العمل وتشغيلها. وذلك، على سبيل المثال، من خلال تحليل تدفقات البيانات وأنماط الاستخدام والاعتمادات لاقتراح مسارات توجيه أو استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة.
ومع أدوات التطوير المرئية، يمكن لهذه المعارف أن تساعد المستخدمين على اختبار الأفكار بسرعة، وأتمتة سير العمل، وتطوير تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من دون الاعتماد الكبير على موارد تطوير متخصصة. يبسط هذا النهج عملية النمذجة الأولية ويدعم تسريع دورات التكرار، ما يساعد المنصات منخفضة التعليمات البرمجية على سد الفجوة بين مفاهيم الذكاء الاصطناعي المبتكرة والواقع التشغيلي، وزيادة احتمالية نجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي.
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1 استطلاع IDC لخدمات التطبيقات لعام 2026 – على مستوى العالم، IDC، 15 يناير 2026
2 المؤسسات في عام 2030، IBM Institute for Business Value، 19 يناير 2026