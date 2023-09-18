ما المقصود بتكامل البيانات؟

توجد عدة طرق لتنفيذ عملية تكامل البيانات، ولكل منها نقاط القوة والضعف الخاصة بها. يعتمد اختيار طريقة تنفيذ عملية تكامل البيانات الأكثر ملاءمة على عوامل مثل احتياجات المؤسسات من البيانات، والمشهد التقني، ومتطلبات الأداء، وقيود الميزانية.

يتضمن الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) استخراج البيانات من مصدرها وتحميلها في قاعدة بيانات أو مستودع بيانات ثم تحويلها لاحقًا إلى تنسيق يناسب احتياجات العمل. قد يتضمن ذلك تنظيم البيانات أو جمعها أو تلخيصها. تُستخدم خطوط بيانات عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) بشكل شائع في مشاريع البيانات الكبيرة والمعالجة في الوقت الفعلي حيث تكون السرعة وقابلية التوسع أمرًا بالغ الأهمية.



تعتمد عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) بشكل كبير على إمكانات وقابلية توسع أنظمة تخزين البيانات الحديثة. ومن خلال تحميل البيانات قبل تحويلها، تستفيد عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) استفادة كاملة من القوة الحسابية لهذه الأنظمة. يتيح هذا النهج معالجة أسرع للبيانات وإدارة أكثر مرونة للبيانات مقارنةً بالطرق التقليدية.



بفضل عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، تُحول البيانات قبل تحميلها في نظام تخزين البيانات. وهذا يعني أن التحويل يحدث خارج نظام تخزين البيانات، وعادةً ما يكون في منطقة تخزين منفصلة.



من حيث الأداء، غالبًا ما يكون لعملية ELT اليد العليا لأنها تستفيد من قوة أنظمة تخزين البيانات الحديثة. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون مسارات بيانات ETL خيارًا أفضل في السيناريوهات التي تكون فيها جودة البيانات واتساقها أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تتضمن عملية التحويل خطوات صارمة لتنظيف البيانات والتحقق من صحتها.



تنطوي عملية تكامل البيانات في الوقت الفعلي على جمع البيانات ومعالجتها عندما تصبح متوفرة في أنظمة المصدر، ثم دمجها على الفور في النظام المستهدف. تُستخدم طريقة دفق البيانات هذه عادةً في السيناريوهات التي تتطلب معارف محدثة لحظة بلحظة، مثل التحليلات الفورية، والكشف عن الغش والمراقبة.



يُطبق أحد أشكال تكامل البيانات في الوقت الفعلي، وهو التقاط البيانات المتغيرة (CDC)، تحديثات البيانات في أنظمة المصدر على مستودعات البيانات وغيرها من المستودعات. يمكن حينئذٍ تطبيق هذه التغييرات على مستودع بيانات آخر أو إتاحتها بتنسيق يمكن استخدامه في عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، على سبيل المثال، أو أي أنواع أخرى من أدوات تكامل البيانات.



يتضمن تكامل التطبيقات (API) دمج البيانات بين تطبيقات البرامج المختلفة لضمان التدفق السلس للبيانات وقابلية التشغيل البيني. تُستخدم طريقة تكامل البيانات هذه بشكل شائع في السيناريوهات التي تحتاج فيها التطبيقات المختلفة إلى مشاركة البيانات والعمل معًا، مثل ضمان أن يكون لدى نظام الموارد البشرية لديك البيانات نفسها التي لدى نظامك المالي.



تتضمن المحاكاة الافتراضية للبيانات إنشاء طبقة افتراضية توفر عرضًا موحدًا للبيانات من مصادر مختلفة، بغض النظر عن مكان وجود البيانات فعليًا. إنه يتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات المتكاملة والاستعلام عنها عند الطلب من دون الحاجة إلى نقل البيانات فعليًا. يُعد هذا مفيدًا في السيناريوهات التي تكون فيها المرونة والوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات المتكاملة أمرًا بالغ الأهمية.

بفضل عملية تكامل البيانات الموحدة، تظل البيانات في أنظمة المصدر الأصلية، وتُنفذ الاستعلامات عبر هذه الأنظمة المختلفة في الوقت الفعلي لاسترداد المعلومات المطلوبة. وهذا هو الأنسب للسيناريوهات التي لا يلزم فيها نقل البيانات فعليًا بل يمكن دمجها افتراضيًا لإجراء تحليل. على الرغم من أن عملية التكامل الموحدة تقلل من تكرار البيانات، إلا إنها قد تواجه صعوبات في الأداء.