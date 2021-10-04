ما عملية ETL (الاستخراج والتحويل والتحميل)؟

لقد ظلت الشركات تُنتج البيانات منذ عصر الحاسبة اليدوية، لكن التحليلات الحديثة لم تصبح ممكنة إلا مع ظهور الحاسوب الرقمي والتخزين الرقمي للبيانات.

لقد تحققت خطوة كبيرة إلى الأمام في سبعينيات القرن الماضي، مع الانتقال إلى قواعد بيانات مركزية أكبر. ثم تم تقديم عملية ETL (الاستخراج والتحويل والتحميل) كعملية لدمج البيانات وتحميلها لأغراض الحوسبة والتحليل، وأصبحت في نهاية المطاف الطريقة الأساسية لمعالجة البيانات لمشاريع تخزين البيانات.

في أواخر الثمانينيات، ازدادت شعبية مستودعات البيانات والانتقال من قواعد بيانات المعاملات إلى قواعد البيانات العلائقية التي خزنت المعلومات في تنسيقات البيانات العلائقية. قواعد بيانات المعاملات القديمة كانت تخزن المعلومات معاملة بمعاملة، مع تخزين معلومات العميل المكررة مع كل معاملة، لذلك لم تكن هناك طريقة سهلة للوصول إلى بيانات العملاء بطريقة موحدة على مر الزمن. مع قواعد البيانات العلائقية، أصبح التحليل هو الأساس لذكاء الأعمال (BI) وأداة مهمة في اتخاذ القرار.

حتى زهور برامج ETL الأكثر تطوراً، كانت المحاولات الأولى عبارة عن جهود يدوية إلى حد كبير من جانب فريق تكنولوجيا المعلومات لاستخراج البيانات من مختلف الأنظمة والموصلات، وتحويل البيانات إلى تنسيق موحّد، ثم تحميلها إلى جداول مترابطة. ورغم بساطة تلك المحاولات الأولى، فإنها شكّلت الأساس للتحليلات المتقدمة، خاصة مع تطور الخوارزميات وظهور الشبكات العصبية، مما أتاح فرصًا أعمق لاستخلاص الرؤى.

وصل عصر البيانات الكبيرة في التسعينيات مع استمرار نمو سرعات الحوسبة وسعة التخزين بسرعة، ومع سحب كميات كبيرة من البيانات من مصادر جديدة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وإنترنت الأشياء (IoT). لا يزال هناك عامل مقيّد، حيث غالبًا ما يتم تخزين البيانات في مستودعات البيانات المحلية.

الخطوة الرئيسية التالية في كل من الحوسبة و ETL كانت الحوسبة السحابية، التي أصبحت شائعة في أواخر التسعينيات. باستخدام مستودعات البيانات مثل Amazon Web Services (AWS) و Microsoft Azure و Snowflake، يمكن الآن الوصول إلى البيانات من جميع أنحاء العالم وتوسيع نطاقها بسرعة لتمكين حلول الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) من تقديم رؤى تفصيلية رائعة وميزة تنافسية جديدة.

أما أحدث مراحل تطور ETL، فتتمثل في الحلول التي تعتمد على البيانات المتدفقة لتقديم رؤى في الوقت الفعلي، من كميات هائلة من البيانات.