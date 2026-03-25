WealthAPI شركة تكنولوجيا مالية مقرها ألمانيا، تطوّر خدمات خلفية لتحليلات مالية في الوقت الفعلي ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تحليل المحافظ، ورؤى التدفق النقدي، وتتبع توزيعات الأرباح والامتثال. ويُقدَّم هذا الحل إلى شركاء المؤسسات المالية من خلال نموذج B2B2C. وتدعم المنصة رحلات مالية سريعة ومخصصة تبدأ من بيانات الحسابات والمعاملات الخام، وتمتد إلى فهم الحيازات، ومقارنة الأداء، وتقديم التوصيات.

وتُعد القابلية للتوسع والاستقرار عنصرين أساسيين في حالة الاستخدام هذه، إذ يجب أن تكون البنية التحتية مهيأة للتعامل مع أحمال التشغيل المستقرة وارتفاعات الطلب المفاجئة. لجأت WealthAPI إلى ®IBM watsonx.data لمعالجة أحمال كبيرة من البيانات المنظمة، بما في ذلك تخزين المتجهات والبحث فيها، وهي أحمال تتطلب أداءً عاليًا في القراءة والكتابة على نطاق واسع. وكانت النتيجة خفض أزمنة الاستجابة بنسبة تصل إلى 80%.