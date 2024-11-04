ما المقصود بمنصة البيانات؟

الطبقة الأولى في العديد من منصات البيانات هي طبقة تخزين البيانات. ويعتمد نوع تخزين البيانات المستخدم على احتياجات المؤسسة ويمكن أن يشمل كلاً من التخزين المحلي والتخزين السحابي. تتضمن مخازن البيانات الشائعة ما يأتي:

مستودعات البيانات

يجمع مستودع البيانات- أو مستودع بيانات المؤسسة (EDW) - البيانات من مصادر مختلفة في مخزن بيانات مركزي واحد ومتسق لدعم تحليل البيانات واستخراج البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تُستخدم مستودعات البيانات غالبًا لإدارة البيانات المنظمة باستخدام حالات استخدام تحليلية محددة بوضوح.

بحيرات البيانات

بحيرة البيانات هي بيئة تخزين منخفضة التكلفة التي عادةً ما تحتوي على بيتابايت من البيانات الأولية. يمكن لبحيرة البيانات تخزين البيانات المنظمة وغير المنظمة بتنسيقات مختلفة، ما يسمح للباحثين بالعمل بسهولة أكبر مع مجموعة واسعة من البيانات.

غالبًا ما تُبنى بحيرات البيانات في الأصل في نظام Hadoop البنائي، وهو مشروع مفتوح المصدر يعتمد على قواعد البيانات غير العلائقية. بدءًا من عام 2015 تقريبًا، بدأت العديد من بحيرات البيانات في التحول إلى السحابة. قد تخزن بنية بحيرة البيانات النموذجية الآن البيانات على منصة تخزين كائنات، مثل Amazon S3 من Amazon Web Services (AWS) واستخدام أداة مثل Spark لمعالجة البيانات.

مستودعات بحيرات البيانات

تجمع بحيرة البيانات الهجينة بين إمكانيات مستودعات البيانات وبحيرات البيانات في حل واحد لإدارة البيانات.

على الرغم من أن مستودعات البيانات تقدم أداءً أفضل من بحيرات البيانات، فإنها غالبًا ما تكون أكثر تكلفة ومحدودة في قدرتها على التوسع. تعمل بحيرات البيانات على تحسين تكاليف التخزين ولكنها تفتقر إلى هيكلية التحليلات المفيدة.

صُممت بحيرة البيانات الهجينة لمعالجة هذه التحديات من خلال استخدام تخزين الكائنات على السحابة لتخزين مجموعة واسعة من أنواع البيانات، أي البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة والبيانات شبه المنظمة. تجمع بنية بحيرة البيانات الهجينة بين هذا التخزين والأدوات اللازمة لدعم جهود التحليلات المتقدمة، مثل ذكاء الأعمال والتعلم الآلي.