ما المقصود بصوامع البيانات؟

تجمع المؤسسات اليوم كميات هائلة من بيانات المؤسسة المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة من مصادر متنوعة. وقد تحتفظ الأقسام ووحدات الأعمال المختلفة أيضًا بمجموعات بياناتها الخاصة.

ومن دون تكامل مناسب، قد تظل هذه البيانات حبيسة أنظمة متفرقة، بدءًا من جداول البيانات البسيطة وصولًا إلى التطبيقات المتخصصة مثل منصات إدارة علاقات العملاء (CRM). وتؤدي مستودعات البيانات المعزولة هذه بعد ذلك إلى إنشاء حواجز تعيق مشاركة المعلومات بين الأنظمة والفرق، مما يؤدي إلى تكوّن صوامع البيانات.

تجعل صوامع البيانات الفرق تعمل ببيانات قديمة أو مجزأة أو غير متسقة.وتتراجع جودة البيانات، وتنشأ أوجه قصور تشغيلية بسبب تكرار مهام سير العمل وتخزين البيانات بصورة زائدة.وقد تتأثر مبادرات البيانات الضخمة والتعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) سلبًا.

ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد IBM Institute for Business Value، يتفق أو يتفق بشدة نحو 77% من المشاركين على أن صوامع البيانات تعيق قدرة المؤسسة على إجراء التحليلات في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.1 ويرى 83% منهم أن صوامع البيانات تقوّض الابتكار من خلال منع تبادل الأفكار بين الأقسام.

يمكن للمؤسسات استخدام مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتفكيك صوامع البيانات. ويتمثل أحد هذه النهج في تنفيذ بنيات شاملة لنسيج البيانات تستخدم قدرات متقدمة لتكامل البيانات وإدارة البيانات من أجل توحيد مخازن البيانات المتفرقة في الوقت الفعلي.وتشمل الأساليب الأخرى تعزيز حوكمة البيانات، وتحسين الثقافة المؤسسية بما يدعم التعاون بين مختلف الوظائف.