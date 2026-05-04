ما المقصود بأتمتة مسار البيانات؟

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
أتمتة مسار البيانات هي عملية استخدام البرمجيات لتنسيق حركة البيانات وإدارتها وتحويلها وتوصيلها بأقل قدر من التدخل البشري.
تساعد مسارات البيانات الآلية المؤسسات على تصميم مهام سير عمل البيانات والتحقق من صحتها ومراقبتها على نطاق واسع. فهي تعمل على تبسيط الخطوات الأساسية لإدارة البيانات وغالبًا ما تتضمن قدرات المراقبة والاختبار والحوكمة. نتيجة لذلك، تتدفق البيانات الموثوقة عبر المؤسسة بسرعة تواكب وتيرة الأعمال، ما يدعم فرق الهندسة والأطراف المعنية الذين يستهلكون البيانات لأغراض التحليل واتخاذ القرارات.
بدأت أتمتة مسارات البيانات في التطور إلى أنظمة قائمة على الوكلاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتمتع بقدرات التكيف الذاتي والشفاء الذاتي. يمكن لهذه الأساليب تشخيص المشكلات وتحسين التنفيذ باستخدام الإشارات السياقية بدلاً من القواعد الثابتة.
من دون هذه القدرات، قد تواجه مسارات البيانات التقليدية صعوبة في إدارة أحجام البيانات المتزايدة، والبيئات المجزأة، ومتطلبات التحليلات الفورية والذكاء الاصطناعي (AI). تؤدي هذه التحديات إلى حدوث اختناقات تشغيلية، وتوقف حركة البيانات، وتجعل المسارات هشة، وعرضة للانهيار مع تغير المخططات.
في ظل هذا السياق، أصبحت مسارات البيانات الآلية ذات قدرة أساسية للحفاظ على تدفق البيانات عبر بيئات المؤسسات بفعالية واتساق. من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لأدوات مسارات البيانات ليصل إلى 35.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 18.2% من عام 2022 إلى عام 2031.1
إن أتمتة مسارات البيانات لا يقتصر على مجرد دفع البيانات عبر الأنظمة بسرعة أكبر. في عصر الذكاء الاصطناعي المؤسسي والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، تُعد مسارات البيانات الحديثة بنية تحتية أساسية لتمكين المؤسسات القائمة على البيانات. تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى البيانات بالإضافة إلى السياق الموثوق به حول تلك البيانات، مثل دورة حياتها (مصدرها) وحداثتها وجودتها. من دون هذا الأساس، تخاطر المؤسسات بنشر نماذج ذكاء اصطناعي تظهر معلومات قديمة وغير منظمة من مصادر مختلفة، ما يقوض عملية اتخاذ القرار.
ومع ذلك، فإن تزايد أحجام البيانات والبيئات الموزعة تضيف تعقيدًا. نظرًا إلى أن المسارات تمتد عبر منصات مرتكزة على السحابة وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) ومصادر التدفق، فإن صيانة المسارات تصبح أيضًا أكثر تكلفة. لم تصمم مسارات البيانات القديمة للتعامل مع هذا المستوى من الحجم أو السرعة.
تشير الأبحاث إلى أن فرق البيانات تخصص أكثر من نصف (53%) وقتها الهندسي للصيانة، ما ينتج عنه تكاليف صيانة سنوية تقدر بنحو 2.2 مليون دولار أمريكي.2 وتتراكم الديون التقنية لدى فرق البيانات بسبب عمليات التكامل الفردية والبرامج النصية المخصصة، واستخدام العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً لتحويل البيانات بدلاً من تقديم قيمة مضافة.
هذا العبء يمكن أن يقيد الابتكار، بما في ذلك القدرة على إبقاء أنظمة الذكاء الاصطناعي محدثة بالبيانات الجديدة. ونتيجة لذلك، قد تواجه مبادرات الذكاء الاصطناعي المؤسسية صعوبة في توسيع نطاقها. تُعدّ الأتمتة جزءًا من الحل، لكن تأثيرها يعتمد على كيفية تطبيقها. يمكن أن تقلل المسارات القابلة لإعادة الاستخدام، والمرنة، والقادرة على اكتشاف المشكلات ومعالجتها بأقل تدخل يدوي من العبء التشغيلي على الفرق.
تهدف الأساليب الناشئة، مثل مسارات البيانات القائمة على الوكلاء، إلى تعزيز معالجة هذه التحديات التشغيلية من خلال دمج الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذكاء المدمج. تدمج هذه المسارات البيانات الوصفية وإشارات قابلية الملاحظة واتخاذ القرار الذكي لضمان التحقق من صحة البيانات والتحكم فيها وتسليمها بطريقة يمكن التنبؤ بها. الأتمتة متداخلة مع التحكم.
ينعكس هذا المبدأ في تقرير جديد من معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV)، أعده بالتعاون مع شركة Adobe. يوضح التقرير أن المؤسسات التي تتقدم تجمع بين الأتمتة السريعة والحوكمة المدمجة، وهو مزيج تربطه الأبحاث بزيادة بنسبة 12% في عائد الاستثمار في التسويق وزيادة بنسبة 38% في القيمة الدائمة للعميل.3
كما أخبرت Nisha Kohli، المديرة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي في تجارب العملاء في IBM والمشاركة في تأليف التقرير، IBM Think: "عندما تدمج الحوكمة مباشرة في مهام سير العمل، يمكن للمؤسسات أن تتصرف بسرعة وبثقة أكبر." من خلال الانتقال من المسارات غير المتكررة إلى الحلول الخاضعة للإدارة والقابلة لإعادة الاستخدام، يمكن للفرق توسيع نطاق مبادرات المؤسسة في جميع أنحاء الشركة من دون إرهاق فرق البيانات وتكنولوجيا المعلومات التي تعمل تحت ضغط الموارد المحدودة بالفعل.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
يمكن أن تساعد أتمتة مسارات البيانات المؤسسات على مواجهة تحديات إدارة حجم وسرعة وتنوع البيانات الضخمة التي تتدفق عبر أنظمتها ومنظومة البيانات الأوسع نطاقًا. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
يمكن لمسارات البيانات الآلية تقليل الخطأ البشري من خلال تنفيذ مهام سير العمل الآلية المحددة مسبقًا. يساعد ذلك على معالجة البيانات بطريقة أكثر دقة واتساقًا وموثوقية عبر دورة حياة مسار البيانات.
من خلال أتمتة المهام المتكررة وتقليل فترات التعطل غير المخطط لها، تقلل أتمتة المسارات من التدخل اليدوي. يتيح ذلك لفرق البيانات التركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى، مثل التحويلات المعقدة وتحسين النماذج.
تتيح الأتمتة نقل البيانات من المصدر إلى الوجهة في زمن شبه حقيقي أو وفق جدول زمني متوقع. من خلال دعم معالجة البيانات في الوقت الفعلي، يمكن معالجة البيانات المتدفقة في كثير من الأحيان في غضون أجزاء من الثانية من توليدها. تضمن هذه العملية تحديث الأنظمة اللاحقة مثل لوحات المعلومات، وأدوات التصور، ومنصات ذكاء الأعمال، وتطبيقات تحليل البيانات باستمرار.
تساعد المراقبة والتسجيل والتنبيهات المدمجة الفرق على تحديد المشكلات وتشخيصها وحلها بسرعة. تحسن هذه القدرات موثوقية ومرونة المسارات من خلال تقليل تأثير الأعطال على الأنظمة اللاحقة ونتائج الأعمال.
صُممت المسارات الآلية للتعامل مع أحجام البيانات المتزايدة بأقل جهد إضافي، ما يوفر قابلية التوسع التي تسمح للمؤسسات بتوسيع نطاق العمليات من دون الحاجة إلى زيادة متناسبة في عدد الموظفين أو الإفراط في تزويد قدرات الحوسبة.
يمكن لأتمتة مسارات البيانات أن تساعد المؤسسات على تطبيق تنسيقات بيانات، وقواعد تحقق من الصحة، وضوابط وصول متسقة. وفي الوقت نفسه، تزيد من وضوح الرؤية في دورة حياة البيانات والتبعيات والجودة، ما يقلل من التعقيد التشغيلي لإدارة البيانات والتحكم فيها.
من خلال المساعدة على تقديم بيانات نظيفة ومنظمة جيدًا ومحدثة باستمرار، تتيح أتمتة المسارات أساسًا أقوى لتحليل البيانات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي ومبادرات التعلم الآلي. يتيح هذا الأساس للفرق تدريب النماذج بكفاءة أكبر وتحسين دقتها مع مرور الوقت.
تتكون مسارات البيانات الآلية من عناصر معيارية تستقبل البيانات من أنظمة المصدر وتعالجها وتقدمها إلى أحمال التشغيل التحليلية والتشغيلية. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
في مسار البيانات الآلي، يتم تكوين عمليات الاستيعاب لاستخراج البيانات ثم تشغيلها تلقائيًا بناءً على الجداول الزمنية أو الأحداث أو التغييرات المكتشفة في أنظمة المصدر. تساعد الموصلات المُعدة مسبقًا وأنماط التقاط البيانات المتغيرة (CDC) على تقليل الحمل على أنظمة المصدر وتوسيع نطاقها بطريقة أكثر فعالية من التحديثات الكاملة.
تجعل الأتمتة الاستيعاب قابلاً للتكرار ومرنًا بطبيعته. تتميز المهام بأنها قابلة للتكرار وذاتية التعافي، وتدعم عمليات إعادة المحاولة التلقائية، وإعادة التشغيل القائمة على نقاط التحقق، وإعادة تشغيل البيانات دون إنشاء نسخ مكررة أو تناقضات. يسمح هذا النهج بتشغيل عملية استيعاب البيانات بطريقة موثوقة وعلى نطاق واسع مع التكيف مع مصادر البيانات الجديدة واحتياجات البيانات المتغيرة من دون الحاجة إلى إعادة الهندسة باستمرار.
تتعامل تحويلات المسارات مع مهام مثل تنقية البيانات وإثرائها وإلغاء تكرارها وتوحيدها لمعالجة البيانات بطريقة متسقة وقابلة للتكرار. غالبًا ما تُنفذ هذه التحويلات باستخدام SQL أو Python أو واجهات منخفضة التعليمات البرمجية أو من دون تعليمات برمجية.
يتم تضمين فحوصات جودة البيانات الآلية، بما في ذلك التحقق من صحة المخطط وتطبيق نطاق القيم، ضمن خطوات التحويل لمنع انتشار البيانات غير الصالحة إلى الأنظمة اللاحقة وتطبيقات التحليلات والخوارزميات.
في مسارات البيانات الآلية، تتوفر مناطق التخزين والإعداد وتدار برمجيًا داخل بحيرات البيانات أو مستودعات البيانات. عند استيعاب البيانات، تنقل العمليات الآلية مجموعات البيانات الأولية أو تلك التي خضعت لمعالجة طفيفة إلى مناطق الإعداد المحددة، لتسجيل البيانات الوصفية والطوابع الزمنية للتحميل ومعلومات دورة الحياة. يدعم هذا الإعداد الآلي قابلية التدقيق، وإعادة المعالجة والتعافي الخاضعين للتحكم عند تغيير منطق التحويل أو قواعد الأعمال في مرحلة لاحقة.
تعمل العديد من التطبيقات على تقسيم مجموعات البيانات إلى طبقات، غالبًا ما يشار إليها بالطبقات البرونزية والفضية والذهبية، لتمييز البيانات الخام عن المخرجات النظيفة والمنسقة.4 يحدث التنقل بين الطبقات تلقائيًا بناءً على إتمام التحويلات وفحوصات الجودة بنجاح، ما يسمح بمزامنة البيانات الخام والمنسقة من دون معالجة يدوية.
تُنسق عملية تنفيذ المسارات من خلال أدوات تنسيق مهام سير العمل التي تدير تبعيات المهام، وترتيب التنفيذ، وعمليات إعادة المحاولة، ومعالجة الأخطاء تلقائيًا عبر مكونات المسار. يستخدم المنسقون مثل Apache Airflow الجداول لإنشاء عمليات تشغيل مهام سير العمل، لكن المهام داخل تلك العمليات تُنفذ بناءً على شروط مثل حالة التبعيات، وقواعد التشغيل، والقيود التشغيلية، ما يتيح إنشاء مسارات أكثر قوة وقابلية للملاحظة.
عادةً ما تُعرف المسارات على أنها رسوم بيانية موجهة غير دورية (DAGs)، ما يجعل ترتيب التنفيذ واضحًا ويسمح باكتشاف الأعطال وتتبعها واستعادتها بطريقة منظمة. تدعم هذه البنية التعافي التلقائي وإعادة التنفيذ من دون إعادة تشغيل المسار بأكمله.
عادةً ما تدمج مسارات البيانات الآلية ضوابط الجودة مباشرةً في تنفيذ المسار بدلاً من التعامل مع التحقق كعملية لاحقة أو يدوية. تُقيّم القواعد مثل مطابقة المخطط، والتكامل المرجعي، وحدود الحداثة، وكشف الشذوذات الإحصائية تلقائيًا في أثناء حركة البيانات عبر المسار.
يمكن عزل السجلات أو الدفعات التي تنتهك التوقعات أو تصحيحها من خلال منطق محدد مسبقًا أو توجيهها إلى مهام سير عمل معالجة الاستثناءات دون إيقاف المسار بالكامل. تعمل مسارات البيانات الأكثر تقدمًا على تكييف هذه الفحوصات بمرور الوقت من خلال تعلم توزيعات البيانات العادية وأنماط الفشل التاريخية ومتطلبات الاستخدام النهائية. عند اكتشاف الانحرافات، يمكن أن يوصي المسار بتحديثات القواعد أو إعادة معالجة مقاطع البيانات المتأثرة بطريقة انتقائية.
إن المسارات الآلية مجهزة لتتبع سلامة النظام، وحداثة البيانات، وشذوذ الحجم، وتغييرات المخطط وحالة عمليات تشغيل المسارات. تعمل آليات التنبيه على إخطار الفرق عند حدوث أعطال أو مشكلات في جودة البيانات بحيث يمكن معالجة المشكلات بسرعة. عادة ما تشمل قابلية الملاحظة الشاملة المقاييس على مستوى النظام والإشارات على مستوى البيانات، ما يتيح استكشاف الأخطاء عبر المسار بالكامل.
بينما ترصد المراقبة ما يحدث حاليًا، تجيب إدارة البيانات الوصفية عن أسئلة مثل ماهية هذه البيانات، ومن أين أتت وكيف تم إنتاجها؟ توجد آليات لالتقاط السياق التقني والتشغيلي والتجاري في أثناء تدفق البيانات عبر المسار. يشمل ذلك أنواع البيانات، ودورة الحياة، ومنطق التحول، والملكية، ومقاييس التنفيذ، وأنماط الاستخدام. تُجمع البيانات الوصفية تلقائيًا عند وقت الاستيعاب والتحويل وتخزن في كتالوجات مركزية، ما يجعل مجموعات البيانات قابلة للاكتشاف والتدقيق من دون الحاجة إلى توثيق يدوي.
بالإضافة إلى التتبع السلبي، تستخدم المسارات الحديثة البيانات الوصفية لتوجيه قرارات التنفيذ. تتيح البيانات الوصفية لدورة الحياة والتبعية إعادة المعالجة الانتقائية عند حدوث تغييرات في المراحل الأولية، بينما يمكن أن تؤثر البيانات الوصفية للاستخدام والحداثة على تحديد الأولويات أو تخصيص الموارد أو سلوك التنبيه. باستخدام البيانات الوصفية كإدخالات نشطة بدلاً من كونها سجلاً ثابتًا، تصبح المسارات أكثر قدرة على فهم حالتها وتعديل سلوكها وفقًا للظروف المتغيرة.
تُدمج ضوابط الحوكمة والأمن في المسارات الآلية من خلال آليات معتمدة على السياسات تفرض متطلبات الوصول والامتثال وحماية البيانات افتراضيًا. تُطبق ضوابط الوصول القائمة على الأدوار والخصائص، والتشفير، والإخفاء، وسياسات الاحتفاظ تلقائيًا عند استيعاب البيانات وتحويلها.
ومع نمو المسارات من حيث الحجم والتعقيد، تعمل آليات الحوكمة بطريقة ديناميكية أكثر فأكثر. يمكن للسياسات أن تتكيف بناءً على حساسية البيانات أو دورة حياة البيانات أو أنماط الاستخدام أو السياق التنظيمي، حيث تعمل المسارات على تقييد الوصول تلقائيًا أو تصعيد الموافقات أو تعديل مسارات المعالجة عند تجاوز حدود المخاطر. يقلل هذا النهج المدمج والقابل للتكيف للحوكمة من الرقابة اليدوية مع الحفاظ على الامتثال والأمن والمساءلة عبر دورة حياة البيانات.
عندما تستثمر المؤسسات في مسارات البيانات الآلية، فإن التنفيذ التقني ليس سوى جزء من التحدي. كما تؤثر الخيارات المتخذة عند التصميم والنشر على ما إذا كانت المسارات تقدم بيانات موثوقة وذات صلة بالأعمال مع مرور الوقت، خاصة عندما تعمل الفرق عبر أنظمة مجزأة وحواجز تنظيمية.
تشمل الخطوات الرئيسية التي تتخذها المؤسسات عند تصميم ونشر مسارات البيانات الآلية ما يلي:
يمكن أن يؤدي توضيح أهداف العمل ومتطلبات البيانات إلى توجيه المسار نحو نتائج قابلة للقياس. ومن دون فهم واضح للقرارات أو التحليلات أو التطبيقات التي من المفترض أن تدعمها البيانات، فإن المسارات تخاطر بتقديم بيانات صحيحة من الناحية الفنية ولكنها غير ذات صلة من الناحية التشغيلية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التحديد الواضح للتوقعات حول الحداثة وزمن الانتقال وجودة البيانات إلى وضع معيار مشترك للنجاح.
يُعد إنشاء مخزون من مصادر البيانات أمرًا مهمًا لفهم ما يمكن تحقيقه في الواقع ومدى تعقيد البيانات. تختلف أنظمة المصدر اختلافًا كبيرًا من حيث البنية وأنماط التحديث والقيود التشغيلية، وكلها تؤثر في تصميم مسارات البيانات والموثوقية والتكلفة.
من خلال توثيق مصادر البيانات، ومدى تكرار تغيرها، وكيفية الوصول إليها، يمكن للمؤسسات تقليل المفاجآت في أثناء التنفيذ والمتابعة. كما أن تقييم القيود مثل تقلب المخطط وحدود واجهة برمجة التطبيقات وتأثير الاستخراج مسبقًا يساعد على تجنب الاضطرابات وعدم الاستقرار في المراحل النهائية.
تساعد بنية المسار على تحديد مدى قدرة الأتمتة على التوسع مع نمو أحجام البيانات وتغير توقعات الأعمال. تؤثر الخيارات مثل نهج ETL (الاستخراج، والتحويل، والتحميل) التقليدي مقابل ELT (الاستخراج، والتحميل، والتحويل) في الأداء، وزمن الانتقال، والكفاءة من حيث التكلفة، ومدى سهولة دعم حالات الاستخدام الجديدة من دون إعادة تصميم المسار بالكامل.
يُعد اختيار المزيج الصحيح من أنماط ETL أو ELT إلى جانب أنماط الدُفعات أو البث أو الأنماط الهجينة أمرًا مهمًا لمواءمة التصميم الفني مع احتياجات الأعمال الملحة. على سبيل المثال، فصل المسارات التحليلية المعتمدة على ELT عن الاستيعاب المتدفق المعتمد على الأحداث، يمكن كلاً منهما من التطور على نحو مستقل، بحيث لا تؤثر الأحمال التشغيلية في موثوقية التحليل والعكس صحيح.
تُعد ممارسات النشر والتحكم في الإصدارات الفعالة ضرورية للحفاظ على الثقة مع تغير المسارات بمرور الوقت. إن المسارات الآلية أنظمة مرنة ومن دون إدارة التغييرات الخاضعة للرقابة، يمكن أن تؤدي التحسينات إلى حدوث انحدارات أو تناقضات أو انقطاعات غير مقصودة. بالنسبة إلى مهندسي البيانات، تسهّل مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) (العمليات المؤتمتة لاختبار التغييرات وإصدارها) تتبع التحديثات والتراجع عنها بسرعة إذا حدث خطأ ما.
عادة ما تُقيّم مسارات البيانات الآلية في ظل كميات بيانات واقعية وظروف فشل للتحقق من الأداء والموثوقية. مع مرور الوقت، تعمل الفرق على مراجعة مقاييس التكلفة والأداء وجودة البيانات وتعديل منطق المسارات مع تطور المتطلبات.
بدلاً من البقاء ثابتة، تعامل المسارات الآلية أكثر فأكثر كأنظمة متطورة تتحسن من خلال التنقيح المستمر، مع تجنب دورات الصيانة التي تستغرق وقتًا طويلاً الشائعة في الطرق التقليدية.
بياناتك هي مصدر تفوّقك التنافسي. تعرّف في هذه الندوة عبر الإنترنت القصيرة على كيفية تأمين بياناتك واستثمارها بفعالية لتحقيق عائد استثمار ملموس من الذكاء الاصطناعي.
يشرح Techsplainers من IBM أساسيات البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، بدءاً من المفاهيم الجوهرية وصولاً إلى حالات الاستخدام الواقعية. حلقات واضحة وقصيرة تساعدك على تعلُّم الأساسيات بسرعة.
تعرف على الأسباب التي تجعل الطريق نحو بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي يبدأ غالبًا بالوصول الفعال إلى كل من البيانات المنظمة وغير المنظمة، واكتشف التحديات التي قد تعيق قادة البيانات.
تعرف على كيفية مساعدة الوكيل القانوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تسريع عملية اتخاذ القرار، وتقليل العمل اليدوي، وتحسين الامتثال.
في هذه الحلقة، تشرح Cathy Reese كيف أن المؤسسات اليوم بحاجة إلى استراتيجية بيانات مستعدة للذكاء الاصطناعي المتقدم، وهو الأمر الذي يتطلب منها تسخير أصول بياناتها ذات الجودة الأعلى.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
سجَّلت حالات اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف مواجهتها. احصل على أحدث الرؤى حول تهديدات الأمن السيبراني وتأثيراتها المالية على المؤسسات.
تعرف على الخطوات العملية التي يمكن لقادة البيانات اتخاذها للتغلب على تحديات البيانات، وإرساء القواعد الأساسية لبناء قاعدة بيانات موثوقة، والمساعدة في تجهيز بيانات مؤسستك لعصر الذكاء الاصطناعي.
صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.
يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة باستخدام IBM Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.
1 “Data Pipeline Tools Market (2021-2031)” Allied Market Research، يناير 2023
2 “The enterprise data infrastructure benchmark report 2026,” Fivetran & Redpoint Insights، 26 مارس 2026
3 “Own the agentic commerce experience,” IBM Institute for Business Value، أبريل 2026
4 “Bronze, Silver, and Gold Data Layers,” Martechipedia