ما المقصود بقاعدة البيانات كخدمة (DBaaS)؟

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تُعَد قاعدة البيانات كخدمة (DBaaS) خدمة من خدمات الحوسبة السحابية تُتيح للمستخدمين الوصول إلى برامج قواعد البيانات واستخدامها دون الحاجة إلى شراء أو إعداد الأجهزة أو تثبيت البرمجيات أو إدارة النظام بأنفسهم.
في DBaaS، يتولى مزود الخدمة السحابية إدارة كل شيء بدءًا من التحديثات الدورية وعمليات النسخ الاحتياطي، ووصولًا إلى ضمان بقاء نظام قاعدة البيانات متاحًا وآمنًا على مدار الساعة.
يُعَد سوق DBaaS وقواعد البيانات السحابية من أسرع أسواق البرمجيات كخدمة (SaaS) نموًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 320 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. انضم مزودو قواعد البيانات ومستودعات البيانات إلى مزودي الخدمات السحابية الكبار في تقديم نسخ مستضافة من برمجياتهم، ما يُتيح للعملاء الاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية في تخزين البيانات، والبحث عنها، والوصول إليها لتطبيقاتهم.
مقارنةً بنشر نظام إدارة قواعد البيانات في البيئات المحلية، تقدِّم خدمة DBaaS لمؤسستك مزايا مالية وتشغيلية واستراتيجية كبيرة.
يوفر أبرز مزودي الخدمات السحابية مجموعة واسعة من خيارات DBaaS، تشمل أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMs)، بالإضافة إلى قواعد البيانات غير العلائقية أو NoSQL، مثل قواعد تخزين المستندات والأعمدة.
يتطلب العثور على مزود DBaaS المناسب لمؤسستك تحديد تقنيات قواعد البيانات التي تناسب تطبيقك، ومن ثم التأكد بالطبع من أن المزود يدعم تلك التقنيات. النصف الأول من العملية قد يكون معقدًا لأنّه لا توجد DBaaS واحدة تناسب جميع تطبيقاتك بشكل مثالي. دائمًا ما تنطوي الأمور على تنازلات، وأحيانًا تكون هذه التنازلات دقيقة وغير واضحة. فيما يلي بعض العوامل المحددة التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار.
مخازن البيانات الرئيسية هي التي تقدِّم نماذج بيانات مرنة، مثل قواعد البيانات العلائقية ومخازن البيانات القائمة على المستندات. وهي عادةً ما تدعم لغات استعلام عامة الاستخدام (مثل التنويعات المختلفة للغة SQL) وأدوات نمذجة بيانات عامة. تم تصميم معظمها مع التركيز على الحفاظ على سلامة البيانات. تتميز بأنها مرنة وتُعَد خيارًا قويًا للاستخدام مع معظم التطبيقات. ومن الأمثلة على مخازن البيانات الرئيسية MySQL وMongoDB وPostgreSQL.
أما مخازن البيانات المساعِدة، فهي تميل إلى أداء بعض المهام المتخصصة بشكل جيد، لكنها ليست أدوات قوية للاستخدامات العامة. وقد تقدِّم نماذج بيانات محدودة أو قدرات استعلام مقيدة، لكنها توفِّر أداءً من الطراز الأول في مجال معين. ومن الأمثلة على هذا النوع Redis وetcd وElasticsearch وJanusGraph.
إذا كانت قاعدة البيانات من هذا النوع تُلبي متطلبات تطبيقك بدقة، يمكنك تحقيق نتائج ممتازة باستخدام مخزن بيانات مساعِد؛ أما إذا لم تكن كذلك، فالأفضل الالتزام بمخزن بيانات رئيسي.
من الضروري اختيار محرك قاعدة بيانات لا يُلبي متطلبات التطبيق الحالية فحسب، بل يمكنه أيضًا التوسع لتلبية الاحتياجات المستقبلية. تُعَد الأنظمة الموزعة أصعب في البناء والإدارة والصيانة مقارنةً بالأنظمة أحادية العقدة، وقد تكون قابليتها اللامحدودة للتوسع الأفقي على حساب بعض الميزات أو الأداء.
نادرًا ما يكون من الممكن فهم مدى توافق ميزات قاعدة البيانات وإمكاناتها مع متطلبات التطبيق دون اختبار عملي في بيئة واقعية. ونظرًا لسهولة (وانخفاض تكلفة) البدء بالبناء باستخدام خدمة قاعدة البيانات كخدمة (DBaaS)، ينبغي أن يكون إنشاء نموذج أوَّلي واختباره جزءًا أساسيًا من عملية الاختيار.
يُتيح لك ذلك تقييم أوقات الاستجابة عند إرسال تطبيقك لطلبات فعلية إلى قاعدة البيانات، ومراقبة أدائها عند التعامل مع مزيج العمليات وحجم حركة المرور التي سيواجهها في بيئة الإنتاج.
نظرًا لأن خدمات قاعدة البيانات كخدمة (DBaaS) تكون عادةً مدمجة ضمن منصة سحابية متكاملة، فمن المهم أيضًا مقارنة العروض الشاملة لمزودي الخدمة، التي تتجاوز ميزات ووظائف قاعدة البيانات نفسها.
ألقِ نظرة على منشور المدونة هذا تعرَّف على المزيد حول كيفية تحديد قاعدة بيانات لتطبيقك.
تتضمن معظم خدمات DBaaS أدوات إدارة مدمجة تُسهِّل عملية إعداد قواعد البيانات ومراقبتها وصيانتها. وتشمل هذه أدوات تسجيل الأحداث، وإدارة المفاتيح، وتتبُّع الأنشطة. من الممكن تخصيص وإدارة محركات قواعد بيانات متنوعة باستخدام مجموعة موحَّدة من استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API)، ما يساعد على تبسيط وتوحيد عملية التطوير.
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