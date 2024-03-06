أكاديمية الذكاء الاصطناعي

المسار 2 اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لحالة الاستخدام في مؤسستك الكفاءة في نماذج الذكاء الاصطناعي لا تتناسب طرديًا مع حجمها. تعرّف على طريقة العثور على الخيار المناسب لتلبية احتياجات أعمالك. ثم احصل على الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة. انتقل إلى صفحة الحلقة

المسار 2 لماذا تعد نماذج الأساس نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي تعرّف على جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المرنة والقابلة للاستخدام والتي يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للإيرادات وتخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لعمل تحليل عميق. انتقل إلى صفحة الحلقة