ما المقصود بالإلمام بالبيانات؟

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الإلمام بالبيانات هي القدرة على قراءة البيانات وفهمها واستخدامها والتواصل بها، وذلك من أجل اتخاذ قرارات أفضل.
في ظل ثقافة اليوم القائمة على البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبحت المهارات الأساسية لمعرفة القراءة والإلمام بالبيانات أمرًا بالغ الأهمية للموظفين على اختلاف مستوياتهم. تنشئ المؤسسات وتجمع كميات من البيانات أكبر من أي وقت مضى: ووفقاً لمؤسسة IDC، فمن المتوقع أن يصل حجم إنشاء البيانات عالمياً إلى 181 زيتابايت في عام 2025. لم يعد من المجدي أو الاستراتيجي أن يقتصر توظيف هذه المعلومات في اتخاذ القرارات القائمة على البيانات على علماء البيانات أو مهندسي التعلم الآلي فقط.
ومع ذلك، فإن الإلمام بالبيانات لا يتطلب أن تصبح عالم بيانات. بل يعني ذلك أن الأفراد يمتلكون الثقة والمهارات التقنية لاستخدام البيانات بفعالية في مهام عملهم، وذلك لاستخلاص الرؤى واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. وبشكل متزايد، يعني ذلك أيضاً معرفتهم بكيفية استعلام أدوات الذكاء الاصطناعي وتفسير الرؤى الناتجة عنه.
تساعد التطورات التكنولوجية في تعميم البيانات عبر المؤسسات—وهو عنصر داعم لثقافات الإلمام بالبيانات. لوحات معلومات ذكاء الأعمال (BI)، واستعلامات اللغة الطبيعية، والواجهات سهلة الاستخدام هي أدوات قوية لفهم البيانات. ولكن حتى هذه الأدوات تتطلب معرفة أساسية بالبيانات لتصفحها وتفسيرها واستخدامها بفعالية.
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إن المشهد العام للبيانات حافلٌ بالأدوات القوية التي تخدم كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات—بدءًا من الاستحواذ عليها ووصولاً إلى تحليلها وتصويرها بصرياً. وفي الوقت نفسه، تقوم المؤسسات أيضاً بجمع وتوليد كميات غير مسبوقة من البيانات. تخلق هذه الاتجاهات معًا بيئة غنية بالرؤى المحتملة.
ومع ذلك، في غياب المهارات اللازمة لاستخدام هذه الأدوات وتفسير البيانات بشكل فعال، قد تصاب المؤسسات بخيبة أمل من العائد التجاري لمبادرات البيانات الخاصة بها (أو انعدامه).
في دراسة أُجريت عام 2025، أفاد 40% من القادة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن انخفاض الإنتاجية هو أحد المخاطر الرئيسية لضعف مهارات الإلمام بالبيانات، بينما أشار 39% منهم إلى عدم دقة اتخاذ القرارات.1 ورغم هذه المخاطر، تشير 27% فقط من المؤسسات إلى امتلاكها مستويات عالية من الإلمام بالبيانات.2
إن الحاجة إلى مهارات قوية في مجال البيانات تزداد أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي. سوف تسعى المؤسسات بشكل متزايد إلى استقطاب موظفين يمتلكون مهارة الإلمام بالبيانات، ولديهم القدرة على فهم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للبيانات في اتخاذ القرارات—وكيفية الفصل بين الرؤى المفيدة والتوصيات المعيبة التي قد تكون ضارة. (ولهذا السبب، يعتبر الإلمام بالبيانات أيضاً كفاءة أساسية في الإلمام بالذكاء الاصطناعي.)
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
في تقرير صدر في عام 2025، حدد 41% من المديرين التنفيذيين أن الإلمام بالبيانات هو أسرع مجموعة مهارات تنمو على مدار السنوات الخمس الماضية.3 ولكن ما الذي تحتويه مجموعة المهارات هذه بالضبط؟
وفقاً لباحثي معهد MIT ، تتكون ثقافة الإلمام بالبيانات من أربع قدرات أساسية:4
عند تمكين الأفراد من الوصول إلى البيانات، يجب أن يكونوا قادرين على فهم مصادر هذه المجموعات البيانية وكيفية توظيفها وسياقها ضمن بيئة عمل محددة. وينبغي لهم أيضاً أن يكونوا قادرين على تفسير التصورات المرئية للبيانات دون المخاطرة بالوقوع في التضليل أو استخلاص استنتاجات خاطئة.
يمكن للموظفين الملمين بالبيانات التعامل مع البيانات طوال دورة حياتها. يمكن أن تشمل هذه المهارات مستويات مختلفة من الحصول على البيانات، وتقنيات جودة البيانات وتخزين البيانات، إلى جانب مهام إدارة البيانات الأخرى.
لا يحتاج الجميع إلى خبرات متقدمة في التحليلات وعلم البيانات. ولكن يجب على الموظفين الملمين بالبيانات امتلاك مهارات التفكير النقدي والتحليل لدعم مهامهم اليومية. يمكن أن تتراوح هذه المهارات من إعداد تقارير ورسوم بيانية أساسية في برنامج Excel، إلى تطبيق مهارات تحليلية متقدمة، مثل التحليلات التنبؤية أو التحليل الإحصائي.
فهم البيانات بشكل كافٍ لتوصيل سياق سردي فعال هو مهارة حاسمة تُعرف باسم سرد القصص المستند إلى البيانات. إن اكتساب هذه المهارة يعني استخدام الأرقام والمقاييس والمرئيات لبناء سرديات جذابة من أجل الإقناع والتأثير وتحفيز اتخاذ الإجراءات. تعرف على المزيد حول سرد البيانات.
مثل محو الأمية التقليدية، فإن الإلمام بالبيانات يفيد أكثر بكثير من مجرد الفرد. قد تجني المؤسسات التي تتمتع بثقافة تعتمد على الإلمام بالبيانات الفوائد التالية:
تُنَمِّي المؤسسات التي تمتلك الإلمام بالبيانات تدفقات واضحة للتواصل وتبادل المعرفة. تفهم الفرق احتياجات العمل الأوسع نطاقاً وكيفية مساهمة عملها في تحقيق الأهداف التنظيمية. من خلال تفكيك صوامع البيانات، يمكن للفرق المتنوعة استخدام البيانات بشكل متزامن ومواءمة الجهود مع الرسالة الأوسع للمؤسسة.
الموظفون الذين يتمتعون بمهارات قوية في مجال الإلمام بالبيانات هم أكثر وعياً بلوائح الخصوصية والمخاطر المرتبطة بالتعامل غير السليم مع البيانات. كما يمكنهم أيضاً تحديد التهديدات التي تواجه أمن البيانات بشكل أفضل، مثل البرمجيات الخبيثة والتصيد الاحتيالي والتهديدات الداخلية—مما يعزز الوضع الأمني العام للمؤسسة.
عندما لا تعود البيانات حبيسة المستوى الوظيفي، يمكن لأصحاب المصلحة اكتشاف رؤى ذات مغزى وبشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، عندما يمتلك الموظفون المهارات اللازمة لإنجاز أعمال البيانات الأساسية بأنفسهم، يصبح بإمكان الفرق التقنية استغلال أوقاتهم ومجموعات مهاراتهم بشكل أكثر فاعلية. هذه الكفاءة تترجم إلى توفير في التكاليف وزيادة في الإنتاجية.
الموظفون الملمّون بالبيانات هم أكثر مهارة في تفسير البيانات سياقياً، مما يُمكّن وحدات العمل من اتخاذ قرارات مؤثرة ومبنية على البيانات. إن هذا المستوى من الفضول المعرفي واستخدام البيانات عبر مختلف قطاعات المؤسسة من شأنه أن يعزز قدرات الإبداع والابتكار بشكل أكبر.
عند تنفيذها بفعالية، يجب أن تمثل ثقافة الإلمام بالبيانات المبادئ التالية:
في المؤسسة التي تمتلك ثقافة الوعي بالبيانات، تتوفر البيانات لمن يحتاج إليها وفي الوقت الذي يحتاج إليها فيه. تحقيق ذلك يتطلب بنية تحتية تتيح وصولاً سريعاً، وآمناً، وبسيطاً إلى البيانات الموائمة والمحوكمة، عبر منظومة بيانات معقدة ومنعزلة.
على سبيل المثال، يعمل نسيج البيانات على توحيد البيانات عبر البيئات المحلية وبيئات السحابة المتعددة الخاصة بالمؤسسة باستخدام أنظمة ذكية ومؤتمتة. تعالج هذه القدرة تحديات مثل صوامع البيانات وزيادة حجم البيانات، مع تمكين الوصول السهل للبيانات ذاتية الخدمة.
يدعم ذكاء البيانات أيضا إمكانية الوصول إلى البيانات للإلمام بالبيانات. يقوم بأتمتة وتبسيط الأنشطة الأساسية للبيانات مثل إدارة البيانات الوصفية، واكتشافها، وحوكمة البيانات، وضمان الجودة، وتحليل البيانات.
بمجرد أن تقوم المؤسسات بتأسيس وصول محكوم للبيانات، يصبح من المهم مساعدة صناع القرار على فهم كيفية حركتها وانتقالها عبر النظام. على سبيل المثال، تستخدم أدوات الحوكمة البيانات الوصفية لتوفير الشفافية من خلال إظهار السياق ودورة الحياة. تساعد هذه الأدوات أيضًا على توحيد مصطلحات وتعريفات البيانات عبر الفرق.
عندما تكون البيانات منظمة، وشفافة، وقابلة للتفسير، يمكن للأفراد استيعاب قيمتها بسهولة أكبر ومعرفة كيفية استخدامها في أدوارهم الوظيفية. ودعمًا لهذه الشفافية وهذا الفهم، ينبغي أن يتاح للمستخدمين إمكانية الوصول، والمعلومات، والأدوات اللازمة للإجابة عن أسئلة جوهرية مثل:
وفقاً لدراسة أجراها IBM Institute for Business Value (IBV)، فإن 85% من كبار مسؤولي البيانات (CDOs) يعملون على توسيع نطاق التدريب، و77% يعيدون تأهيل الموظفين، و 70% يستقطبون كفاءات جديدة لزيادة الوعي بالبيانات عبر مؤسساتهم.
برنامج الإلمام بالبيانات الناجح يُمكّن الموظفين من تحويل البيانات إلى قصص مرئية مؤثرة تؤدي إلى رؤى قابلة للتنفيذ. يجب أن تعمل دورات وتدريبات الإلمام بالبيانات على الارتقاء بمهارات الموظفين وتزويدهم بقدرات عملية، بما في ذلك كيفية استخدام أدوات تصور البيانات وتقنيات سرد القصص التي تتوافق مع حالات الاستخدام العملي والأهداف التجارية.
وبالقدر نفسه من الأهمية، ينبغي للمستخدمين أيضاً أن يتعلموا كيف يكونون مسؤولين عن توجيه البيانات. يمكن للفريق العامل الملم بالبيانات الوصول بثقة إلى البيانات وتخزينها وإدارتها وفقا لسياسات الأعمال المناسبة واللوائح ذات الصلة.
وجد تقرير لعام 2025 أنه عند تنفيذ برامج التدريب على ثقافة البيانات، أشار 24% من القادة إلى غياب الدعم التنفيذي، مما يعوق تحفيز تبني هذه البرامج على مستوى الشركة بأكملها.5
تبدأ ثقافة البيانات من القمة. إن تزويد الموظفين بالتوجيهات والمواد والتثقيف والأدوات قد لا يكون كافياً على الأرجح—بل إنهم بحاجة أيضاً إلى دعم القيادة العليا. يجب أن يكون الإلمام بالبيانات جزءاً لا يتجزأ من ثقافة ونسيج المؤسسة على جميع المستويات.
في الممارسة العملية، يجب على القادة أن يكونوا قدوة في مهارات الإلمام بالبيانات المطلوبة، لأن نموذجهم يحتذى به ويحدد التوجه العام لبقية المؤسسة. من المهم أيضاً إتاحة الفرصة لتقديم الملاحظات والآراء حول ثقافة البيانات وممارساتها. سيؤدي تشجيع المحادثات المفتوحة التي تتضمن وجهات نظر متنوعة إلى نتائج أفضل.
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1,3,5 تقرير حالة الإلمام بالبيانات والإلمام بالذكاء الاصطناعي لعام 2025، DataCamp، أبريل 2025.
2 تقرير حالة البيانات 2024، Hakkōda، 2024.
4 مناهج لبناء الإلمام بالبيانات الكبيرة، MIT Media Lab، بتاريخ 28 سبتمبر 2015.