ما المقصود بالإلمام بالبيانات؟

في ظل ثقافة اليوم القائمة على البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبحت المهارات الأساسية لمعرفة القراءة والإلمام بالبيانات أمرًا بالغ الأهمية للموظفين على اختلاف مستوياتهم. تنشئ المؤسسات وتجمع كميات من البيانات أكبر من أي وقت مضى: ووفقاً لمؤسسة IDC، فمن المتوقع أن يصل حجم إنشاء البيانات عالمياً إلى 181 زيتابايت في عام 2025. لم يعد من المجدي أو الاستراتيجي أن يقتصر توظيف هذه المعلومات في اتخاذ القرارات القائمة على البيانات على علماء البيانات أو مهندسي التعلم الآلي فقط.

ومع ذلك، فإن الإلمام بالبيانات لا يتطلب أن تصبح عالم بيانات. بل يعني ذلك أن الأفراد يمتلكون الثقة والمهارات التقنية لاستخدام البيانات بفعالية في مهام عملهم، وذلك لاستخلاص الرؤى واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. وبشكل متزايد، يعني ذلك أيضاً معرفتهم بكيفية استعلام أدوات الذكاء الاصطناعي وتفسير الرؤى الناتجة عنه.

تساعد التطورات التكنولوجية في تعميم البيانات عبر المؤسسات—وهو عنصر داعم لثقافات الإلمام بالبيانات. لوحات معلومات ذكاء الأعمال (BI)، واستعلامات اللغة الطبيعية، والواجهات سهلة الاستخدام هي أدوات قوية لفهم البيانات. ولكن حتى هذه الأدوات تتطلب معرفة أساسية بالبيانات لتصفحها وتفسيرها واستخدامها بفعالية.

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