ما المقصود بإدارة البيانات؟

يمكن تخزين البيانات قبل أو بعد معالجتها، لكن نوع البيانات والغرض منها يحددان عادةً مستودع التخزين المناسب. تعمل قواعد البيانات العلائقية على تنظيم البيانات في تنسيق جداول، في حين أن قواعد البيانات غير العلائقية لا تعتمد على مخطط بيانات صارم بالقدر نفسه.

ترتبط قواعد البيانات العلائقية عادةً بقواعد البيانات المعاملاتية، والتي تُنفِّذ الأوامر أو المعاملات بشكل جماعي. ومن الأمثلة على ذلك التحويل المصرفي. يتم سحب مبلغ محدد من حساب ثم يتم إيداعه في حساب آخر. لكن حتى تتمكن المؤسسات من دعم كلٍّ من البيانات المنظمة وغير المنظمة، فهي تحتاج إلى قواعد بيانات مصممة خصيصًا لهذا الغرض. يجب أن تلبي قواعد البيانات هذه أيضًا احتياجات حالات الاستخدام المختلفة في مجالات التحليلات، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات. ويجب أن تشمل هذه القواعد كلًّا من قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية، مثل قواعد البيانات القائمة على المفاتيح والقيم، والمستندات، والأعمدة العريضة، والرسم البياني، وقواعد البيانات داخل الذاكرة. توفِّر قواعد البيانات متعددة الأنماط دعمًا أصليًا لأنواع مختلفة من البيانات وأحدث نماذج التطوير، كما يمكنها تشغيل العديد من أنواع أعباء العمل، بما في ذلك إنترنت الأشياء، والتحليلات، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي.

تُشير أفضل ممارسات إدارة البيانات إلى ضرورة تحسين مستودعات البيانات لتحقيق تحليلات عالية الأداء على البيانات المنظمة. ويتطلب ذلك وجود مخطط بيانات محدد لتلبية متطلبات تحليلات البيانات المرتبطة بحالات استخدام معينة، مثل لوحات المعلومات، والعروض المصورة للبيانات، ومهام ذكاء الأعمال الأخرى. غالبًا ما يتم توجيه متطلبات البيانات هذه وتوثيقها بواسطة مستخدمي الأعمال، بالشراكة مع مهندسي البيانات، الذين سينفِّذون العمل في النهاية استنادًا إلى نموذج البيانات المحدد.

عادةً ما تكون البنية الأساسية لمستودع البيانات منظمة كنظام علائقي يستخدم تنسيق بيانات منظمة، معتمدًا على بيانات مأخوذة من قواعد بيانات المعاملات. ومع ذلك، بالنسبة إلى البيانات غير المنظمة ونصف المنظمة، تعتمد بحيرات البيانات على بيانات مأخوذة من أنظمة علائقية وغير علائقية، بالإضافة إلى مهام أخرى متعلقة بذكاء الأعمال. غالبًا ما تُفضَّل بحيرات البيانات على خيارات التخزين الأخرى؛ لأنها تُعَد بيئة تخزين منخفضة التكلفة في العادة، وقادرة على استيعاب بيتابايتات من البيانات غير المنسقة.

يستفيد علماء البيانات بشكل خاص من بحيرات البيانات؛ لأنها تُتيح لهم استخدام كل من البيانات المنظمة وغير المنظمة في مشاريع علم البيانات.مع ذلك، فإن مستودعات البيانات وبحيرات البيانات لها حدودها الخاصة. تَحُدّ تنسيقات البيانات المملوكة وتكاليف التخزين المرتفعة من إمكانيات التعاون ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي داخل بيئة مستودع البيانات.

في المقابل، تواجه بحيرات البيانات صعوبة في استخراج الرؤى بطريقة منظمة وعالية الأداء. يُعالج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة هذه القيود من خلال دعمه لتنسيقات مفتوحة متعددة عبر تخزين الكائنات السحابي، ويجمع البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك المستودعات الحالية، ما يمكِّنه في النهاية من دعم التحليلات والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.