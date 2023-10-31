يمكن تصنيف تكرار البيانات إلى أنواع مختلفة بناءً على طريقة عملية التكرار والغرض منها وخصائصها. وتتمثل الأنواع الثلاثة الرئيسية لتكرار البيانات في التكرارات الثلاثة: تكرار المعاملات وتكرار اللقطات وتكرار الدمج.

تتكون عملية تكرار المعاملات من نسخ قواعد البيانات بالكامل من الخادم الأساسي (الناشر) وإرسالها إلى الخوادم الثانوية (المشتركين). يتم تحديث أي تغييرات في البيانات بشكل متسق ومستمر. ونظرًا لأن البيانات يتم نسخها في الوقت الفعلي وإرسالها من قاعدة البيانات الأساسية إلى الخوادم الثانوية بترتيب حدوثها، يتم ضمان اتساق المعاملات. يستخدم هذا النوع من التكرار لقاعدة البيانات بشكل شائع في بيئات التكرار من خادم إلى خادم.

باستخدام تكرار اللقطات، يتم توزيع لقطة من قاعدة البيانات من الخادم الأساسي إلى الخوادم الثانوية. بدلاً من التحديثات المستمرة، يتم إرسال البيانات كما هي موجودة في وقت حدوث اللقطة. ويوصى بهذا النوع من التكرار في قاعدة البيانات عندما لا يكون هناك الكثير من التغييرات في البيانات أو عند بدء المزامنة لأول مرة بين الخادم الناشر والمشترك. على الرغم من أنها ليست مفيدة للنسخ الاحتياطية للبيانات لأنها لا تراقب التغييرات في البيانات، إلا أن تكرار اللقطات يمكن أن يساعد في عمليات الاسترداد في حال الحذف العرضي.

يتكون تكرار الدمج من قاعدتي بيانات يتم دمجهما في قاعدة بيانات واحدة. ونتيجة لذلك، يمكن تحديث أي تغييرات على البيانات من خادم الناشر إلى خوادم المشتركين. يُعد هذا نوعًا معقدًا من التكرار لقاعدة البيانات نظرًا لأن كلا الطرفين (الخادم الأساسي والخوادم الثانوية) يمكنه إجراء تغييرات على البيانات. ولا يوصى باستخدام هذا النوع من التكرار إلا في بيئة من خادم إلى عميل.