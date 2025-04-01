منصة IBM StreamSets
مسارات تدفق البيانات التي تُسهم في تعزيز اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي والتخفيف من المخاطر.
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التكامل السلس لبيانات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة

يُتيح IBM StreamSets للمستخدمين إنشاء وإدارة مسارات بيانات ذكية عبر واجهة رسومية بديهية، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر بيئات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة. وهذا هو السبب في اعتماد الشركات العالمية الرائدة على IBM StreamSets لدعم الملايين من مسارات البيانات للتحليلات الحديثة والتطبيقات الذكية والتكامل الهجين.

 تعرف على المزيد من خلال ملخص حل IBM StreamSets

هل تعوق بياناتك تقدمك؟ إليك كيفية إصلاح ذلك باستخدام البيانات المتدفقة.

شاهد ندوة الإنترنت التوضيحية هذه لتتعرَّف على كيفية الاستفادة من IBM StreamSets لتسريع تكامل البيانات المتدفقة لأعباء العمل الحيوية.

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الفوائد
تمكين استيعاب البيانات في الوقت الفعلي، على نطاق واسع

تقليل تقادم البيانات وتمكين البيانات في الوقت الفعلي على نطاق واسع - معالجة الملايين من سجلات البيانات عبر الآلاف من المسارات في غضون ثوانٍ.
الحد من انحرافات البيانات باستخدام مسارات البيانات الذكية​

عزل مسارات البيانات عن التغيير والتحولات غير المتوقعة باستخدام معالجات سحب وإفلات مصممة مسبقًا لتحديد انجراف البيانات والتكيف معه تلقائيًا.
تمكَّن من بث بياناتك بأي تنسيق تختاره

إنشاء مسارات تدفق لاستيعاب البيانات المنظمة أو شبه المنظمة أو غير المنظمة وتسليمها إلى مجموعة كبيرة من الوجهات.
استخدام واجهة مستخدم السحب والإفلات ​

الاستفادة من واجهة مستخدم واحدة منخفضة التعليمات البرمجية تصمم مسارات بيانات ذكية لتدفق البيانات وتنشرها دون الحاجة إلى تعليمات برمجية يدوية.​
تمكين مرونة النشر

يمكنك نشر حل البرمجيات كخدمة (SaaS) لدينا على Amazon Web Services (اختصارًا AWS) أو Azure أو Google Cloud Platform (اختصارًا GCP)، وتشغيل أعباء العمل حيث توجد بياناتك، سواء من خلال مزود السحابة الخاص بك أو في السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) أو البنية التحتية المحلية.
استخدام مجموعة أدوات تطوير البرامج Python SDK لتحقيق الإنتاجية على مستوى المؤسسة

تبسيط عملية إنشاء ونشر عدد كبير من المسارات باستخدام حزمة تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بلغة Python​. استفِد من القوالب ومزيج من أدوات واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لجعل إمكانية الوصول إلى البيانات أكثر شمولًا.

 

تقرير المحللين

تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات

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حالات الاستخدام

الكشف عن الغش وإدارة المخاطر حماية مؤسستك من الاحتيال

احمِ مؤسستك من الاحتيال من خلال رؤى في الوقت الفعلي من IBM StreamSets. فهو يجمع البيانات المتعلقة بالمعاملات والسلوك والتهديدات الخارجية بسلاسة، ثم يدخلها إلى محركات التحليل لاكتشاف حالات الخلل على نطاق واسع. ومن خلال تعزيز نماذج المخاطر، وتحسين الامتثال التنظيمي وتقليل الخسائر المحتملة من خلال اتخاذ إجراءات مستنيرة في الوقت المناسب، يمكن للمؤسسة تعزيز دفاعاتها ضد الجرائم المالية. 
العميل 360 والتخصيص تجربة رقمية محسنة

حسِّن التجربة الرقمية من خلال دمج بيانات العملاء في الوقت الفعلي. يعمل IBM StreamSets على توحيد البيانات من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) وحلول أتمتة التسويق ومنصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء رؤية شاملة وقابلة للتنفيذ للعملاء 360، ما يساعدك على بناء علاقات أعمق وأطول دوامًا مع العملاء.
معالجة الأحداث للذكاء التشغيلي رؤى تشغيلية في الوقت الفعلي

 

احصل على ذكاء تشغيلي في الوقت الفعلي من خلال جمع وتحليل بيانات الأحداث في حالتها الديناميكية. يدمج IBM StreamSets إشارات البث من أنظمة الخوادم، وأجهزة إنترنت الأشياء، والتطبيقات، ما يوفر شفافية فورية للمساعدة على تحسين الأداء وتقليل فترات التعطل.
تدفق البيانات للذكاء الاصطناعي أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي الآنيّ

زوِّد نماذج الذكاء الاصطناعي لديك بتدفقات بيانات محدَّثة باستمرار. يُتيح IBM StreamSets أتمتة عمليات الإدخال والتحويل من مجموعة واسعة من المصادر، ما يسهِّل التدريب المستمر وإعادة التدريب ونشر النماذج التحليلية المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع الديناميكيات المتغيرة للسوق في الوقت الفعلي.
الكشف عن الغش وإدارة المخاطر حماية مؤسستك من الاحتيال

احمِ مؤسستك من الاحتيال من خلال رؤى في الوقت الفعلي من IBM StreamSets. فهو يجمع البيانات المتعلقة بالمعاملات والسلوك والتهديدات الخارجية بسلاسة، ثم يدخلها إلى محركات التحليل لاكتشاف حالات الخلل على نطاق واسع. ومن خلال تعزيز نماذج المخاطر، وتحسين الامتثال التنظيمي وتقليل الخسائر المحتملة من خلال اتخاذ إجراءات مستنيرة في الوقت المناسب، يمكن للمؤسسة تعزيز دفاعاتها ضد الجرائم المالية. 
العميل 360 والتخصيص تجربة رقمية محسنة

حسِّن التجربة الرقمية من خلال دمج بيانات العملاء في الوقت الفعلي. يعمل IBM StreamSets على توحيد البيانات من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) وحلول أتمتة التسويق ومنصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء رؤية شاملة وقابلة للتنفيذ للعملاء 360، ما يساعدك على بناء علاقات أعمق وأطول دوامًا مع العملاء.
معالجة الأحداث للذكاء التشغيلي رؤى تشغيلية في الوقت الفعلي

 

احصل على ذكاء تشغيلي في الوقت الفعلي من خلال جمع وتحليل بيانات الأحداث في حالتها الديناميكية. يدمج IBM StreamSets إشارات البث من أنظمة الخوادم، وأجهزة إنترنت الأشياء، والتطبيقات، ما يوفر شفافية فورية للمساعدة على تحسين الأداء وتقليل فترات التعطل.
تدفق البيانات للذكاء الاصطناعي أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي الآنيّ

زوِّد نماذج الذكاء الاصطناعي لديك بتدفقات بيانات محدَّثة باستمرار. يُتيح IBM StreamSets أتمتة عمليات الإدخال والتحويل من مجموعة واسعة من المصادر، ما يسهِّل التدريب المستمر وإعادة التدريب ونشر النماذج التحليلية المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع الديناميكيات المتغيرة للسوق في الوقت الفعلي.

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