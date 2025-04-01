منصة IBM StreamSets

يُتيح IBM StreamSets للمستخدمين إنشاء وإدارة مسارات بيانات ذكية عبر واجهة رسومية بديهية، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر بيئات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة. وهذا هو السبب في اعتماد الشركات العالمية الرائدة على IBM StreamSets لدعم الملايين من مسارات البيانات للتحليلات الحديثة والتطبيقات الذكية والتكامل الهجين.
تقليل تقادم البيانات وتمكين البيانات في الوقت الفعلي على نطاق واسع - معالجة الملايين من سجلات البيانات عبر الآلاف من المسارات في غضون ثوانٍ.
عزل مسارات البيانات عن التغيير والتحولات غير المتوقعة باستخدام معالجات سحب وإفلات مصممة مسبقًا لتحديد انجراف البيانات والتكيف معه تلقائيًا.
إنشاء مسارات تدفق لاستيعاب البيانات المنظمة أو شبه المنظمة أو غير المنظمة وتسليمها إلى مجموعة كبيرة من الوجهات.
الاستفادة من واجهة مستخدم واحدة منخفضة التعليمات البرمجية تصمم مسارات بيانات ذكية لتدفق البيانات وتنشرها دون الحاجة إلى تعليمات برمجية يدوية.
يمكنك نشر حل البرمجيات كخدمة (SaaS) لدينا على Amazon Web Services (اختصارًا AWS) أو Azure أو Google Cloud Platform (اختصارًا GCP)، وتشغيل أعباء العمل حيث توجد بياناتك، سواء من خلال مزود السحابة الخاص بك أو في السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) أو البنية التحتية المحلية.
تبسيط عملية إنشاء ونشر عدد كبير من المسارات باستخدام حزمة تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بلغة Python. استفِد من القوالب ومزيج من أدوات واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لجعل إمكانية الوصول إلى البيانات أكثر شمولًا.
استخدام أداة تكامل البيانات الرائدة في المجال لتصميم المهام التي تعمل على نقل البيانات وتحويلها وتطويرها وتنفيذها.
استخدِم إمكانية ملاحظة البيانات المستمرة من Databand للمساعدة على اكتشاف الحوادث المتعلقة بالبيانات في وقت مبكر، وحلها بشكل أسرع، وتقديم بيانات موثوق بها أكثر للأعمال.
يُعَد IBM Knowledge Catalog برنامجًا مصممًا لإدارة البيانات يوفر كتالوج بيانات يُتيح أتمتة عمليات اكتشاف البيانات وإدارة جودة البيانات، وتتبُّع دورة حياة البيانات، وحمايتها.