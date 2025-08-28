يُعَد ®IBM DataStage حلًا رائدًا في مجال تكامل البيانات، يدعم أنماط الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والاستخراج والتحميل والتحويل (ELT).يُتيح هذا الحل للمؤسسات ربط مصادر البيانات المتباينة، وتحويل كميات ضخمة من البيانات المعقدة على نطاق واسع، وتسليم بيانات موثوقة عبر بيئات السحابة المتعددة والهجينة لأغراض التحليلات والذكاء الاصطناعي.

أصبحت الآن قدرات DataStage القوية متاحة ضمن watsonx.data integration لإنشاء مسارات قابلة لإعادة الاستخدام عبر أي نمط تكامل - الدفعات، وتدفق البيانات في الوقت الفعلي، والتكرار، وقابلية ملاحظة البيانات وأنواع البيانات بما في ذلك البيانات غير المنظمة.