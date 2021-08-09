ما المقصود بذكاء الأعمال (BI)؟

ذكاء الأعمال (BI) هو مجموعة من العمليات التكنولوجية لجمع البيانات التنظيمية وإدارتها وتحليلها لتقديم معارف تفيد إستراتيجيات وعمليات الأعمال.
يحول محللو ذكاء الأعمال البيانات غير المنسقة إلى معارف مفيدة تعزز عملية صنع القرارات الإستراتيجية داخل المؤسسة. تُمكّن أدوات ذكاء الأعمال مستخدمي الأعمال من الجهات الخارجية والداخلية من الوصول إلى أنواع مختلفة من البيانات—القديمة والحالية، بالإضافة إلى البيانات شبه المنظمة والبيانات غير المنظمة مثل وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين تحليل هذه المعلومات لاكتساب معارف بشأن آلية عمل الشركة وما يجب عليها أن تفعله حينئذٍ.
وفقًا لمجلة CIO: "على الرغم من أن ذكاء الأعمال لا يخبر مستخدمي الأعمال بما يجب عليهم فعله أو بما سيحدث إذا اتبعوا مسارًا معينًا، إلا إن ذكاء الأعمال لا يقتصر على إنشاء التقارير فحسب. بل يوفر ذكاء الأعمال طريقة للأشخاص لفحص البيانات لفهم الاتجاهات واكتساب المعارف."1
يمكن للمؤسسات استخدام المعارف المكتسبة من ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات لتحسين قرارات العمل وتحديد المشكلات أو الصعوبات ورصد اتجاهات السوق وإيجاد فرص جديدة لتحقيق الإيرادات أو لتعزيز الأعمال.
ذكاء الأعمال (BI) وصفي، مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال تستند إلى أساس من بيانات الأعمال الحالية. تحليلات الأعمال (BA) هي بعد ذلك مجموعة فرعية من ذكاء الأعمال، حيث توفر تحليلات الأعمال التحليل التوجيهي التطلعي. إنها مظلة البنية التحتية لذكاء الأعمال التي تتضمن أدوات تحديد وتخزين البيانات لاتخاذ القرارات.
قد يخبر ذكاء الأعمال المؤسسة بعدد العملاء الجدد الذين انضموا الشهر الماضي وما إذا كان حجم الطلبات مرتفعًا أو منخفضًا في هذا الشهر. وعلى النقيض من ذلك، قد تتنبأ تحليلات الأعمال بالإستراتيجيات التي ستفيد المؤسسة أكثر من غيرها وفقًا لتلك البيانات. على سبيل المثال: ما الذي سيحدث إذا قمنا بزيادة الإنفاق على الإعلانات لمنح العملاء الجدد عرضًا خاصًا؟
تعتمد منصات ذكاء الأعمال عادةً على مستودعات البيانات للحصول على معلوماتها الأساسية. تكمن قوة مستودع البيانات في أنه يجمع البيانات من مصادر بيانات متعددة في نظام مركزي واحد لدعم تحليلات بيانات الأعمال وإعداد التقارير. يقدم ذكاء الأعمال النتائج للمستخدمين في شكل تقارير ومخططات وخرائط، والتي قد تُعرض من خلال لوحة المعلومات.
يمكن أن تتضمن مستودعات البيانات محرك معالجة تحليلية عبر الإنترنت (OLAP) لدعم الاستعلامات متعددة الأبعاد. على سبيل المثال: "ما مقدار المبيعات في منطقتنا الشرقية مقابل المبيعات في منطقتنا الغربية هذا العام، مقارنةً بالعام الماضي؟"
توفر المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) تقنية فائقة الإمكانات لاكتشاف البيانات، ما يسهل عمليات ذكاء الأعمال والحسابات التحليلية المعقدة والتحليلات التنبئية. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للمعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) في اتساق حساباتها التي يمكن أن تحسن جودة المنتجات وتعزز تفاعلات العملاء وعمليات الأعمال.
تُستخدم مستودعات البيانات في الوقت الحالي أيضًا في مجال ذكاء الأعمال. تكمن ميزة مستودعات البيانات في أنها تسعى إلى معالجة التحديات الأساسية في كل من مستودعات البيانات وبحيرات البيانات لإيجاد حل أكثر مثالية لإدارة بيانات المؤسسات. تمثل بحيرة البيانات التطور المتقدم لحلول إدارة البيانات.
عادةً ما تسير الخطوات المتبعة في ذكاء الأعمال بهذا الترتيب:
يمكن لبعض منتجات ذكاء الأعمال الحديثة استخراج البيانات غير المنسقة وتحميلها مباشرةً باستخدام تقنية مثل Hadoop، ولكن غالبًا ما تظل مستودعات البيانات هي مصدر البيانات المفضل.
استخدم المؤلف ريتشارد ميلار ديفنز مصطلح "ذكاء الأعمال" لأول مرة في عام 1865، حين استشهد بمصرفي سبق منافسيه في جمع معلومات حول السوق. في عام 1958، استكشف عالم كمبيوتر من شركة IBM يدعى هانز بيتر لوهن إمكانية استخدام التقنيات لتحقيق ذكاء الأعمال. وقد ساعد بحثه على إيجاد طرق لإنشاء بعض منصات التحليلات المبكرة لشركة IBM.
في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بدأت أولى أنظمة إدارة البيانات وأنظمة دعم القرار (DSS) لتخزين الكميات المتزايدة من البيانات وتنظيمها. يقول موقع Dataversity التعليمي لتكنولوجيا المعلومات: "يشير العديد من المؤرخين إلى أن النسخة الحديثة من ذكاء الأعمال تطورت من قاعدة بيانات أنظمة دعم القرار". "تم تطوير مجموعة متنوعة من الأدوات خلال هذه الفترة، للوصول إلى البيانات وتنظيمها بطرق أبسط. وكانت المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) وأنظمة المعلومات التنفيذية ومستودعات البيانات بعض الأدوات التي تم تطويرها للعمل مع نظام دعم البيانات".2
وبحلول التسعينيات، ازدادت شهرة ذكاء الأعمال بشكل كبير، ولكن التقنيات كانت لا تزال معقدة. فعادةً ما يتطلب الأمر دعمًا في مجال تقنية المعلومات—الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى تراكم الأعمال المتأخرة وتأخر التقارير. حتى من دون تقنية المعلومات، احتاج محللو ذكاء الأعمال ومستخدموه إلى تدريب مكثف ليتمكنوا من الاستعلام عن بياناتهم وتحليلها بنجاح.3
ذكاء الأعمال هو طريقة تفكير وفي الوقت نفسه يتكون من أجهزة وبرامج. من خلال تبني ثقافة قائمة على البيانات—مكونة من مجموعة كاملة من الأساليب والعمليات والتكنولوجيا الرقمية وتحليلات البيانات—يمكن للمؤسسة اكتساب معارف جديدة لاتخاذ قرارات عمل أفضل واكتساب مزايا جديدة. لا يؤدي تثبيت حزمة برمجيات ذكاء الأعمال الجديدة وحدها إلى إحداث هذا التحول الثقافي.
مزايا ذكاء الأعمال:
تحديات ذكاء الأعمال
البيانات هي شريان حياة المؤسسات الناجحة. إلى جانب الأدوار التقليدية للبيانات—مهندسي البيانات وعلماء البيانات والمحللين والمهندسين—يحتاج صناع القرار في جميع أنحاء المؤسسة إلى إمكانية وصول مرنة وذاتية الخدمة إلى معارف قائمة على البيانات ومعززة باستخدام الذكاء الاصطناعي. بدءًا من التسويق إلى الموارد البشرية، ومن التمويل إلى سلاسل التوريد وغير ذلك الكثير، يمكن لصانعي القرار استخدام هذه المعارف لتحسين عملية صنع القرار والإنتاجية على مستوى المؤسسة.
تستفيد المؤسسات عندما تتمكن من تقييم العمليات والإجراءات، وفهم عملائها، وتقييم السوق، وإجراء التحسينات. إنهم بحاجة إلى الأدوات المناسبة لجمع معلومات الأعمال من أي مكان وتحليلها واكتشاف الأنماط وإيجاد الحلول. لتقديم نظام ذكاء الأعمال الذي يمكن أن يحقق كل ذلك، يجب على المنظمات فعل ما يلي:
يضيف ذكاء الأعمال قيمة عبر وظائف متعددة في أي مجال تقريبًا. على سبيل المثال:
مجال خدمة العملاء: مع توفر كل من معلومات العميل وتفاصيل المنتج من خلال مصدر بيانات موحد، يمكن لممثلي خدمة العملاء الإجابة بسرعة عن أسئلة العملاء أو البدء في معالجة مخاوف العملاء.
مجال التمويل والخدمات المصرفية: يمكن للشركات المالية تحديد مدى سلامة المؤسسة ومخاطرها في الوقت الحالي، والتنبؤ بالنجاح المستقبلي من خلال استعراض سجلات العملاء وظروف السوق مجمّعة. ويمكن مراجعة بيانات كل فرع على حدة من خلال واجهة واحدة لتحديد فرص التحسين أو زيادة الاستثمار.
مجال الرعاية الصحية: يمكن للمرضى الحصول بسرعة على إجابات للعديد من أسئلة الرعاية الصحية الملحة من دون طرح أسئلة تستغرق وقتًا طويلاً على الموظفين أو العاملين في المجال الطبي. ويسهل تتبع العمليات الداخلية، بما في ذلك عمليات الجرد، لحظة بلحظة.
مجال البيع بالتجزئة: يمكن لمتاجر البيع بالتجزئة زيادة توفير التكاليف من خلال المقارنة بين الأداء والمعايير المرجعية عبر المتاجر والقنوات والمناطق. وبفضل الرؤية الواضحة لعملية المطالبات، يمكن لشركات التأمين معرفة الأماكن التي تفشل في تحقيق أهداف الخدمة واستخدام هذه المعلومات لتحسين النتائج.
مجال المبيعات والتسويق: من خلال توحيد بيانات العروض الترويجية والتسعير والمبيعات وتصرفات العملاء وظروف السوق، يكون المسوقون وفرق المبيعات أكثر قدرة على التخطيط للعروض الترويجية والحملات المستقبلية. يمكن أن تساعد عمليات الاستهداف أو التقسيم المفصلة على زيادة المبيعات.
مجال الأمن والامتثال: يمكن للبيانات المركزية ولوحة المعلومات الموحدة تعزيز الدقة والمساعدة على تحديد الأسباب الأساسية للمشاكل الأمنية. يمكن تسهيل عملية الامتثال للوائح باستخدام نظام واحد لجمع بيانات التقارير.
مجال التحليلات الإحصائية: باستخدام التحليلات الوصفية، يمكن للمؤسسات مراجعة الإحصائيات لرصد الاتجاهات الجديدة ومعرفة سبب ظهور هذه الاتجاهات.
مجال سلاسل التوريد: يمكن للبيانات العالمية الموجودة على لوحة زجاجية واحدة (SPOG) تسريع حركة البضائع وتحديد أوجه القصور والأعطال في سلاسل التوريد.
تركز التطورات الأخيرة في مجال ذكاء الأعمال على تطبيقات ذكاء الأعمال ذاتية الخدمة التي تمكن المستخدمين غير البارعين في استخدام التكنولوجيا من استخدام التحليلات والتقارير التلقائية. يظل فريق تقنية المعلومات مسؤولاً عن إدارة بيانات الشركة—بما في ذلك الدقة والأمان—ولكن يمكن لفرق متعددة في الوقت الحالي الوصول المباشر إلى البيانات وتكون مسؤولة عن تحليلها الخاص، بدلاً من انتظار الوظيفة في قائمة انتظار حتى تشغيل تقنية المعلومات.
من المتوقع أن تؤدي التطورات المستمرة في أنظمة ذكاء الأعمال والتحليلات الحديثة إلى دمج خوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتسهيل أداء المهام المعقدة. وبفضل التركيز الجديد على الخدمة الذاتية، يمكن لهذه القدرات أيضًا تسريع قدرة المؤسسة على تحليل البيانات واكتساب معارف على مستوى أعمق. يمكن للأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي القراءة من مصادر متعددة تلقائيًا في أثناء الحصول على المعلومات الأكثر صلة لإدارة عملية صنع القرار.
على سبيل المثال، فكر في كيفية دمج IBM Cognos Analytics تحليل البيانات مع الأدوات المرئية لدعم إنشاء الخرائط في التقارير. يستخدم النظام الذكاء الاصطناعي لتحديد المعلومات الجغرافية تلقائيًا. ومن ثَم يمكنه تحسين العروض المصورة عن طريق إضافة خرائط جغرافية مكانية للكرة الأرضية بأكملها أو لحي واحد أو أي شيء في هذا النطاق.
تعمل حلول ذكاء الأعمال الحديثة على منصات قائمة على السحابة لتوسيع نطاق انتشار ذكاء الأعمال في جميع أنحاء العالم. يمكن استخلاص معارف بشأن المستهلكين من البيانات الكبيرة، ما يؤدي إلى إنتاج معلومات تتراوح من الوصفية إلى التنبئية. تتضمن العديد من حلول ذكاء الأعمال في الوقت الحالي المعالجة في الوقت الفعلي، ما يتيح اتخاذ قرارات فورية.
تتضمن التطورات الجديدة في أنظمة ذكاء الأعمال على مستوى المؤسسات استعلامات اللغة الطبيعية، والتي تكون أسهل للمستخدمين الذين ليسوا خبراء في SQL. تتوفر إمكانات التطوير عديمة الرموز أو ذات الرموز المنخفضة في بعض أنظمة ذكاء الأعمال حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء أدواتهم وتطبيقاتهم وواجهات إعداد التقارير الخاصة بهم لتسريع عملية تقديم الإجابات وتقليل الوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق.
يجيب محلل الأعمال ومستشارها المدعوم بالذكاء الاصطناعي من IBM عن أسئلتك في ثوانٍ، ويرشدك نحو اتخاذ قرارات أكثر تأثيرًا.
يمكنك أتمتة عمليات التخطيط وإعداد الميزانية والتوقع والتحليل. تجاوز استخدام جداول البيانات لتحقيق الكفاءة وإلغاء الخطوات اليدوية. يقول ميك فيرجسون، مدير الشؤون المالية في شركة Hunter Industries، معربًا عن هذه المزايا "نحن سعداء باستخدام نظام IBM Planning Analytics على السحابة؛ فقد أصبح محطة واحدة لتلبية جميع احتياجاتنا المالية والمحاسبية."
استفد من حل التحليلات الفردي هذا عبر مؤسستك بأكملها لمراقبة المعارف من البيانات واستكشافها ومشاركتها بثقة. تؤكد ستيفاني نيكولسون، رئيسة العمليات في Go Health Clubs، على هذا التأثير وذكرت: "لقد أصبحنا أكثر ثقة في مقاييسنا – في الواقع، يوجد الآن موقف في العمل مفاده أن "كل شيء لا يُحتسب إذا لم يكن مصدره Cognos".
استخدم التحليلات التنبئية لمساعدتك على معرفة أنماط البيانات واكتساب معارف دقيقة وتحسين عملية اتخاذ القرارات. يؤكد مارك لاك، مدير التحليلات الإستراتيجية وذكاء الأعمال في شركة Mueller، هذه الميزة: قائلاً "لإجراء تحليلات عميقة. ما عليك سوى إدخال البيانات."
