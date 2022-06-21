اليوم، تشهد المؤسسات نموًا هائلًا في البيانات نتيجة التسارع الرقمي خلال العامين الماضيين. وبينما توفِّر هذه الفترة فرصًا كبيرة لإدارة البيانات، إلا إنها شكَّلت أيضًا تعقيدًا هائلًا مع تبنّي الشركات للبيئات الهجينة ومتعددة السحابات.
عند اختيار بنية تساعد على إكمال استراتيجية البيانات وتحسينها، أصبحت بنية نسيج البيانات موضوعًا بالغ الأهمية بين رواد البيانات. يُتيح هذا النهج المعماري قيمةً للأعمال من خلال تبسيط الوصول إلى البيانات وتسهيل استهلاكها ذاتيًا على نطاق واسع.
في قمة IBM الأخيرة للرؤساء التنفيذيين للبيانات والتكنولوجيا حول نسيج البيانات واستراتيجية البيانات، أجريت محادثة ممتعة مع قادة البيانات من بعض أبرز المؤسسات العالمية حول كيفية مساعدة بنية نسيج البيانات على توصيل البيانات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، بما يعزز اتخاذ قرارات أفضل على مستوى المؤسسة.
يعمل نسيج البيانات على تنظيم مصادر البيانات المتعددة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة لتوفير بيانات جاهزة للأعمال تدعم التحليلات والذكاء الاصطناعي وتطبيقات أخرى. هذا المفهوم القوي لإدارة البيانات يكسر الصوامع، ما يسمح بفرص جديدة لتشكيل حوكمة البيانات وخصوصيتها، وتكامل البيانات السحابية المتعددة، ورؤية شاملة متكاملة للعملاء، واستخدام الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، إلى جانب حالات الاستخدام الشائعة الأخرى للصناعات.
عندما عُدت إلى IBM في 2016، كانت البيانات على مستوى المؤسسات واستخدامها تمر بلحظة محورية. وبسبب التقدم في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، كان من الواضح أن البيانات يمكن أن تؤدي دورًا أكبر بكثير من كونها مخرجًا ضروريًا. ظهرت البيانات كأحد الأصول التي يمكن أن تُفيد جميع جوانب المؤسسة.
بصفتي الرئيس التنفيذي الجديد للبيانات (CDO)، تم تكليفي بوضع استراتيجية بيانات تجارية تركِّز على تحويل IBM إلى مؤسسة تعتمد على السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. كان هدفي هو تنفيذ استراتيجية وبنية بيانات تُتيح للمستخدمين المناسبين الوصول إلى البيانات. الجوانب الرئيسية كانت أن البيانات يجب أن تكون موثوق بها وآمنة، وأن تقدِّم رؤى تعزز قيمة الأعمال من خلال التحليلات دون التضحية بالخصوصية.
جزء مهم من تطورنا شمل أيضًا الاستعداد للّائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2018. ولا تزال رحلتنا لبناء الأمن والحكومة والامتثال ضمن استراتيجية البيانات تمثل حلًا رقميًا لعملائنا لمساعدتهم على تحقيق الجاهزية لقانون GDPR.
في ظل التعقيد المتطور باستمرار لبيئتنا، أدركنا الحاجة إلى بنية تحتية لنسيج البيانات لتحقيق استراتيجيتنا في هذا المجال. تكمن الفائدة الأساسية لنسيج البيانات في توفيره لرسم بياني معرفي معزز يفصِّل مكان وجود البيانات، وموقعها، ومضمونها، ومن لديه حق الوصول إليها. بمجرد أن أنشأنا الرسم البياني المعرفي المُعزز، وهو العنصر الرئيسي لنسيج البيانات، أصبحنا في وضع قوي لأتمتة العمليات بذكاء على مستوى المؤسسة، ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا الرئيسية، بدءًا من سلسلة التوريد ووصولًا إلى المشتريات وعمليات التسعير والتحصيل. وقد أدى ذلك في النهاية إلى تقليل كبير في وقت الدورة. بالإضافة إلى ذلك، سرعان ما أدركنا أن تحوُّل أعمالنا أصبح بمثابة نموذج يُحتذى به لعملائنا. ولكن ما الذي يمكن أن يفعله نسيج البيانات أيضًا؟
لا يعمل نسيج البيانات كلوحة عرض مركزية توفِّر الرؤية فقط، بل يوفر أيضًا أساسًا مرنًا لدعم عنصر مثل شبكة البيانات. تعمل شبكة البيانات على تقسيم بنى بيانات المؤسسات الكبيرة إلى أنظمة فرعية يمكن إدارتها بواسطة فِرق مختلفة.
من خلال إنشاء بنية أساسية لنسيج البيانات، لم تَعُد المؤسسات مضطرة لنقل جميع بياناتها إلى موقع واحد أو مخزن بيانات واحد، كما أنها ليست مضطرة لاتِّباع نهج لا مركزي بالكامل. بدلًا من ذلك، تسمح بنية نسيج البيانات بتحقيق التوازن بين ما يجب أن يكون لا مركزيًا منطقيًا أو ماديًا وما يجب أن يكون مركزيًا.
يُهيئ نسيج البيانات بيئةً مناسبةً لشبكة البيانات بعدة طرق، مثل تزويد مالكي البيانات بإمكانيات الخدمة الذاتية والإنشاء، بما في ذلك فهرسة أصول البيانات، وتحويل الأصول إلى منتجات، واتِّباع سياسات الحوكمة الموحَّدة.
يركز قادة البيانات اليوم بشكل أساسي على أحد ثلاثة محركات استراتيجية: التخفيف من المخاطر، وزيادة الأرباح العليا، وتعزيز الأرباح. ما أجده مذهلًا في بناء استراتيجية حول بنية نسيج البيانات هو أنها تُتيح لقادة البيانات أن يكونوا وكلاء تغيير من خلال معالجة هذه الاحتياجات التجارية كلها في الوقت نفسه.
في قمة IBM، اتفق جميع قادة البيانات على أننا ندخل مرحلة جديدة، ستشهد زيادة كبيرة في اللامركزية في عالم إدارة البيانات. نتوقع أن تؤدي المفاهيم مثل نسيج البيانات وشبكة البيانات دورًا حاسمًا في الاستراتيجية، حيث يمكنها تمكين الفِرق من الوصول إلى الموارد والأدوات التي يحتاجونها عند الطلب لدعمهم طوال دورة حياة منتج البيانات.
لكن هناك المزيد للنقاش. في الدليل الجديد لقادة البيانات، The Data Differentiator، ستجد نهجنا المكوَّن من ست خطوات لتصميم وتنفيذ استراتيجية البيانات. يتم اختبار هذه المعلومات وتحسينها باستمرار من قِبل خبراء IBM خلال التعامل مع العملاء، ونريد مشاركتها مع المجتمع لتسهيل الحوار حول ما يتطلّبه النجاح في إدارة البيانات. كما ستجدون مناقشة حول الدور الذي تؤديه بنية إدارة البيانات الخاصة بك.
للاستماع إلى المزيد من قادة البيانات حول بنية البيانات وكيفية تنفيذ استراتيجية البيانات الخاصة بك، شاهِد إعادة بث قمة مديري البيانات/مديري التكنولوجيا.
