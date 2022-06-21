اليوم، تشهد المؤسسات نموًا هائلًا في البيانات نتيجة التسارع الرقمي خلال العامين الماضيين. وبينما توفِّر هذه الفترة فرصًا كبيرة لإدارة البيانات، إلا إنها شكَّلت أيضًا تعقيدًا هائلًا مع تبنّي الشركات للبيئات الهجينة ومتعددة السحابات.

عند اختيار بنية تساعد على إكمال استراتيجية البيانات وتحسينها، أصبحت بنية نسيج البيانات موضوعًا بالغ الأهمية بين رواد البيانات. يُتيح هذا النهج المعماري قيمةً للأعمال من خلال تبسيط الوصول إلى البيانات وتسهيل استهلاكها ذاتيًا على نطاق واسع.

في قمة IBM الأخيرة للرؤساء التنفيذيين للبيانات والتكنولوجيا حول نسيج البيانات واستراتيجية البيانات، أجريت محادثة ممتعة مع قادة البيانات من بعض أبرز المؤسسات العالمية حول كيفية مساعدة بنية نسيج البيانات على توصيل البيانات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، بما يعزز اتخاذ قرارات أفضل على مستوى المؤسسة.

يعمل نسيج البيانات على تنظيم مصادر البيانات المتعددة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة لتوفير بيانات جاهزة للأعمال تدعم التحليلات والذكاء الاصطناعي وتطبيقات أخرى. هذا المفهوم القوي لإدارة البيانات يكسر الصوامع، ما يسمح بفرص جديدة لتشكيل حوكمة البيانات وخصوصيتها، وتكامل البيانات السحابية المتعددة، ورؤية شاملة متكاملة للعملاء، واستخدام الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، إلى جانب حالات الاستخدام الشائعة الأخرى للصناعات.