حلول نسيج البيانات
بناء أساس البيانات الصحيح للذكاء الاصطناعي التوليدي
قراءة المستندات الفنية من IDC
رسم توضيحي متساوي القياس يوضح بنية البيانات، وقابليتها للملاحظة، والتكامل، والإدارة
جاهزية البيانات المؤسسية لعصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

صَمِّم بنية بيانات تساعد على تسريع جاهزية البيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي وتُطلِق العنان لإنتاجية لا مثيل لها لفِرَق البيانات.

بسبب تجزئة مجموعات البيانات، والضغوط الإنتاجية، وعدم جاهزية البيانات لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتجه المؤسسات نحو اعتماد استراتيجيات حديثة للبيانات. صُمِّم نسيج البيانات للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تبسيط عملية تكامل البيانات عالية الجودة وتنسيقها وحوكمتها وتسليمها لأغراض التحليلات والذكاء الاصطناعي.

يكون نسيج البيانات من الجيل التالي هجينًا من حيث التصميم ويمكن تشغيله في أي مكان، على أي بيئة محلية أو سحابية. وهو يتكامل عبر مستويات البيانات الهجينة، ما يدعم أي نمط من تكامل البيانات.

يقدِّم نسيج البيانات أدوات جديدة لذكاء البيانات وتكاملها لإعداد البيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يساعد على ضمان الجاهزية لكلٍّ من البيانات المنظمة وغير المنظمة في مبادرات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تبسيط إعداد البيانات وتكاملها، يمكن للمؤسسات إطلاق العنان لإنتاجية فِرَق البيانات لديها وتعزيز ابتكار الأعمال.
IBM تستحوذ على StreamSets، وهي شركة رائدة في مجال تكامل البيانات في الوقت الفعلي
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مفاضلة البيانات
اطلع على دليل بناء المؤسسات المعتمدة على البيانات
تقديم بيانات عالية الجودة للذكاء الاصطناعي التوليدي
تكامل البيانات

تمكَّن من ربط بيانات من مصادر مختلفة في بيئات متعددة السحابات باستخدام مجموعة من أنماط التكامل، بما في ذلك المعالجة على دفعات، والمعالجة في الوقت الفعلي، وتسجيل التغييرات التي تطرأ على البيانات.

استكشاف تكامل البيانات أمن البيانات

احمِ بيانات المؤسسة الحيوية من المخاطر الحالية والمستقبلية، أينما كانت.

استكشف أمن البيانات ذكاء البيانات

استخدم النماذج اللغوية الكبيرة لتوسيع نطاق فهم سياق البيانات، وتمكين مستهلكي البيانات من الحصول على معلومات موثوق بها واستخدامها.

استكشف ذكاء البيانات

السمات الرئيسية لبنية نسيج البيانات

الرسم البياني المعرفي المعزز

طبقة تجريدية تقدم فهمًا مشتركًا بشأن الأعمال لمعالجة البيانات وأتمتتها من أجل التصرف بناءً على المعارف.

 التكامل الذكي

مجموعة من أنماط التكامل المستخدمة لاستخراج البيانات غير المنسقة واستنساخها وتدفقها وتصورها وتحويلها، مدعومة بسياسات البيانات لتعزيز الأداء إلى أقصى حد مع تقليل التخزين والتكاليف.

 استخدام بيانات الخدمة الذاتية

سوق بيانات يدعم استهلاك الخدمة الذاتية، ما يتيح للمستخدمين العثور على بيانات عالية الجودة والتعاون بشأنها والوصول إليها.

 دورة حياة البيانات الموحدة

نظام إدارة شامل لدورة الحياة لتصميم، وبناء، واختبار، وتحسين، ونشر القدرات المختلفة ضمن بنية نسيج البيانات.

 الحوكمة متعددة النماذج

التعريف الموحّد لسياسات البيانات وإنفاذها، وإدارة البيانات، وأمن البيانات، والإشراف على البيانات من أجل الوصول إلى مسار بيانات جاهز للأعمال.

 جاهزة لاستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

بنية قابلة للتركيب مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لبيئات السحابة الهجينة.
نسيج البيانات ضروري للذكاء الاصطناعي للمؤسسات
يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات بيانات جديرة بالثقة مبنية على أساس البيانات الصحيح باستخدام نسيج البيانات، يمكن للمؤسسات بناء البنية التحتية للبيانات المناسبة للذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات تكامل البيانات وذكاء البيانات للحصول على بيانات عالية الجودة وإدارتها وتنظيمها وتسليمها. ويمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي الوصول بسهولة إلى هذه البيانات باستخدام IBM watsonx.aiوIBM watsonx.data. ويساعد تكامل البيانات أيضًا على إدخال المعلومات في watsonx.data. استكشف watsonx.data استكشاف تكامل البيانات
بنية نسيج بيانات حديثة تساعد على تشكيل مؤسسة قائمة على البيانات

نسيج البيانات هو نهج بنائي مصمم لتبسيط الوصول إلى البيانات وتسهيل استهلاك بيانات الخدمة الذاتية لسير العمل الفريد للمؤسسة. تشمل قدرات نسيج البيانات الشاملة مطابقة البيانات، وقابلية الملاحظة، وإدارة البيانات الرئيسية، وجودة البيانات، وتكامل البيانات في الوقت الفعلي، وغيرها الكثير. وكل ذلك يمكن تنفيذه دون الحاجة لاستبدال التقنيات الحالية.

سواء أكان الأمر يتعلق بتبسيط العمل اليومي لمنتِجي البيانات أو توفير الوصول إلى بيانات الخدمة الذاتية لمهندسي البيانات وعلماء البيانات ومستخدمي الأعمال، فإن نسيج البيانات يُعِدّ ويقدِّم المعلومات اللازمة للحصول على رؤى أدق واتخاذ قرارات أفضل.

 
لماذا تُعد إدارة البيانات ضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات

يُعد الأساس القوي للبيانات مهمًا للغاية لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
دراسات حالة
مكتب البيانات العالمي الرئيسي لدى IBM زيادة تدفق الأعمال

بفضل منصة موحدة للبيانات والذكاء الاصطناعي، استطاع مكتب البيانات العالمي الرئيسي لدى IBM زيادة حجم أعماله بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي في ثلاث سنوات.

اقرأ القصة معهد لوكسمبورغ للعلوم والتكنولوجيا تسريع وتيرة الابتكار

صمم معهد لوكسمبورغ للعلوم والتكنولوجيا منصة متطورة تمتاز بإمكانية تقديم البيانات بشكل أسرع لتمكين الشركات والباحثين.

اقرأ القصة بنك الدولة الهندي العميل أولاً

طوَّر بنك State Bank of India تجربة العملاء من خلال تصميم منصة ذكية تمتاز بتكامل أسرع وأكثر أمانًا للبيانات.

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الموارد

تم تصنيف IBM كشركة رائدة وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لحلول جودة البيانات المعززة

تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات

أطلاق العنان لقيمة البيانات من خلال تمكين مشاركة منتجات البيانات. تعرف على مدى مساعدة IBM Data Product Hub للمؤسسات على تسريع النتائج القائمة على البيانات.

الأسئلة الشائعة

يمكن أن يجتمع نسيج البيانات وشبكة البيانات معًا. يوفر نسيج البيانات القدرات اللازمة لتنفيذ شبكة البيانات والاستفادة الكاملة منها من خلال أتمتة العديد من المهام المطلوبة لإنشاء منتجات البيانات وإدارة دورة حياتها. ومن خلال الاستفادة من مرونة أساس نسيج البيانات، يمكنك تنفيذ شبكة البيانات ومواصلة الاستفادة من بنية البيانات المركزية لحالات الاستخدام بصرف النظر عما إذا كانت بياناتك موجودة في بيئة محلية أو سحابية.

اقرأ: ثلاث طرق تمكِّن نسيج البيانات من تنفيذ شبكة البيانات

تُعَد المحاكاة الافتراضية للبيانات إحدى التقنيات التي تتيح نهج نسيج البيانات. فبدلًا من نقل البيانات فعليًا من مختلف المصادر المحلية والسحابية باستخدام عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) القياسية، تتصل أداة المحاكاة الافتراضية للبيانات بمصادر البيانات المختلفة وتُدمج البيانات الوصفية المطلوبة فقط وتُنشئ طبقة بيانات افتراضية. ويتيح ذلك للمستخدمين استخدام بيانات المصدر في الوقت الفعلي.

يستمر تجميع البيانات وغالبًا ما يكون من الصعب جدًا على المؤسسات الوصول إلى المعلومات. هذه البيانات تحتوي على معارف غير مرئية، وهو ما يؤدي إلى وجود فجوة معرفية.
بفضل قدرات المحاكاة الافتراضية في بنية نسيج البيانات، يمكن للمؤسسات الوصول إلى البيانات في المصدر دون نقلها، ما يساعد على تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال استعلامات أسرع وأكثر دقة.

بدأت أدوات إدارة البيانات بقواعد البيانات وتطورت إلى مستودعات البيانات وبحيرات البيانات عبر السحابات والبيئات المحلية مع ظهور مشاكل الأعمال الأكثر تعقيدًا. ومع ذلك، فالشركات مقيدة باستمرار بتنفيذ أحمال التشغيل في مستودعات وبحيرات البيانات عالية التكلفة ومنخفضة الأداء وتعوقها القدرة على تشغيل حالات استخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي.

إن ظهور تقنيات جديدة مفتوحة المصدر والرغبة في الحد من تكرار البيانات ومسارات عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) المعقدة أدى إلى تبني نهج بنائي جديد معروف باسم مستودع بحيرة البيانات، والذي يوفر مرونة بحيرة البيانات مع أداء وبنية مستودع البيانات، بالإضافة إلى توفير بيانات وصفية مشتركة وحوكمة مدمجة وضوابط الوصول والأمن. 

ومع ذلك، للوصول إلى جميع هذه البيانات التي يتم تحسينها الآن وإدارتها محليًا عن طريق مستودع بحيرة البيانات في جميع أنحاء مؤسستك، يلزم وجود نسيج بيانات لتبسيط إدارة البيانات وفرض الوصول إليها على مستوى العالم. يساعد نسيج البيانات على تحسين إمكانات البيانات وتعزيز مشاركة البيانات وتسريع مبادرات البيانات من خلال أتمتة تكامل البيانات وتضمين الحوكمة وتسهيل استهلاك بيانات الخدمة الذاتية بطريقة لا تستطيع مستودعات التخزين فعلها. 

نسيج البيانات هو الخطوة القادمة في تطور هذه الأدوات. بفضل استخدام هذه البنية، يمكنك الاستمرار في استخدام مستودعات تخزين البيانات المتباينة التي استثمرت فيها مع تبسيط إدارة البيانات. 
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