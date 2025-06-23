في عالم مليء بالسلع، يتوجب على شركات البيع بالتجزئة الحديثة تبني أحدث التقنيات لضمان تحقيق ميزة تنافسية في مجالات احتياجات العملاء، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتجربة التسوق الشاملة.





من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، يمكن لتجار التجزئة تعزيز الإنتاجية والابتكار عبر مختلف وظائف الأعمال مثل أقسام تكنولوجيا المعلومات، ومتخصصي الموارد البشرية، والخبراء الماليين، وخدمة العملاء، في مجالات مثل:

التنبؤ بسلوك العملاء

تحسين سلسلة التوريد

تجارب التجارة الإلكترونية السلسة

تحسين الإنتاجية في مهام سير العمل الأساسية

تطوير المهارات

اتصالات الموظفين

التنبؤ المالي السريع

تحسين إدارة المخاطر