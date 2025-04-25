IBM Sterling®

حلول موثوق بها مصممة لهذا الغرض لتحسين تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية لديك وتبادل البيانات بين الشركات مع العملاء والموردين
رسم توضيحي مع مجموعة من الصور التوضيحية لشخص يستخدم هاتفًا محمولًا وفقاعات كلام متصلة
حلول الأعمال بين الشركات المبنية على خبرة عميقة بالعملاء

يجد العديد من المؤسسات صعوبة في إدارة حجم العملاء والموردين الجُدُد وتنوعهم، وتوفر حلول ®IBM Sterling اتصالًا موثوقًا ورؤية شاملة ومعارف في الوقت الفعلي، مما يحول الاضطرابات المحتملة إلى فرص للمشاركة والنمو والربح، سواء تم نشرها في الموقع أو بيئة سحابية أو في سحابية هجينة.

يركز حل IBM Sterling على ما يلي:

  • الاتصال يتم بنجاح عبر معايير وبروتوكولات متنوعة، مما يتيح تغيير البيانات والتحقق من صحتها وإحداث التحول المنشود.
  • الرؤية من خلال تقديم معارف شاملة للبيانات على مستوى المستندات والمعاملات والأعمال، مما يدعم إدارة الشركاء بكفاءة عالية خلال عملية تأهيل سريعة.
  • مهام سير عمل قابلة للتنفيذ تساعد على تحسين عمليات سلسلة التوريد وسرعة حل المشكلات وتعزيز الشفافية لتحقيق أهداف الاستدامة، مما يدل على مدى التقدم المحرز في الالتزامات.
 استكشف تقرير قيمة الأعمال لتبادل البيانات من IBM Sterling (The Business Value of IBM Sterling Data Exchange)
تبادل البيانات

حلول حديثة وموثوق بها لتبادل البيانات بين الشركات ومصممة لعمليات نقل الملفات المُدارة الصعبة وأعباء عمل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) لدمج الأعمال بين الشركات. حيث قام بتطوير هذه الحلول خبراء IBM من ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال تمتد لعقود.

 
Young african woman working at a standing desk in office. Female employee working on computer at ergonomic standing desk.
نقل الملفات المدارة
انقل أكثر من مليون ملف يوميًا باستخدام IBM Sterling Secure File Transfer. شارك المستندات والملفات من أي نوع بطريقة موثوق بها وفي الوقت المناسب.
Close-up of a boy paying with the credit card on his mobile phone from above
التكامل بين الشركات B2B
يمكنك تنسيق مهام سير العمل لتبادل البيانات وتحويل البيانات إلى مختلف معايير المشاركة بين الشركات وبروتوكولات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) مع التحقق من صحتها.
سلسلة التوريد

حلول سلسلة التوريد المصممة لتعزيز الكفاءة والمرونة، التي تجمع بين إدارة الطلبات المتقدمة والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. اكتشف كيف يمكن لهذه الأدوات تحسين الإنجاز ودعم الممارسات المستدامة.

 

 
fork lift truck driver looking for palet
IBM Sterling Order Management
يُمكنك تنفيذ طلباتك المتعددة القنوات من نقطة واحدة، وتتبع المخزون في الوقت الفعلي، وتوفير خيارات تسليم متنوعة تركز على العملاء.
Aerial view of cargo ship, cargo container in warehouse harbor in Thailand.
خدمات استشارات سلسلة التوريد من شركة IBM
استفد من أحدث التحليلات والذكاء الاصطناعي المتقدمة لبناء سلسلة توريد مستدامة، مما يعني تمكين العملاء من تنفيذ استراتيجيات تشغيلية تنبُّؤية تدفع عجلة النمو وتحسِّن اتخاذ القرارات.
الفوائد
الاتصال

استخدم مجموعة واسعة من المعايير والبروتوكولات لتحويل البيانات والتحقق من صحتها، مما يتيح إنشاء تفاعلات سلسة مع شركاء التداول.
الرؤية

احصل على بيانات شاملة باستخدام لوحات معلومات سهلة الاستخدام، تشمل مستويات المستندات والمعاملات والأعمال لاتخاذ قرارات مستنيرة.
إدارة الشركاء

تبسيط عملية تأهيل وإعداد وإدارة العملاء الجُدُد وشركاء الأعمال بكفاءة ضمن شبكة أعمال فعالة.
مهام سير عمل قابلة للتنفيذ

استخدم أدوات التنسيق لتحسين عمليات سلسلة التوريد وحل المشكلات بسرعة باستخدام قواعد الأعمال وقوائم انتظار العمل وسير العمل.
الشفافية

إتاحة الشفافية الخاصة بالسلع عبر شركاء سلسلة التوريدات، مما يتيح إنشاء تحليلات حسب الشركة وموقعها وحركة المنتج وحالته.
أهداف الاستدامة

تعزيز المرونة والشفافية مع إظهار التقدم المحرز في التزامات الاستدامة بدعم من تقنيات متقدمة كتقنية سلسلة الكتل.

لأن IBM Sterling [Data Exchange] قادر على التعامل بنجاح مع أي تعقيدات في تنسيقات البيانات المختلفة، نثق تمامًا من أن ما نتعهد بتقديمه للعميل هو ما سنقوم بتسليمه بالفعل. أولي كروكشانك مدير إدارة وتطوير المنتجات شركة DHL الدولية المحدودة عندما يتغير سلوك العميل، نحتاج إلى منصة التكنولوجيا [IBM Sterling Order Management] للتعامل السليم مع مثل هذا الموقف. تتيح لنا البنية المرنة القدرة على التكيُّف ومعرفة المجالات التي يتعين علينا الاستثمار فيها. Ope Bakare نائب الرئيس وكبير مهندسي المؤسسة Hudson Bay/Saks Fifth Avenue اقرأ قصة سلسلة متاجر Hudson Bay تتمثل مهمتنا في توفير تجربة شخصية، بعد أن أجرينا تغييرات ضخمة على المنصة بالتعاون مع شركة IBM لجعلها أكثر تخصيصًا واتصالًا وتلبية لمتطلبات المحلية عبر القنوات والأسواق. Jim Cruickshank نائب رئيس قسم التطوير الرقمي وتقنيات البيع بالتجزئة شركة المجوهرات "باندورا" اقرأ البيان الصحفي لشركة IBM وشركة Pandora توفر لنا شركة IBM التكامل الفعال الذي نحتاجه بين الشركات للحفاظ على تدفق ملايين الملفات شهريًا بكل سلاسة وقابلية التوسع والمرونة والتوفر التي نحتاج إليها لمواصلة نمونا الدولي. Ove Kolstad المدير الفني الرئيسي لنقل الملفات المدارة Nets
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