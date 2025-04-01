تلبية الطلب المثالي من خلال حل متكامل يحقق الاستدامة عبر قنوات متعددة

قراءة دراسة بحث The 2024 Order Management Market اقرأ الكتاب الإلكتروني IBM Sterling OMS

مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي لمراكز الاتصالات

يمكن أن يساعدك مركز اتصال IBM Sterling المدعوم من watsonx.ai على زيادة إنتاجية الوكيل ورضا العملاء بشكل كبير

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تنفيذ الطلبات بذكاء مع IBM Sterling Order Management

تمكَّن من تسريع التحول الرقمي لأعمالك من خلال تبسيط عمليات التكامل التقني. ونفِّذ العمليات المعقدة لتلبية الطلبات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك إدارة المخزون والمستودعات في الوقت الفعلي، والاستلام من الرصيف، والشحن من المتجر، والشراء عبر الإنترنت، والاستلام من المتجر (BOPIS). تتميز منصة IBM Sterling Order Management بواجهة سهلة الاستخدام تتضمن وظائف وإشعارات يسهل الوصول إليها، وتتمتع بقدرات واسعة أيضًا من خلال الوظائف الإضافية الرئيسية الموجودة بها: 

كل وظيفة إضافية مصممة للتكامل بسلاسة مع نظام IBM Sterling Order Management الأساسي، ويُسهم هذا في تحسين إدارة التجارة الإلكترونية ومراكز عمليات التنفيذ في مؤسستك. من خلال IBM Sterling Order Management، يمكنك دمج جميع قنوات المبيعات الخاصة بك في منصة واحدة للتنفيذ، ما يساعدك على تتبُّع مستويات المخزون بدقة، وتنسيق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية، وتنظيم طلبات العملاء، وإدارة خيارات الشحن والمرتجعات، كل ذلك مع تقليل تكاليف الشحن. تعمل الأدوات والتطبيقات المستندة إلى السحابة في المنصة على تحسين ذكاء منصة التجارة الإلكترونية ونظام إدارة المستودعات في مؤسستك، ما يساعد على تحويل نشاطك التجاري، سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا، إلى شركة مستقلة لتنفيذ الطلبات.
رأي شركة IDC حول تطبيقات تنسيق الطلبات وتنفيذها

استكشف التقرير كاملاً للتعرف على المزيد عن رأي IDC في تطبيقات تنسيق الطلبات والتنفيذ، ومشتري التقنية، ومعايير IDC Marketscape لإدراج البائعين.
ما الأسباب والمميزات التي تجعل IBM الخيار الأمثل؟ 3 أسابيع

تنفيذ خدمة الشحن من المتجر وإطلاقها للسوق في فترة قصيرة تصل إلى 3 أسابيع.1

 4.2 ملايين

أرباح جديدة بقيمة 4.2 ملايين دولار أمريكي نتيجةً لتحسين إدارة الطلبات.

 %170

عوائد استثمار بنسبة 170% خلال ثلاث سنوات من خلال استخدام التقنية لتقليل التكاليف.
المزايا احسب عائد الاستثمار لديك
تحسين تجربة العملاء

الوفاء بوعود العملاء من خلال إدارة عملية تلبية الطلبات وتنفيذها بسلاسة عبر جميع القنوات.
زيادة إنتاجية المخزون إلى الحد الأقصى

تلبية الطلبات خلال فترات الذروة، وتجنُّب المبالغة في الوعود، أو فقدان المبيعات، أو التوجيه غير الصحيح، أو تكبُّد رسوم غير متوقعة.
الاستفادة من القدرات عبر القنوات المتعددة

مكِّن العملاء من التفاعل بالطريقة التي يريدونها وفي الوقت الذي يناسبهم من خلال حلول طلبات التجارة الإلكترونية عبر القنوات المتعددة.
تحسين الهامش التشغيلي

تمكَّن من أتمتة العمليات وسير العمل وزيادة مستويات المخزون ومعدلات دوران المخزون وتقليل نفقات الشحن من خلال خيارات الشحن إلى المتجر.
الاستفادة من الذكاء المتقدم

استفِد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية وإنجاز العمليات التجارية وزيادة الربحية.
تسريع التحول

وتمكَّن من تبسيط التعقيدات التقنية من خلال التنفيذ السريع؛ لتسريع عملية تجربة العملاء.
دراسات حالة
تقدم العلامة التجارية لبيع الأزياء بالتجزئة Eileen Fisher، تجارب متسقة وعالية الجودة للعملاء من خلال إدارة الطلبات عبر القنوات الشاملة.
تعمل شركة hagebau، بائعة التجزئة المتخصصة في تطوير المنازل، على زيادة رضا العملاء من خلال نظام مُدمج لإدارة الطلبات.
تتمثل مهمتنا في توفير تجربة شخصية، وقد أجرينا تغييرات ضخمة على المنصة بالتعاون مع IBM؛ لجعلها أكثر تخصيصًا، وملاءمة مع الأسواق المحلية، وترابطًا عبر القنوات والأسواق. Jim Cruickshank نائب رئيس قسم التطوير الرقمي وتقنيات البيع بالتجزئة Pandora نتمتع بعدد من الأنظمة اللوجستية الممتازة بالإضافة إلى أننا نستخدم نظام IBM Sterling Order Management، بالتأكيد. عندما يتغير سلوك العملاء، نحتاج إلى منصتنا التقنية للتفاعل مع ذلك. تتيح لنا البنية المرنة القدرة على التكيُّف ومعرفة المجالات التي يتعين علينا الاستثمار فيها. Ope Bakare نائب الرئيس وكبير مهندسي المؤسسة شركتا Hudson’s Bay Company و Saks Fifth Avenue
الجوائز والتكريم

تم تصنيف IBM Sterling Order Management على أنها حل رائد في تقرير الشبكة الصادر عن G2 لخريف عام 2024 بشأن إدارة الطلبات، وتدفق البضائع، والتتبُّع، والشحن.
اقرأ التقرير استكشف الرسم البياني من G2
اقرأ تقييمات G2
الموارد

تعرَّف على المزيد حول نظام IBM Sterling Order Management.

 حاسبة ميزات IBM Sterling Order Management

احسب ميزات استخدام IBM Sterling Order Management للمساعدة على دعم الأهداف الخاصة بك للاستدامة في السوق، وتحقيق المزيد من وعود العملاء من خلال تلبية الطلبات بذكاء عبر القنوات المتعددة.

 تحويل تجارب العملاء في الأعمال بين الشركات والمستهلكين (B2C) والأعمال بين الشركات (B2B) من خلال تلبية الطلبات عبر القنوات المتعددة

اقرأ تقرير شركة IDC لمعرفة كيفية تمكُّن تجار البيع بالتجزئة من تلبية طلبات العملاء من خلال فهم المخزون المتاح للوعد به (تخصيصه للطلبات) والوفاء بهذا الوعد (تسليمه).

 موجز حول حل IBM Sterling Order Management

استكشف طرقًا لتقديم تجارب مثالية للعملاء من خلال منصة كاملة لتلبية الطلبات عبر القنوات المتعددة.

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 IBM Sterling® Intelligent Promising

عزِّز تجارب المتسوقين بدءًا من الاستكشاف وحتى التسليم.

 تهيئة IBM Sterling، وتحديد الأسعار، وإصدار العروض

تمكَّن من تحويل وأتمتة تهيئة المنتجات والخدمات المعقدة وتحديد أسعارها وإصدار عروضها.

 IBM Sterling Call Center

امنح ممثلي خدمة العملاء في مؤسستك إمكانية الوصول إلى الميزات المهمة في نظام تلبية الطلبات من خلال واجهة مستخدم مصممة لمراكز الاتصالات.

 خدمات سلسلة التوريد

تمكَّن من تطوير سلاسل توريد مرنة، ورشيقة، ومستدامة بمساعدة خدمات الاستشارات.

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الحواشي

¹ The Total Economic Impact of IBM Sterling Order Management, Forrester Consulting, July 2020