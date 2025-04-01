تمكَّن من تسريع التحول الرقمي لأعمالك من خلال تبسيط عمليات التكامل التقني. ونفِّذ العمليات المعقدة لتلبية الطلبات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك إدارة المخزون والمستودعات في الوقت الفعلي، والاستلام من الرصيف، والشحن من المتجر، والشراء عبر الإنترنت، والاستلام من المتجر (BOPIS). تتميز منصة IBM Sterling Order Management بواجهة سهلة الاستخدام تتضمن وظائف وإشعارات يسهل الوصول إليها، وتتمتع بقدرات واسعة أيضًا من خلال الوظائف الإضافية الرئيسية الموجودة بها:

كل وظيفة إضافية مصممة للتكامل بسلاسة مع نظام IBM Sterling Order Management الأساسي، ويُسهم هذا في تحسين إدارة التجارة الإلكترونية ومراكز عمليات التنفيذ في مؤسستك. من خلال IBM Sterling Order Management، يمكنك دمج جميع قنوات المبيعات الخاصة بك في منصة واحدة للتنفيذ، ما يساعدك على تتبُّع مستويات المخزون بدقة، وتنسيق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية، وتنظيم طلبات العملاء، وإدارة خيارات الشحن والمرتجعات، كل ذلك مع تقليل تكاليف الشحن. تعمل الأدوات والتطبيقات المستندة إلى السحابة في المنصة على تحسين ذكاء منصة التجارة الإلكترونية ونظام إدارة المستودعات في مؤسستك، ما يساعد على تحويل نشاطك التجاري، سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا، إلى شركة مستقلة لتنفيذ الطلبات.