تلبية الطلب المثالي من خلال حل متكامل يحقق الاستدامة عبر قنوات متعددة
تمكَّن من تسريع التحول الرقمي لأعمالك من خلال تبسيط عمليات التكامل التقني. ونفِّذ العمليات المعقدة لتلبية الطلبات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك إدارة المخزون والمستودعات في الوقت الفعلي، والاستلام من الرصيف، والشحن من المتجر، والشراء عبر الإنترنت، والاستلام من المتجر (BOPIS). تتميز منصة IBM Sterling Order Management بواجهة سهلة الاستخدام تتضمن وظائف وإشعارات يسهل الوصول إليها، وتتمتع بقدرات واسعة أيضًا من خلال الوظائف الإضافية الرئيسية الموجودة بها:
كل وظيفة إضافية مصممة للتكامل بسلاسة مع نظام IBM Sterling Order Management الأساسي، ويُسهم هذا في تحسين إدارة التجارة الإلكترونية ومراكز عمليات التنفيذ في مؤسستك. من خلال IBM Sterling Order Management، يمكنك دمج جميع قنوات المبيعات الخاصة بك في منصة واحدة للتنفيذ، ما يساعدك على تتبُّع مستويات المخزون بدقة، وتنسيق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية، وتنظيم طلبات العملاء، وإدارة خيارات الشحن والمرتجعات، كل ذلك مع تقليل تكاليف الشحن. تعمل الأدوات والتطبيقات المستندة إلى السحابة في المنصة على تحسين ذكاء منصة التجارة الإلكترونية ونظام إدارة المستودعات في مؤسستك، ما يساعد على تحويل نشاطك التجاري، سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا، إلى شركة مستقلة لتنفيذ الطلبات.
استكشف التقرير كاملاً للتعرف على المزيد عن رأي IDC في تطبيقات تنسيق الطلبات والتنفيذ، ومشتري التقنية، ومعايير IDC Marketscape لإدراج البائعين.
تنفيذ خدمة الشحن من المتجر وإطلاقها للسوق في فترة قصيرة تصل إلى 3 أسابيع.1
أرباح جديدة بقيمة 4.2 ملايين دولار أمريكي نتيجةً لتحسين إدارة الطلبات.
عوائد استثمار بنسبة 170% خلال ثلاث سنوات من خلال استخدام التقنية لتقليل التكاليف.
الوفاء بوعود العملاء من خلال إدارة عملية تلبية الطلبات وتنفيذها بسلاسة عبر جميع القنوات.
تلبية الطلبات خلال فترات الذروة، وتجنُّب المبالغة في الوعود، أو فقدان المبيعات، أو التوجيه غير الصحيح، أو تكبُّد رسوم غير متوقعة.
مكِّن العملاء من التفاعل بالطريقة التي يريدونها وفي الوقت الذي يناسبهم من خلال حلول طلبات التجارة الإلكترونية عبر القنوات المتعددة.
تمكَّن من أتمتة العمليات وسير العمل وزيادة مستويات المخزون ومعدلات دوران المخزون وتقليل نفقات الشحن من خلال خيارات الشحن إلى المتجر.
استفِد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية وإنجاز العمليات التجارية وزيادة الربحية.
وتمكَّن من تبسيط التعقيدات التقنية من خلال التنفيذ السريع؛ لتسريع عملية تجربة العملاء.
تم تصنيف IBM Sterling Order Management على أنها حل رائد في تقرير الشبكة الصادر عن G2 لخريف عام 2024 بشأن إدارة الطلبات، وتدفق البضائع، والتتبُّع، والشحن.
تعرَّف على المزيد حول نظام IBM Sterling Order Management.
احسب ميزات استخدام IBM Sterling Order Management للمساعدة على دعم الأهداف الخاصة بك للاستدامة في السوق، وتحقيق المزيد من وعود العملاء من خلال تلبية الطلبات بذكاء عبر القنوات المتعددة.
اقرأ تقرير شركة IDC لمعرفة كيفية تمكُّن تجار البيع بالتجزئة من تلبية طلبات العملاء من خلال فهم المخزون المتاح للوعد به (تخصيصه للطلبات) والوفاء بهذا الوعد (تسليمه).
استكشف طرقًا لتقديم تجارب مثالية للعملاء من خلال منصة كاملة لتلبية الطلبات عبر القنوات المتعددة.
خصِّص منصة إدارة الطلبات الخاصة بك باستخدام المنتجات المرتبطة بمنصة IBM Sterling Order Management.
عزِّز تجارب المتسوقين بدءًا من الاستكشاف وحتى التسليم.
تمكَّن من تحويل وأتمتة تهيئة المنتجات والخدمات المعقدة وتحديد أسعارها وإصدار عروضها.
امنح ممثلي خدمة العملاء في مؤسستك إمكانية الوصول إلى الميزات المهمة في نظام تلبية الطلبات من خلال واجهة مستخدم مصممة لمراكز الاتصالات.
تمكَّن من تطوير سلاسل توريد مرنة، ورشيقة، ومستدامة بمساعدة خدمات الاستشارات.