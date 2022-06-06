تغلّب على التعقيدات من خلال منصات سلسلة التوريد السريعة والمرنة وسريعة الاستجابة للتجارة بين الشركات والمستهلكين.
احصل على فهم سريع للتطبيق المتاح ولماذا يجب عليك اختيار IBM كبائع.
اكتشف كيفية الإدارة من خلال التعقيدات والحفاظ على استمرارية الأعمال مع الميل إلى تحسين التكلفة.
تعلم كيفية استخدام ®IBM الجنيه الاسترليني Store Engagement القدرات.
IBM Sterling Intelligent Promising Premium تُمكِّن تجار التجزئة من تمكين تجار التجزئة من الوفاء بتكاليف التنفيذ حتى في البيئات المعقدة، كل ذلك من خلال منصة حديثة قابلة للتكيف.
استكشف الاتجاهات الرئيسية وبرنامج التشغيل IBM Sterling Order Management الرائد في سوق Order Management.
يعمل متجر التجزئة لتحسين المنازل hagebau على زيادة رضا العملاء من خلال نظام Order Management المتكامل.
وباعتبارها لاعباً جديداً يتطلع إلى إحداث تغيير جذري في سوق التجارة الإلكترونية في الهند، أنشأت Abof موقعاً للتسوق يبهر العملاء ويسهل عليهم العثور على الملابس التي تناسبهم تماماً.
استخدمت شركة Follet Corporation، وهي مزود للخدمات والمنتجات التعليمية، ®IBM Sterling لتوحيد 1200 تخزين مستقل على الإنترنت.
قدمت العلامة التجارية "إيلين فيشر" للأزياء بالتجزئة أزياءً متناسقة وعالية الجودة في تجربة العملاء من خلال قنوات التسويق الشاملة Order Management.
تعمل مجموعة Fossil Group لمصممي ومصنعي الأزياء على تمكين العملاء من التفاعل مع أي نقطة اتصال من خلال مركز تلبية الطلبات متعدد القنوات.
قامت شركة سالي بيوتي القابضة بتطبيق نظام الشحن من الشاحن من متجرها في غضون 3 أسابيع فقط للاستجابة للطلب المتزايد على منتجاتها.
سرّعت شركة Pandora لصناعة المجوهرات ومتاجر التجزئة Pandora من طرح قنوات التسويق الشاملة الجديدة وإدارة المخزون في الوقت الفعلي.
قامت شركة Parker Hannifin العملاقة للصناعات التحويلية بتحويل شبكة التوزيع الخاصة بها من خلال تنسيق الطلبات العالمية بحيث يمكن للعملاء الحصول على طريقة موحدة لتصفح المنتجات وشرائها.
تحديث وتوسيع نطاق حلولك البرمجية للمؤسسة عبر بيئات متعددة باستخدام IBM حاوية معتمدة على ®Red Hat OpenShift.
شاهد كيف يساعد IBM Sterling Order Management متجر Joe's المحلي على توفير تجربة إتمام مثالية.
محطتك الوحيدة IBM Sterling Order Management للتوثيق وواجهات برمجة التطبيقات والمقالات والمدونات والمزيد.
لديك محطة واحدة فقطIBM Sterling Store Engagement (محليًا و SaaS) لوثائق المنتج والدعم والتدريب والمزيد.
صفحة الويب الخاصة بك للحصول على مستندات الدعم، ومساعدة وحدة التطبيق، ومساعدة التكوين، وحلول وحدات الصناعات.