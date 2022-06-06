تغلّب على التعقيدات من خلال منصات سلسلة التوريد السريعة والمرنة وسريعة الاستجابة للتجارة بين الشركات والمستهلكين.

اكتشف كيفية الإدارة من خلال التعقيدات والحفاظ على استمرارية الأعمال مع الميل إلى تحسين التكلفة.

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IBM Sterling Intelligent Promising Premium إعلان الإطلاق

IBM Sterling Intelligent Promising Premium تُمكِّن تجار التجزئة من تمكين تجار التجزئة من الوفاء بتكاليف التنفيذ حتى في البيئات المعقدة، كل ذلك من خلال منصة حديثة قابلة للتكيف.