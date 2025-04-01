تقرير بحثي دراسة بحثية للبرنامج الاستشاري التنفيذي لبرنامج 2023 IHL بالتجزئة شارك تقرير IHL هذا الاتجاهات الرئيسية وبرنامج التشغيل IBM Sterling Order Management التي تجعل من نظام Order Management رائدًا في سوق نظام (OMS).

تقرير بحثي تحديث B2B Order Management لتجارة الغد استكشف تقرير IDC هذا عن استكشاف فوائد استخدام نظام إدارة العمليات للمصنعين والموزعين ويوضح كيف يجلب IBM قدرات نظام إدارة العمليات الحديثة إلى مجموعة B2B.

تقرير بحثي تحويل تجربة العملاء من B2C و B2B إلى B2B من خلال تلبية الطلبات عبر قنوات متعددة يشرح تقرير IDC هذا السبب الذي يجعل من الضروري لتجار التجزئة فهم ما هو متاح من المخزون للوعد ولماذا من المهم تلبية طلب العملاء من خلال القدرة على الوفاء بهذا الوعد.

التدريب IBM Sterling Intelligent Promising التدريب على الأساسيات التقنية تقدم هذه الدورة التدريبية ذاتية التسلسل الزمني الذاتي لميزة و قدرات IBM Sterling Intelligent Promising.