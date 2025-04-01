تحسين الربحية من خلال تقديرات تسليم دقيقة وشفافة وضمن سياقها

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تحسين تجربة المتسوق من الاكتشاف إلى التسليم

حافظ على الثقة في العلامة التجارية من خلال تزويد المتسوقين بقدر أكبر من اليقين والاختيار والشفافية في رحلة الشراء. IBM Sterling Intelligent Promising تمكين تجار التجزئة من تحسين التحويلات الرقمية والمبيعات العالمية في الوقت الفعلي Inventory Visibility والمبيعات داخل القنوات مع زيادة الربحية في القنوات المتعددة.
اقرأ موجز الحلول استكشف عرض توضيحي توضيحي تفاعلي تعرّف على كيفية قيام ®IBM Sterling بتحويل رحلة المتسوق
2024 دراسة بحثية للبرنامج الاستشاري التنفيذي 2024 IHL بالتجزئة

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استكشاف الدليل الأساسي لإشراك العملاء في تجربة العملاء الواعدين الأذكياء
لماذا تختار شركة IBM؟ اقرأ تقرير معيار مرونة سلسلة التوريد الصادر عن IDC 1%-3%

زيادة في المبيعات عبر الإنترنت مع تاريخ الوصول المقدر عبر صفحات قائمة المنتجات (PLP) وصفحات تفاصيل المنتج (PDP).1

 3%-7%

تخفيض التكاليف الإجمالية للتخزين عن طريق تجنب التكاليف المرتبطة بالتخزين الزائد وتقليل الاستثمار في رأس المال العامل المخزن.1

 6%-12%

خفض تكاليف شحن تنفيذ الطلبات عبر الإنترنت من خلال تحسين قرارات التوريد وتقليل الشحنات المجزأة.1
المزايا
تعزيز ولاء المتسوقين

تقديم الخيارات والشفافية بكل ثقة لكل متسوق خلال رحلة الشراء.
إدارة الوعود الدقيقة

قم بزيادة التحويلات الرقمية من خلال تقديم تواريخ دقيقة للوعود في خطة العرض والطلب وأثناء عملية الدفع.
زيادة إنتاجية المخزون إلى الحد الأقصى

يمكنك تقليل عمليات إلغاء الطلبات وتحسين المخزون من خلال تزويد المتسوقين بشكل ديناميكي بمشاهدات المخزون على مستوى المؤسسة.
توظيف تحسين التنفيذ الأمثل

تحقيق التوازن بين Business Rules المحدد مسبقًا مع التكلفة الحقيقية لبرنامج التشغيل لاتخاذ أفضل قرارات الإنجاز لنتائج الأعمال، وتحسينها عبر آلاف التباديل في أجزاء من الثانية.
تسخير الذكاء الاصطناعي

استخدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي بيانات المبيعات والطلب للتوصية بقرارات التوريد بناءً على اختيار العميل أو كفاءة التكلفة.
زيادة ربحية القنوات المتعددة القنوات

قم بزيادة التحويلات والمبيعات الداخلية من خلال التواريخ الدقيقة للوعود، واختيار التسليم أو الاستلام، وزيادة مبيعات المنتجات ذات الصلة، وتقليل عمليات التخفيضات ونفاد المخزون بذكاء مع التعلم الآلي.
ميزة
واعدة قم بتحسين معدلات التحويل بالتجزئة وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة المبيعات من خلال تجربة سلسة وفعالة متعددة القنوات. استكشف الوعد
Inventory Visibility تحقيق أهداف العمل وتوقعات العملاء من خلال السحابة القائمة على Inventory Visibility. استكشاف Inventory Visibility
المُحسِّن تقليل التكلفة الإجمالية للخدمة من خلال الاستفادة من الذكاء المعرفي. استكشف مُحسِّن الإنجاز (Fulfillment Optimizer)
دراسات الحالة

شاهد كيف عززت شركة Big Lots تجربة المتسوق من الاكتشاف إلى التسليم من خلال الاستفادة من الوعد الذكي من شركة IBM Sterling Intelligent Promising.
إيلين فيشر

شاهد كيف تقدم العلامة التجارية &quot;إيلين فيشر&quot; للأزياء بالتجزئة تجربة عملاء متسقة وعالية الجودة مع قنوات التسويق الشاملة Order Management.
باندورا

اكتشف كيف يحصل عملاء Pandora على تجربة شخصية رقمية مخصصة من خلال تحسين تنفيذ التجارة الإلكترونية باستخدام السحابة القائمة على Order Management.
تقدير الأقران 

اطلع على ما يقوله العملاء عن حلول IBM Sterling Order Management الشاملة على G2 

 منتج واحد لجميع احتياجات سلسلة التوريد الخاصة بك

اكتشف كيف يمكن لعميل واحد من العملاء الاستفادة من مختلف عمليات النظام والقدرات.

تجربة سلسة للمستخدم النهائي

اكتشف كيف استخدم أحد المستخدمين قدرات النظام لتزويد عملائه بتجربة طلب سلسة.

أكمل Order Management في مكان واحد

تعرّف على أكثر ما وجده هذا المستخدم مفيداً في نظام Order Management.

الموارد دراسة بحثية للبرنامج الاستشاري التنفيذي لبرنامج 2023 IHL بالتجزئة

شارك تقرير IHL هذا الاتجاهات الرئيسية وبرنامج التشغيل IBM Sterling Order Management التي تجعل من نظام Order Management رائدًا في سوق نظام (OMS).

 تحديث B2B Order Management لتجارة الغد

استكشف تقرير IDC هذا عن استكشاف فوائد استخدام نظام إدارة العمليات للمصنعين والموزعين ويوضح كيف يجلب IBM قدرات نظام إدارة العمليات الحديثة إلى مجموعة B2B.

 تحويل تجربة العملاء من B2C و B2B إلى B2B من خلال تلبية الطلبات عبر قنوات متعددة

يشرح تقرير IDC هذا السبب الذي يجعل من الضروري لتجار التجزئة فهم ما هو متاح من المخزون للوعد ولماذا من المهم تلبية طلب العملاء من خلال القدرة على الوفاء بهذا الوعد.

 IBM Sterling Intelligent Promising التدريب على الأساسيات التقنية

تقدم هذه الدورة التدريبية ذاتية التسلسل الزمني الذاتي لميزة و قدرات IBM Sterling Intelligent Promising.

 IBM Sterling Intelligent Promising Premium إعلان الإطلاق

IBM Sterling Intelligent Promising Premium تُمكِّن تجار التجزئة من تمكين تجار التجزئة من الوفاء بتكاليف التنفيذ حتى في البيئات المعقدة، كل ذلك من خلال منصة حديثة قابلة للتكيف.

المنتجات ذات الصلة إدارة طلبات IBM Sterling Order Management

قدِّم الطلب المثالي من خلال منصة متكاملة لتلبية الطلبات متعددة القنوات مصممة لتحقيق الاستدامة.

 IBM الجنيه الاسترليني ® التكوين والسعر والاقتباس

تحويل وأتمتة التهيئة والتكوين والتسعير التسعيري للمنتجات والخدمات المعقدة وتحويل عمليات الشراء والبيع عبر جميع قنوات المشترين لديك.

 IBM الاسترليني Supply Chain Intelligence Suite

تطبيق ®قوة قوة الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريدات ومرونة الاستدامة وسرعة الأتمتة.
اتخذ الخطوة التالية

احجز استشارة خبير IBM لترى كيف يمكن لمجموعتك أن تستفيد من IBM Sterling Intelligent Promising أو تنشر بمساعدة من IBM شريك الأعمال.

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الحواشي

1الأداءبرنامج البيانات والمقارنات المعيارية، IBM معهد قيمة الأعمال، 2023.