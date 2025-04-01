تحسين الربحية من خلال تقديرات تسليم دقيقة وشفافة وضمن سياقها
حافظ على الثقة في العلامة التجارية من خلال تزويد المتسوقين بقدر أكبر من اليقين والاختيار والشفافية في رحلة الشراء. IBM Sterling Intelligent Promising تمكين تجار التجزئة من تحسين التحويلات الرقمية والمبيعات العالمية في الوقت الفعلي Inventory Visibility والمبيعات داخل القنوات مع زيادة الربحية في القنوات المتعددة.
ادخل إلى التقرير.
زيادة في المبيعات عبر الإنترنت مع تاريخ الوصول المقدر عبر صفحات قائمة المنتجات (PLP) وصفحات تفاصيل المنتج (PDP).1
تخفيض التكاليف الإجمالية للتخزين عن طريق تجنب التكاليف المرتبطة بالتخزين الزائد وتقليل الاستثمار في رأس المال العامل المخزن.1
خفض تكاليف شحن تنفيذ الطلبات عبر الإنترنت من خلال تحسين قرارات التوريد وتقليل الشحنات المجزأة.1
تقديم الخيارات والشفافية بكل ثقة لكل متسوق خلال رحلة الشراء.
قم بزيادة التحويلات الرقمية من خلال تقديم تواريخ دقيقة للوعود في خطة العرض والطلب وأثناء عملية الدفع.
يمكنك تقليل عمليات إلغاء الطلبات وتحسين المخزون من خلال تزويد المتسوقين بشكل ديناميكي بمشاهدات المخزون على مستوى المؤسسة.
تحقيق التوازن بين Business Rules المحدد مسبقًا مع التكلفة الحقيقية لبرنامج التشغيل لاتخاذ أفضل قرارات الإنجاز لنتائج الأعمال، وتحسينها عبر آلاف التباديل في أجزاء من الثانية.
استخدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي بيانات المبيعات والطلب للتوصية بقرارات التوريد بناءً على اختيار العميل أو كفاءة التكلفة.
قم بزيادة التحويلات والمبيعات الداخلية من خلال التواريخ الدقيقة للوعود، واختيار التسليم أو الاستلام، وزيادة مبيعات المنتجات ذات الصلة، وتقليل عمليات التخفيضات ونفاد المخزون بذكاء مع التعلم الآلي.
شاهد كيف عززت شركة Big Lots تجربة المتسوق من الاكتشاف إلى التسليم من خلال الاستفادة من الوعد الذكي من شركة IBM Sterling Intelligent Promising.
شاهد كيف تقدم العلامة التجارية "إيلين فيشر" للأزياء بالتجزئة تجربة عملاء متسقة وعالية الجودة مع قنوات التسويق الشاملة Order Management.
اكتشف كيف يحصل عملاء Pandora على تجربة شخصية رقمية مخصصة من خلال تحسين تنفيذ التجارة الإلكترونية باستخدام السحابة القائمة على Order Management.
اطلع على ما يقوله العملاء عن حلول IBM Sterling Order Management الشاملة على G2
اكتشف كيف يمكن لعميل واحد من العملاء الاستفادة من مختلف عمليات النظام والقدرات.
اكتشف كيف استخدم أحد المستخدمين قدرات النظام لتزويد عملائه بتجربة طلب سلسة.
تعرّف على أكثر ما وجده هذا المستخدم مفيداً في نظام Order Management.
شارك تقرير IHL هذا الاتجاهات الرئيسية وبرنامج التشغيل IBM Sterling Order Management التي تجعل من نظام Order Management رائدًا في سوق نظام (OMS).
استكشف تقرير IDC هذا عن استكشاف فوائد استخدام نظام إدارة العمليات للمصنعين والموزعين ويوضح كيف يجلب IBM قدرات نظام إدارة العمليات الحديثة إلى مجموعة B2B.
يشرح تقرير IDC هذا السبب الذي يجعل من الضروري لتجار التجزئة فهم ما هو متاح من المخزون للوعد ولماذا من المهم تلبية طلب العملاء من خلال القدرة على الوفاء بهذا الوعد.
تقدم هذه الدورة التدريبية ذاتية التسلسل الزمني الذاتي لميزة و قدرات IBM Sterling Intelligent Promising.
IBM Sterling Intelligent Promising Premium تُمكِّن تجار التجزئة من تمكين تجار التجزئة من الوفاء بتكاليف التنفيذ حتى في البيئات المعقدة، كل ذلك من خلال منصة حديثة قابلة للتكيف.
قدِّم الطلب المثالي من خلال منصة متكاملة لتلبية الطلبات متعددة القنوات مصممة لتحقيق الاستدامة.
تحويل وأتمتة التهيئة والتكوين والتسعير التسعيري للمنتجات والخدمات المعقدة وتحويل عمليات الشراء والبيع عبر جميع قنوات المشترين لديك.
تطبيق ®قوة قوة الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريدات ومرونة الاستدامة وسرعة الأتمتة.