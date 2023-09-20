تقوم وحدة آي بي إم إنفيزي ®IBM Envizi سلسلة التوريدات الذكية بالتقاط وتجميع بيانات المعاملات على مستوى الموردين والمنتجات ذات الحجم الكبير من أجل انبعاثات النطاق 3 وإعداد التقارير، مع التركيز على فئة 1 - السلع المشتراة & الخدمات.

يتم دمج بيانات المعاملات، بما في ذلك الإنفاق، مباشرةً من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة المالية. يعمل محرك حساب الانبعاثات المدمج على أتمتة حساب انبعاثات النطاق 3 لخطوط الطلبات الفردية، مع إعطاء الأولوية لبيانات معامل الانبعاثات الثابتة الخاصة بالموردين عند توافرها؛ وإلا يتم استخدام متوسط البيانات أو عوامل الانبعاثات القائمة على الإنفاق. توفر أدوات التحليلات التحليلية الرؤى لدعم أنشطة خفض الانبعاثات.

صُمم برنامج سلسلة الشركات التوريدات المصممة لـ قابلية التوسع في الممارسات البيئية وحوكمة الشركات يدير مجموعة البيانات الكبيرة للتطور مع الاحتياجات التنظيمية. تعمل تكنولوجيا المعلومات على تبسيط التعاون بين الموردين ودمج حساب حساب الكربون المتقدم ضمن مجموعة برمجيات تغطي جميع النطاقات 1 و2 و3 من فئة 1 و2 و3.