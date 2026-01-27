تكوين وتسعير وعرض أسعار IBM Sterling

يقوم IBM Sterling CPQ بتحويل وأتمتة التكوين والتسعير وعرض الأسعار للمنتجات والخدمات المعقدة

واجهة المستخدم (UI) الهجينة من تكوين وتسعير وعرض أسعار IBM Sterling

ما الذي يمكن أن يقدمه برنامج CPQ لعملك

يحول IBM Sterling CPQ عملية شراء وبيع المنتجات والخدمات المعقدة عبر جميع القنوات المفضلة لدى عملائك لتسهيل الشراء منك.

يرشد حل برمجيات CPQ لدينا عملاء التجارة الإلكترونية، وفرق المبيعات، وممثلي مركز الاتصالات، والشركاء لاختيار المنتجات المناسبة وضمان دقة التسعير. يساعدك IBM ™Sterling CPQ على توفير تجربة الشراء التي يطلبها العملاء اليوم، مع تحسين إنتاجية مبيعاتك.
زيادة الإيرادات

يوفر CPQ عملية بيع إلكترونية آلية لتكوين حزم الحلول بدقة مع فرص بيع متقاطع وزيادة البيع، مما يعزز رضا العملاء ويقلل من حجم مراكز الاتصال.
تخفيض التكاليف

يلغي CPQ التنفيذ اليدوي للتسعير من خلال نظام مركزي يفرض اتساق التسعير ويؤتمت تغييرات التسعير مع تمكين المستخدمين الأعمال من تسهيل الصيانة.
توفير الوقت وتحسين الكفاءة

وتتيح CPQ للموظفين والشركاء إنشاء عروض الأسعار والتفاوض بشأنها وتحويلها إلى طلبات، مما يتيح المزيد من التحكم في عملية عرض الأسعار مع إمكانية رؤية دورات عروض الأسعار بدءًا من الفرصة وحتى وضع الطلب.

منتجات ذات صلة

IBM Sterling Order Management

قدم تجربة عملاء متعددة القنوات سلسة وقم بتحسين تنفيذ الطلبات عبر مواقع سلسلة التوريد الخاصة بك.

 IBM Sterling Store Engagement

زوّد موظفي المتجر بأدوات محمولة تساعدهم في جذب العملاء وتقديم تجربة شراء مخصّصة داخل المتجر.

 IBM Sterling Call Center

قم بتنفيذ مهام تعديل الطلبات المعقدة باستخدام تطبيقنا الشامل لإدارة الطلبات المستند إلى الويب.

IBM Sterling Intelligent Promising

مخزون متطور يعد بخلق تجارب متعددة القنوات من الجيل التالي.
