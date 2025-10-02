ضمان تقديم منتجات عالية الجودة للعملاء بكفاءة واتساق
تعد موثوقية الإنتاج عاملًا أساسيًا لنجاح واستمرارية عملية إنتاج الجِعة. أرادت شركة Spendrups Bryggeri تحسين الكفاءة وتقليل الهدر من خلال الانتقال إلى الصيانة الاستباقية والتنبؤية المعتمدة على الحالة لمعدات أصولها.
يعتمد نجاح الشركة السويدية العملاقة لإنتاج الجِعة Spendrups Bryggeri إلى حد كبير على موثوقية الإنتاج: يمكن أن يؤثر أي عطل في المعدات مباشرة على عملية إنتاج الجِعة وقدرة الشركة على التسليم للعملاء، إضافةً إلى تأثيره على التكاليف والكفاءة ومستوى الهدر على المدى الطويل. كما أن الشركة ملتزمة بالاستدامة طويلة الأجل والحياد الكربوني، ويعتمد التقدم نحو هذه الأهداف على التحسين المستمر للعمليات.
أرادت شركة Spendrups تخصيص الموارد بفعالية لضمان أقصى قدر من الموثوقية في الإنتاج، وذلك من خلال فريق صيانة يضم 80 شخصًا. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الصيانة المبنية على الجداول الزمنية إلى إهدار الجهود على آلات تعمل بشكل جيد، بينما تُترك أنظمة أخرى دون العناية العاجلة التي تحتاجها.
يقول Fredric Melin، مدير الصيانة في Spendrups: "كنت أعلم من خلال تجربتي السابقة أن هناك طريقة أفضل لجدولة وإدارة صيانة الآلات. سعينا إلى تحويل ممارساتنا العملية لتمكين الصيانة الاستباقية المعتمدة على الحالة، والانتقال سريعًا إلى الصيانة التنبؤية. كان هدفنا تحسين موثوقية الإنتاج بشكل كبير، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين الكفاءة والمساهمة المباشرة في تحقيق أهدافنا في الاستدامة. لدينا"
لجأ فريق Spendrups إلى Epical، شريك أعمال IBM البلاتيني، للمساعدة في وضع الخطة وصياغة رحلة التحولتتخصص Epical في إدارة المعلومات، حيث تساعد الشركات على الاستفادة من البيانات لتطوير عمليات أكثر ذكاءً.
يقول Melin: «كنا نعلم أن الصيانة الوقائية لدينا لم تكن بالمستوى الذي نطمح إليه، وأن تقنيتنا الحالية لم تكن تتضمن الوظائف التي نحتاجها». «بمساعدة الخبراء من Epical، أجرينا تدقيقًا لممارساتنا الحالية وبحثنا عن فرصٍ للتحسين. لقد اخترنا إعادة تشكيل طريقة عملنا بالكامل، وبدأنا نبحث عن حلٍّ يمكن أن يدعمنا في رحلتنا».
تم نشر حلول ibm maximo لدعم إيرادات تجارية سنوية بقيمة 380 مليون يورو.
بدأت Spendrups رحلتها من خلال تنفيذ حلول IBM Maximo Manage وMaximo Mobile وMaximo Scheduler، إلى جانب إطلاق برنامج تدريبي على مستوى الشركة بأكملها. وعبر ثلاثة مواقع، ركّز فريق الصيانة على تأسيس ممارسات عمل جديدة وموحّدة ومعيارية، وعلى تعلّم كيفية الاستفادة القصوى من برنامج Maximo.قدّمت Epical إرشادات حول كيفية نشر وتكوين Maximo لتمكين عمليات موحّدة على مستوى الشركة، استنادًا إلى خبراتها المكتسبة من العديد من عمليات التنفيذ الناجحة.
إن بدء الرحلة نحو مجموعة جديدة من أفضل الممارسات اعتمد على كلٍّ من التزام الموظفين ونشر Maximo. وبالمحصلة، تعمل المنهجيات الجديدة وحلول Maximo معًا جنبًا إلى جنب بينما تحوّل Spendrups برامج الصيانة الخاصة بها.
يقول Melin: "في الماضي، على سبيل المثال، كان بإمكاني القول إن هناك تأثيرات على الإنتاج ناجمة عن موثوقية المعدات، لكن كان من الصعب تحديد أو فهم مصدر هذه التأثيرات بسبب نقص البيانات". "لكن مجرد تغيير الأنظمة لا يغيّر الواقع، وكان من الضروري تبنّي عقلية جديدة، حيث أصبحت الصيانة الوقائية المعتمدة على الحالة أفضل ممارساتنا."
لقد استثمرت Spendrups في معدات إنتاج حديثة توفّر بيانات شاملة عن الأداء. يقول Melin "لقد امتلكنا البيانات بالفعل، وMaximo هو المنصة المناسبة لمساعدتنا على جمعها والاستفادة منها. "ولأول مرة، مع Maximo أسّسنا منصة استراتيجية تساعدنا على تحليل هذه الثروة من المعلومات وتوجيه فرق الصيانة لدينا بأقصى قدر من الفعالية."
بفضل تقنيات Maximo، تنشئ Spendrups الآن جداول صيانة مبنية على بيانات قابلة للتنفيذ يتم جمعها من معدات الإنتاج، مما يساعد الفريق على تحسين الموثوقية من خلال معالجة الأعمال الأكثر إلحاحًا كأولوية. من التنبيهات البسيطة، مثل بلاغ آلة عن فلتر مسدود، إلى تحليلات الاتجاهات المعقدة للأداء، تستطيع Spendrups اتخاذ إجراءات صيانة إيجابية استنادًا إلى بيانات واقعية.
تلتزم Spendrups بالحياد الكربوني والإنتاج المستدام، وهو ما يمثل تحديات إضافية في قطاع يعتمد على الطاقة بشكل كثيف. ضمان أن جميع المعدات تعمل بشكل موثوق وأمثل يساعد على تعزيز الكفاءة، من خلال تقليل استهلاك الطاقة وخفض التأثير البيئي.
وبفضل قدرات التخطيط والجدولة المعتمدة على البيانات في IBM Maximo، تستطيع Spendrups الاحتفاظ بفريق صغير عالي الكفاءة لصيانة معدات الإنتاج في أفضل حالاتها. كما يتم إطالة عمر الآلات، مما يقلل الحاجة إلى استثمارات رأسمالية جديدة ويسهم في تحقيق أهداف الشركة المتعلقة بالاستدامة.
على سبيل المثال، يتيح Maximo Mobile لفنيي الميدان الوصول إلى البيانات الحيوية مثل سجلات الأصول والبيانات التشغيلية أثناء وجودهم في الموقع، مما يزيد الإنتاجية ويساعدهم على حل المشكلات بسرعة أكبر. كما تخطط Spendrups أيضًا لنشر Maximo Monitor، الذي يوفّر مراقبة عن بُعد للأصول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على تحديد وتحليل الحالات التشغيلية غير الطبيعية على نطاق واسع.
مع استمرار Spendrups في نشر تطبيقات Maximo الإضافية وجمع المزيد من البيانات، ستتحسن دقة التنبؤ. سيحصل الفنيون على رؤى أعمق من البيانات التشغيلية، وسيتمكنون من إنجاز نسبة أكبر من العمل في الموقع دون الحاجة للعودة إلى القاعدة، بينما ستشهد الشركة تحسينات في الموثوقية والأداء بفضل تعزيز إدارة الأصول.
يوضح Melin قائلًا: "في السابق كنا نفتقر إلى الرؤية الواضحة. أما اليوم، فبفضل Maximo، يدرك الفنيون أن مهام الصيانة التي ينفذونها تُحدث أثرًا ملموسًا، وتساعدنا على التدخل استباقيًا لضمان عمليات أكثر موثوقية وكفاءة واستدامة".
لقد ساعدت Epical شركة Spendrups على تطوير لوحات ذكاء أعمال بالاعتماد على بيانات Maximo لقياس النتائج وتحليل سلوكيات العمليات.
ويضيف Melin: "بفضل الدعم المستمر من Epical والتدريب المتواصل لفريق العمل، أصبح Maximo ركيزة أساسية في رحلتنا نحو عمليات أكثر كفاءة وموثوقية. ومع مرور الوقت، ستفتح الصيانة التنبؤية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، آفاقًا جديدة لقدراتنا، ونحن متحمسون للإمكانات والفرص التي يتيحها Maximo."
تأسست شركة Spendrups Bryggeri المملوكة لعائلة عام 1897، وهي اليوم أكبر مجموعة للجِعة والمشروبات في السويد. تدير الشركة ثلاثة مصانع، ويعمل بها نحو 1,100 موظف، وتحقق مبيعات سنوية تقارب 380 مليون يورو (2020).
البيانات هي مجال خبرتنا، والثقة هي ما نمنحه لعملائنا.تُعد Epical شركة استشارات بيانات رائدة في منطقة الشمال الأوروبي، متخصصة في مجالات تشمل البيانات والتحليلات، والأمن، والتطبيقات، والتكاملات. وبالتعاون مع أكثر من 400 خبير رقمي، نمكّن عملاءنا من إدارة بياناتهم واستخدامها وحمايتها بفعالية. نؤمن أن الاستخدام المسؤول للبيانات أداة قوية لإحداث تغيير إيجابي، والمساهمة في حل أبرز التحديات التي تواجه عملاءنا والمجتمع من حولنا."
