يعمل تجار البيع بالتجزئة في بيئة تتزايد فيها توقعات العملاء بوتيرة أسرع من نمو الهوامش الربحية، ما يترك مجالًا ضيقًا للتردد بشأن تبنّي التحول الرقمي. أصبح الذكاء الاصطناعي بسرعة أحد أقوى القوى التي تُعيد تشكيل طريقة تفاعل القطاع مع المتسوقين، وتصميم المنتجات، وتشغيل العمليات.

يكشف أحدث تقرير صادر عن IBM Institute for Business Value بعنوان Retail and Consumer Products in the AI Era أن العامين المقبلين سيكونان حاسمين بشكل خاص.

لن تؤثِّر القرارات التي يتخذها قادة قطاع البيع بالتجزئة بشأن الذكاء الاصطناعي في عامَي 2026 و2027 في التميز التنافسي فقط، بل ستؤثِّر أيضًا في مدى فاعلية العلامات التجارية في مواكبة العملاء الذين يدمجون الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، ويستخدمونه في اتخاذ القرارات، والتنقل بين الخيارات وتشكيل كيفية التسوق ومكانه.

تشهد توقعات العملاء تحولًا مستمرًا، ويحتاج القطاع اليوم إلى رؤية واضحة وخطة عملية لما يجب القيام به في المرحلة القادمة. تُبرز نتائج الدراسة المجالات التي بدأ فيها الذكاء الاصطناعي بالفعل بتحقيق تأثيرات قابلة للقياس، وتحدِّد أيضًا المجالات التي يجب على تجار البيع بالتجزئة التركيز عليها لتحقيق قيمة إضافية.