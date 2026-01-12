يعمل تجار البيع بالتجزئة في بيئة تتزايد فيها توقعات العملاء بوتيرة أسرع من نمو الهوامش الربحية، ما يترك مجالًا ضيقًا للتردد بشأن تبنّي التحول الرقمي. أصبح الذكاء الاصطناعي بسرعة أحد أقوى القوى التي تُعيد تشكيل طريقة تفاعل القطاع مع المتسوقين، وتصميم المنتجات، وتشغيل العمليات.
يكشف أحدث تقرير صادر عن IBM Institute for Business Value بعنوان Retail and Consumer Products in the AI Era أن العامين المقبلين سيكونان حاسمين بشكل خاص.
لن تؤثِّر القرارات التي يتخذها قادة قطاع البيع بالتجزئة بشأن الذكاء الاصطناعي في عامَي 2026 و2027 في التميز التنافسي فقط، بل ستؤثِّر أيضًا في مدى فاعلية العلامات التجارية في مواكبة العملاء الذين يدمجون الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، ويستخدمونه في اتخاذ القرارات، والتنقل بين الخيارات وتشكيل كيفية التسوق ومكانه.
تشهد توقعات العملاء تحولًا مستمرًا، ويحتاج القطاع اليوم إلى رؤية واضحة وخطة عملية لما يجب القيام به في المرحلة القادمة. تُبرز نتائج الدراسة المجالات التي بدأ فيها الذكاء الاصطناعي بالفعل بتحقيق تأثيرات قابلة للقياس، وتحدِّد أيضًا المجالات التي يجب على تجار البيع بالتجزئة التركيز عليها لتحقيق قيمة إضافية.
من أبرز ما كشفته دراسة IBV هو التحول في المصدر الذي تنطلق منه استثمارات الذكاء الاصطناعي. بحلول عام 2027، سيقع 35% من إجمالي نفقات الذكاء الاصطناعي خارج ميزانية تكنولوجيا المعلومات، ارتفاعًا من 28% في عام 2025. في الوقت نفسه، تتزايد أيضًا نفقات الذكاء الاصطناعي ضمن ميزانيات تكنولوجيا المعلومات - من أقل بقليل من 10% من الميزانيات السنوية لتكنولوجيا المعلومات حاليًا إلى 13% بحلول عام 2027.
يُشير ذلك إلى تحوُّل مهم في القطاع: فقد أصبح الذكاء الاصطناعي قرار أعمال، وليس مجرد قرار تقني.
تعمل فِرق إدارة المنتجات على تمويل مبادرات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتعزيز اكتشاف المنتجات. وتعمل فِرق التسويق على توظيف الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى والعروض. ويعمل قادة سلاسل التوريد على تطبيق الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب وإدارة الحالات الاستثنائية. عندما تتدفق الاستثمارات خارج الأطر التنظيمية التقليدية، فإن ذلك يعكس تحولًا مؤسسيًا أوسع نحو تشغيل الذكاء الاصطناعي وتفعيله على مستوى المؤسسة بالكامل.
تُظهر الدراسة أن 80% من شركات البيع بالتجزئة والمنتجات الاستهلاكية لديها الآن استراتيجية ابتكار طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي. تؤكِّد هذه الخطوة أن الذكاء الاصطناعي لم يَعُد يُنظر إليه كتجربة جانبية، بل كمحرك أساسي للنمو.
بالنظر إلى عامَي 2026 و2027، تمثِّل هذه الاستثمارات نقطة تحوُّل مهمة. يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مرحلة تجربة الأدوات إلى مرحلة تركِّز على بناء القدرات اللازمة للمنافسة في سوق تتشكل عبر القرارات في الوقت الفعلي، وتوقعات العملاء المتقدمة، وأشكال جديدة من التجارة الرقمية.
اعتمَد تجار البيع بالتجزئة دائمًا على البيانات لفهم العملاء، إلا إن جزءًا كبيرًا من هذه البيانات لا يزال غير مستغل بالشكل الكافي. وفقًا لدراسة IBV، أفادت 64% من الشركات بأن بياناتها الخاصة متاحة للذكاء الاصطناعي، لكن 49% فقط من هذه البيانات يمكن استخدامها فعليًا. علاوةً على ذلك، يُستخدم حاليًا 26% فقط من هذه البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتُبرز هذه الفجوة فرصة كبيرة ومهمة. يُعَد تمكين الوصول إلى البيانات الخاصة أحد أهم عناصر أجندة الذكاء الاصطناعي خلال عامَي 2026 و2027، حيث يعتمد أداء قدرات الذكاء الاصطناعي ذات القيمة العالية -سواء في التخصيص أم تحسين المخزون أم التنبؤ- على جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها.
يمتلك قطاع البيع بالتجزئة ميزة مهمة: فهو تقليديًا يجمع كميات كبيرة وغنية من بيانات العملاء والمعاملات. مع تحسُّن جودة البيانات، وتعزيز حوكمتها، وزيادة الترابط بينها، تتضاعف القيمة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عبر التجارب والعمليات.
بدأ العملاء بالفعل بالشعور بالتأثير. ويؤكِّد 58% من المديرين التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي يعزز الاحتفاظ بالعملاء ويرفع مستوى الرضا، كما ساهم خلال العام الماضي في تحسين هذه المجالات بمتوسط 31%. وفي صناعة تعتمد على الولاء، تُعَد هذه المكاسب ذات أهمية كبيرة.
يتغير دور الذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة من تقديم الاستشارات إلى التركيز على التنفيذ واتخاذ الإجراءات. تُشير دراسة IBV إلى أن 84% من المديرين التنفيذيين يتوقعون أن يعزز الذكاء الاصطناعي قدرتهم بشكل كبير على الاستجابة السريعة لاضطرابات السوق وتغيُّر احتياجات العملاء. لكن التحول الأكثر تأثيرًا لا يرتبط بالسرعة فقط، بل بقدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام المعقدة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة والمستقلة بالفعل على تشغيل مهام سير عمل متعددة الخطوات، مثل تنسيق المخزون، وتخصيص العروض، وتوجيه العملاء خلال قرارات الشراء المعقدة. وفقًا للدراسة، يعمل 76% من المديرين التنفيذيين على تطوير نماذج أعمالهم للاستفادة من الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتحسين الكفاءة، ولكن أيضًا لفتح مصادر جديدة للإيرادات.
من المتوقع أن يصبح هذا التحول نحو الذكاء الاصطناعي القائم على التنفيذ أحد السمات الرئيسية للتحول في قطاع البيع بالتجزئة خلال العامين المقبلين. ستكون المؤسسات التي تضع أساس الذكاء الاصطناعي الوكيل في عام 2026 في موقع أفضل لرفع مستوى التجارب وتحقيق قيمة جديدة بحلول عام 2027.
تقدِّم Al-Futtaim Group مثالًا بارزًا على ذلك، حيث يدمج تطبيق Blue المدعوم بالذكاء الاصطناعي بين برامج الولاء والمدفوعات والتسوق في تجربة موحَّدة. يمكن للعملاء كسب النقاط واستبدالها عبر الفئات المختلفة بشكل فوري، والتصفح دون عوائق، وإتمام المعاملات في مسار واحد سلس - ما يُبرز تأثير التنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع الإشراف البشري.
توضِّح الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يعزز الأدوار البشرية ولا يحل محلها. يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد معالجة العمليات المتكررة ومتعددة الخطوات عبر سلسلة القيمة، من خلال ربط المخزون والمدفوعات والخدمات اللوجستية وبيانات العملاء، بينما يتدخل الموظفون في المواقف التي تتطلب الحكم البشري والتعاطف والحفاظ على الثقة بالعلامة التجارية.
يُتيح هذا النموذج توفير وقت الموظفين وفِرق الخدمة للتركيز على التفاعلات ذات القيمة الأعلى وتلبية احتياجات العملاء الأكثر تعقيدًا. يُشير المديرون التنفيذيون إلى أن الذكاء الاصطناعي يحقق أعلى قيمة في مجالات التسويق، وخدمة العملاء، وعمليات سلسلة التوريد، والتجارة الرقمية - وهي مجالات تلتقي فيها الدقة التشغيلية مع التواصل الإنساني.
والنتيجة هي نموذج تشغيلي هجين يتولى فيه الذكاء الاصطناعي إدارة التعقيد، بينما يعزز البشر ما يجعل قطاع البيع بالتجزئة قائمًا على الطابع الإنساني المميز.
تُشير الدراسة أيضًا إلى الأهمية المتزايدة للمنظومات المتكاملة. لا يمكن أن يحقق الذكاء الاصطناعي أثره التحويلي إلا عندما تعمل الأدوات والشركاء والمنصات والوكلاء معًا بسلاسة وأمان. لا يمكن للذكاء الاصطناعي المستقل أن يحقق إمكاناته بأكملها داخل الأنظمة المجزأة.
للاستعداد لهذا التحول، سيحتاج تجار البيع بالتجزئة إلى تطوير منصات التجارة الحديثة، وإعادة تصميم العمليات بما يتناسب مع رحلات العملاء غير الخطية، وتعزيز حوكمة البيانات. عندما تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من الفهم والعمل عبر نطاق الأعمال بأكمله، يمكن لتجار البيع بالتجزئة تنسيق التجارب بشكل شامل بدلًا من التعامل مع نقاط تفاعل منفصلة.
ولهذا السبب، تأتي تكاملات المنظومات المتكاملة في قلب أجندة الذكاء الاصطناعي لعامَي 2026 و2027. سيكون المستقبل من نصيب تجار البيع بالتجزئة القادرين على تنسيق الذكاء عبر سلسلة القيمة بالكامل، وليس داخل كل وظيفة بشكل منفصل فقط.
تُشير الرؤى المستمدة من دراسة IBV إلى ثلاثة مجالات يمكن لقادة قطاع البيع بالتجزئة التركيز عليها لتسريع وتيرة التقدم:
تخصيص رحلات العملاء عبر البيانات الآمنة، ونشر الذكاء الاصطناعي في العمليات ذات الأثر العالي مثل دورة الطلب إلى التحصيل وتنسيق سلسلة التوريد، وضمان أن تعكس أدوات الذكاء الاصطناعي هوية علامتك التجارية الحقيقية - حتى عند تفاعل العملاء عبر مساعدي ذكاء اصطناعي خارجيين.
جَعْل معلومات منتجاتك قابلة للاكتشاف ومتوافقة مع الذكاء الاصطناعي. البدء بأتمتة المهام التشغيلية المتكررة، ثم التوسع في دور الذكاء الاصطناعي مع بناء الثقة تدريجيًا - لدى العملاء وفِرق العمل على حد سواء.
التخلص من الحواجز بين الأنظمة المنعزلة. وربط أنظمة الأعمال. والسماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتنسيق العمل عبر الوظائف. والتأكد من أن التوصيات والمعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تظل آمنة ودقيقة ومتوافقة مع قِيم علامتك التجارية.
في قطاع البيع بالتجزئة، تحمل كل نقرة أو سلة تسوق أو محادثة قيمة حقيقية، ويعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز أفضل ما يميز هذا القطاع بطابعه الإنساني. خلال العامين المقبلين، سيتسع الفارق بين تجار البيع بالتجزئة الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإعادة التفكير جذريًا في طريقة عملهم، وبين أولئك الذين يرونه مجرد طبقة تقنية إضافية.
سيكون الفارق الحاسم مرتبطًا باتخاذ قرارات واضحة بشأن أسس البيانات، والنماذج التشغيلية، والمجالات التي يُسمح للذكاء الاصطناعي بالعمل فيها بثقة. وسيؤدي تعزيز هذه الأسس الآن إلى تشكيل الجيل القادم من أداء قطاع البيع بالتجزئة.
الفرصة القادمة كبيرة وذات أثر حقيقي وملموس. سيشارك تجار البيع بالتجزئة الذين يتخذون خطوات مدروسة اليوم في تحديد مفهوم ما يعنيه الأداء الجيد في المستقبل. أما تجار البيع بالتجزئة الذين ينتظرون فقد يجدون أن وتيرة التقدم قد تحددت بالفعل دون مشاركتهم.
