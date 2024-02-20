ما إنتاجية الموظف؟

يُعد تحسين إنتاجية الموظفين عنصرًا ضروريًا لنجاح المؤسسة. يُمكّن تحسين الإنتاجية الموظفين من تحقيق الأهداف بشكل أسرع وبطريقة أكثر كفاءة، ما يؤدي إلى توفير التكاليف وتعزيز الربحية. كما أنه يسهم في تحقيق رضا الموظفين.

يتمثل أحد العناصر الرئيسية للإنتاجية في إلغاء أو أتمتة المهام الحفظية أو المملة التي لا تتطلب قدرًا كبيرًا من المدخلات المعرفية البشرية. طبقت المؤسسات في السنوات الأخيرة جميع أنواع عمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة، ما يوفر وقت الشركة وأموالها، وغالبًا ما يوفر وقت الموظفين للتركيز على أعمال أكثر اهتمامًا و"ذات مستوى أعلى" التي تتطلب قدرات معرفية فريدة من نوعها يكون البشر أكثر قدرة على توفيرها.