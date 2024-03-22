ما المقصود بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟ 

يبدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي بنموذج أساس—نموذج تعلم عميق يعمل كأساس لأنواع مختلفة ومتعددة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. نماذج الأساس الأكثر شيوعًا اليوم هي النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، التي تم إنشاؤها لتطبيقات إنشاء النصوص، ولكن هناك أيضًا نماذج أساس لتوليد الصور وإنشاء الفيديوهات والصوت والموسيقى—إلى جانب نماذج الأساس متعددة الوسائط التي يمكن أن تدعم عدة أنواع من إنشاء المحتوى.

يدرِّب الممارسون خوارزمية التعلّم العميق على كميات هائلة من البيانات غير المنسقة وغير المنظمة وغير المُصنَّفة لإنشاء نموذج أساس— على سبيل المثال تيرابايت من البيانات المستمدة من الإنترنت أو من بعض مصادر البيانات الهائلة الأخرى. وفي أثناء التدريب، تنفذ الخوارزمية الملايين من تمارين ” تعبئة الفراغات“ وتقيمها، في محاولة للتنبؤ بالعنصر التالي في تسلسل ما —على سبيل المثال، الكلمة التالية في جملة، أو العنصر التالي في صورة، أو الأمر التالي في سطر من التعليمات البرمجية —وتعدل نفسها باستمرار لتقليل الفرق بين تنبؤاتها والبيانات الفعلية (أو النتيجة ”الصحيحة“).

نتيجة هذا التدريب هي شبكة عصبية من المعلمات—تمثيلات مشفرة للكيانات والأنماط والعلاقات في البيانات— يمكنها إنشاء محتوى بشكل مستقل استجابة للمدخلات أو المطالبات.

تتطلّب عملية التدريب هذه حوسبة مكثّفة وتستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة: فهي تتطلب الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPU) المجمّعة وأسابيع من المعالجة، وكل ذلك يكلّف ملايين الدولارات. تُمكّن مشاريع نماذج الأساس مفتوحة المصدر، مثل Llama-2 التابعة لشركة Meta، مطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي من تجنب هذه الخطوة وتكاليفها الباهظة.