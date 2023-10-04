ما هو PyTorch؟

تُمثّل رسوم الحساب الديناميكية (DCGs) كيفية تمثيل نماذج التعلم العميق في PyTorch. بشكل مجرّد، تُصوّر رسوم الحساب تدفق البيانات بين العمليات المختلفة في نظام رياضي: في سياق التعلم العميق، هي أساسًا تترجم رموز الشبكة العصبية إلى مخطط انسيابي يوضح العمليات التي يتم تنفيذها في كل عقدة والاعتمادات بين الطبقات المختلفة في الشبكة—ترتيب الخطوات والتسلسلات التي تحول بيانات الإدخال إلى بيانات الإخراج.
ما يُميز رسوم الحساب الديناميكية (مثل المستخدمة في PyTorch) عن رسوم الحساب الثابتة (مثل المستخدمة في Tensorflow) هو أن رسوم الحساب الديناميكية تؤجل التحديد الدقيق للحسابات والعلاقات بينها إلى وقت التشغيل. في حين أن الرسم البياني الحسابي الثابت يتطلب تحديد بنية الشبكة العصبية بأكملها وتجميعها بالكامل من أجل تشغيلها، يمكن تكرار DCGs وتعديلها سريعًا.
هذا يجعل رسوم الحساب الديناميكية (DCGs) مفيدة بشكل خاص لتصحيح الأخطاء والنماذج الأولية، حيث يمكن تغيير أجزاء معينة من رموز النموذج أو تشغيلها بمعزل عن بعضها البعض دون الحاجة إلى إعادة تعيين النموذج بأكمله— والذي، بالنسبة لنماذج التعلم العميق الكبيرة جدا المستخدمة في رؤية الكمبيوتر المعقدة ومهام معالجة اللغة الطبيعية، يمكن أن يكون مضيعة للوقت والموارد الحسابية. تمتد فائدة هذه المرونة إلى تدريب النماذج، حيث يتم إنشاء رسوم الحساب الديناميكية بسهولة في أثناء الانتشار العكسي.
في حين أن بنيتها الثابتة يمكن أن تمكن من تحقيق كفاءة حسابية أكبر، فإن الرسوم البيانية الحسابية الثابتة تتمتع بمرونة محدودة: على سبيل المثال، بناء نموذج يستخدم عددًا متنوعًا من الطبقات اعتمادًا على بيانات الإدخال—مثل الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) التي يمكنها معالجة صور بأحجام مختلفة—أمر صعب للغاية مع الرسوم البيانية الثابتة.