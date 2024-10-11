ما المقصود بنماذج الأساس؟

كما هو الحال مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، لا تزال نماذج الأساس تواجه مخاطر الذكاء الاصطناعي. يُعَد هذا عاملًا يجب أخذه في الاعتبار بالنسبة للمؤسسات التي تفكِّر في نماذج الأساس باعتبارها التقنية التي تدعم مهام سير عملها الداخلية أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التجاري.
التحيز: يمكن للنموذج أن يتعلم من التحيز البشري الموجود في بيانات التدريب، وقد ينتقل هذا التحيز إلى مخرجات النماذج المضبوطة بدقة.
التكاليف الحاسوبية: لا يزال استخدام نماذج الأساس القائمة يتطلب ذاكرة كبيرة وأجهزة متقدمة مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) وموارد حاسوبية أخرى لضبطها ونشرها وصيانتها.
خصوصية البيانات: قد يتم تدريب نماذج الأساس على البيانات التي تم الحصول عليها دون موافقة أو علم أصحابها. كن حذرًا عند إدخال البيانات في الخوارزميات لتجنُّب انتهاك حقوق الطبع والنشر للآخرين أو الكشف عن معلومات شخصية أو معلومات أعمال خاصة.
الأثر البيئي: يتطلب تدريب وتشغيل نماذج الأساس واسعة النطاق عمليات حوسبة مكثفة تستهلك الكثير من الطاقة، ما يساهم في زيادة انبعاثات الكربون واستهلاك المياه.
الهلوسة: يُعَد التحقق من نتائج نماذج الأساس للذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا لضمان إنتاجها لمخرجات صحيحة من الناحية الواقعية.