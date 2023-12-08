يتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لمهام التنبؤ مثل التصنيف أو الانحدار عادةً بيانات مصنفة: نقاط البيانات المشروحة التي توفر السياق الضروري وتوضح التنبؤات (المخرجات) الصحيحة لكل عينة إدخال. أثناء التدريب، تقيس دالة الخسارة الفرق (الخسارة) بين تنبؤات النموذج لإدخال معين و"الحقيقة الأساسية" التي يوفرها تصنيف ذلك الإدخال. وتتعلم النماذج من هذه الأمثلة المصنفة باستخدام أساليب مثل الانحدار التدرجي الذي يقوم بتحديث ترجيحات النموذج لتقليل الخسارة. ولأن عملية التعلُّم الآلي هذه تنطوي على إشراك البشر بشكل فعّال، يُطلق عليها اسم التعلُّم "الخاضع للإشراف".

يتزايد احتياج تصنيف البيانات بشكل صحيح إلى عمالة كثيفة بشكل متزايد من أجل مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة. على سبيل المثال ، لتدريب نموذج تصنيف الصور للتمييز بين السيارات والدراجات النارية، يجب تصنيف المئات (إن لم يكن الآلاف) من صور التدريب على أنها "سيارة" أو "دراجة نارية". للحصول على مهمة رؤية الكمبيوتر أكثر تفصيلاً، مثل اكتشاف العناصر، يجب على البشر ليس فقط الإشارة إلى العنصر (العناصر) التي تحتوي عليها كل صورة، ولكن مكان وجود كل عنصر. بالنسبة للمهام الأكثر تفصيلاً، مثل تقسيم الصور، يجب أن تتضمن تصنيفات البيانات توضيح حدود وحدات البيكسل على وجه التحديد واحدة تلو الأخرى لمقاطع صور مختلفة لكل صورة.



ومن ثم ، يمكن أن يكون تصنيف البيانات مملاً بشكل خاص في بعض حالات الاستخدام. في حالات استخدام التعلّم الآلي الأكثر تخصصاً، مثل اكتشاف الأدوية أو التسلسل الجيني أو تصنيف البروتين، لا يستغرق توضيح البيانات وقتاً طويلاً فحسب، بل يتطلب أيضاً خبرة محددة للغاية في مجال معين.

يوفر التعلم شبه الخاضع للإشراف طريقة لاستخراج أقصى فائدة من كمية نادرة من البيانات المصنفة مع الاستفادة من البيانات الوفيرة نسبيًا غير المصنفة.