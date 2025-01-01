حلول الذكاء الاصطناعي (AI)

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watsonx اكتشف مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا التي تُسهم في تسريع إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات الأساسية، ما يؤدي إلى تعزيز الأتمتة والإنتاجية. اعثر على أدوات البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء وتوسيع وحوكمة حلولك المخصصة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد

مساعدو ووكلاء الذكاء الاصطناعي أنشئ مساعدي ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة المهام المتكررة، وتبسيط العمليات المعقدة، وتسريع عملك. تعرف على المزيد

نماذج الذكاء الاصطناعي تمكَّن من بناء الحلول مع IBM Granite، وهي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي، والمصممة خصيصًا للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. تعرف على المزيد

الاستشارات في مجال الذكاء الاصطناعي غيِّر أسلوب عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعاون مع خبراء ومهندسي الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم عمليات سير العمل بشكل شامل، مع تطبيق المهارات والمسرِّعات -التي أثبتت فعاليتها- لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعرف على المزيد