حلول المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

دع وكلاء المبيعات يركّزون على البيع. استفد من وكلاء الذكاء الاصطناعي لتسريع تحقيق الإيرادات.
تسريع الأداء مع watsonx Orchestrate اصنع تجارب مبيعات تحوّلية
رسم توضيحي لمسار كرات الرخام يبيّن كيف يمكن للخيارات المختلفة في نفس الوقت أن تؤدي إلى نتائج مختلفة

الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والأداء تحت الضغط

في عالم اليوم الذي يعتمد على التلبية الفورية للطلبات، تحتاج المؤسسات إلى تسريع المبيعات في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. تقدم IBM تقنيات مصمّمة خصيصًا وخدمات استشارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لمساعدة المؤسسات على التوسّع، وتقليل التكاليف، وتعزيز العلاقات من خلال تجارب مبيعات رقمية وواقعية مبتكرة.

 تعمق أكثر مع أحدث القيادات الفكرية

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تعزيز الإنتاجية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

نسّق عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي للتعامل دون عناء مع تحديثات إدارة علاقات العملاء وتحديد أولويات العملاء المحتملين والمتابعات.
نمِّ الإيرادات من خلال البيع الموجّه بالذكاء الاصطناعي

امزج بين الذكاء الاصطناعي الحواري والفاعل، مما يمكِّن مؤسستك من التحكّم في استقلالية الذكاء الاصطناعي.
نسّق عملياتك

ابنِ وانشر وأدر مساعدين ووكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى مؤسستك باستخدام منصة واحدة سهلة الاستخدام.
أنشئ قيمة مستندة إلى البيانات

حقق أقصى عائد على الاستثمار وعزز الإنتاجية من خلال منصة موحّدة للبيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة، مدعومة بنظام بنائي للشراكات يشمل Oracle و SAP و Salesforce.

حلول الذكاء الاصطناعي للمبيعات

Paid media asset for DCO native ads for AI Agents launch

اقضِ وقتًا أطول مع العملاء، ولا تضيعه في النقرات

IBM watsonx™ Orchestrate هو حل يساعدك على تسريع تحقيق القيمة في تمكين المبيعات، والبحث عن عملاء جدد، وإدارة الفرص. يعمل بسلاسة مع أدواتك الحالية، ومنها Salesforce و SAP و Microsoft Outlook و Slack و Salesloft و Seismic و Marketo و LinkedIn. كما يستخدم بيانات مؤسستك لتقديم رؤى آنية للتحسين والإنتاجية على نطاق واسع.
استكشف watsonx Orchestrate
A diverse group of professional colleagues working together in an office space. They are focused and engaged, using a laptop and a tablet. This image highlights teamwork and collaboration.

خبراء يدعمون تجاربك

ابتكر مستعينًا بالذكاء الاصطناعي المدمج في جوهر مؤسستك لتحديث وأتمتة وتحسين جميع قنوات المبيعات. تستعين خدمات IBM الاستشارية لتحوّل المبيعات بخبراء الصناعة، وأصول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والرؤى المستندة إلى البيانات لبناء علاقات أقوى مع العملاء وتحقيق قيمة أكبر في كل نقطة تفاعل.

 
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اتخِذ الخطوة التالية

مستعد لتحقيق أهداف المبيعات بشكل أسرع؟ بإمكان IBM watsonx Orchestrate الارتقاء بفريق مبيعاتك إلى مستوى جديد كليًّا.

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