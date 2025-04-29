حلول الذكاء الاصطناعي للمبيعات

IBM watsonx™ Orchestrate هو حل يساعدك على تسريع تحقيق القيمة في تمكين المبيعات، والبحث عن عملاء جدد، وإدارة الفرص. يعمل بسلاسة مع أدواتك الحالية، ومنها Salesforce و SAP و Microsoft Outlook و Slack و Salesloft و Seismic و Marketo و LinkedIn. كما يستخدم بيانات مؤسستك لتقديم رؤى آنية للتحسين والإنتاجية على نطاق واسع.