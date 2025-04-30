لا أحد يرغب في التواصل مع خدمة الدعم، ولكن عندما يحدث ذلك، فإن تجربة خدمة العملاء السيئة قد تُفاقِم المشكلة بدلاً من حلّها. ولهذا السبب، لم يَعُد الدعم الاستثنائي مجرد أولوية، بل أصبح ضرورة. يتوقع عملاؤك منك تقديم تجارب أسرع وأكثر ذكاءً وتخصيصًا، بغض النظر عمّا إذا كانوا يتصلون هاتفيًّا أو يقومون بزيارة موقع إلكتروني أو يستخدمون تطبيقًا. يمكنك تحسين دعم العملاء في مؤسستك وزيادة إنتاجية الوكلاء مع إعطاء الأولوية للتخصيص وأمن البيانات، مما يؤدي إلى عملاء أكثر سعادة وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.
أطلق وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة مراكز الاتصال وتقليل التكاليف. يساعد هؤلاء الوكلاء فرق خدمة العملاء على تحقيق الأهداف المتعلقة بتكلفة المكالمة ومدة التعامل مع المكالمات وحل المشكلة من أول اتصال وصافي نقاط المروّج، ورضا العملاء. يمكن للمهنيين غير التقنيين تخصيص وكلاء الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع السياسات، ودمجهم مع التطبيقات الحالية، والبحث في قواعد المعرفة — بدون الحاجة إلى كتابة أي رمز برمجي.
مكِّن الوكلاء البشريين من التركيز على التفاعلات عالية القيمة مع العملاء. يوفّر وكلاء الذكاء الاصطناعي رؤى ومعلومات ملائمة أثناء هذه التفاعلات، مما يتيح للوكلاء البشريين الاستجابة لاستفسارات العملاء بسرعة وثقة أكبر. يسهم هذا التحسين في جودة المحادثة في تقليل مدة المكالمات وتعزيز معدلات الحل من أول اتصال.
تعامل مع استفسارات العملاء المعقدة آنيًّا، وادعمهم في تحقيق أهدافهم عبر قنواتهم المفضلة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الأذكياء. يعزز هؤلاء الوكلاء رضا العملاء من خلال تمكين الخدمة الذاتية السهلة للعملاء والمساعدة في ضمان انتقال سلس إلى الوكلاء البشريين عند الحاجة.
باستخدام IBM watsonx Orchestrate، يمكنك إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي أذكياء لخدمة العملاء، دون الحاجة إلى كتابة أي رمز برمجي، لتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال إجابات سريعة ومتسقة ودعم الخدمة الذاتية عبر جميع قنواتك الرقمية.
في ظل تزايد توقعات العملاء وارتفاع التكاليف التشغيلية، تحتاج المؤسسات إلى تلبية احتياجات عملائها وتحويل فرق العمل لديها. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، يساعد IBM Consulting® المؤسسات على وضع إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل تجربة خدمة العملاء وتمكين موظفيها، وإسعاد العملاء، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتحسين الربحية.
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