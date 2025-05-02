حلول الذكاء الاصطناعي للمشتريات

عزّز كفاءة المشتريات والعائد على الاستثمار من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي  
استكشف watsonx Orchestrate دليل الرئيس التنفيذي لتبني الذكاء الاصطناعي في المشتريات
تمثيل تجريدي لسلسلة التوريد

مشتريات أذكى وأسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة

حقق مستويات جديدة من الكفاءة وتوفير التكاليف والمرونة بفضل خبرة IBM الاستشارية الرائدة والوكلاء والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي. عند الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجية المشتريات التي تتبعها، يمكن لشركتك أن تتقدّم بخطوة على التحديات المحتملة وتزدهر في بيئة أعمال دائمة التغير دون المساس بالامتثال أو المرونة. 

 سجّل الآن في ندوة الإنترنت لتتعرف على إدارة المشتريات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أبحاث معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV): إدارة المشتريات الذكية أصبحت أكثر ذكاءً

انضم إلينا في مؤتمر Gartner لسلاسل التوريد 2025

تشارك IBM كراعٍ بلاتيني في مؤتمر Gartner لسلاسل التوريد 2025، والذي يُعقد في الفترة من 5 إلى 7 مايو في أورلاندو، فلوريدا

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الفوائد

 
تحوّل شامل في إدارة المشتريات

حقق نجاحًا طويل الأمد من خلال الجمع بين قوة الخدمات الاستشارية وحلول الذكاء الاصطناعي من أجل نماذج تشغيل مرنة، واستدامة، والمشتريات للمشاريع ذات رأس المال الكبير، لمساعدة مؤسستك على تعزيز نموها.
عزّز الكفاءة من خلال الذكاء الاصطناعي المتقدم

بسّط إنشاء الوكلاء باستخدام أطر العمل والأدوات والمنهجيات من IBM، والتي تتضمن مهارات جاهزة، وتصاميم للوكلاء، ومُنشئي أكواد منخفضة التعقيد، وعناصر معيارية لتيسير عمليات الشراء والأتمتة. 
تمكين القوى العاملة الرقمية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

حقق نتائج ملموسة من خلال المشاركة في الإنشاء في ابتكار ونشر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتمكين الفرق من الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر تعزيز قدرات القوى العاملة.
التعاون على نطاق واسع

تخلّص من الحاجة إلى استبدال أنظمتك الحالية، فالتكامل السلس مع أكثر من 80 من أبرز تطبيقات المؤسسات يساعد في ضمان انتقال مرن نحو الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون على نطاق المؤسسة.

IBM صُنِّفَت كرائدة ضمن تقرير HFS Horizons

تقرير HFS Horizons لعام 2024 حول مزودي خدمات الشراء والتوريد يضع IBM على رأس قائمة المتصدرين.

 

تنزيل التقرير
حلول الذكاء الاصطناعي للمشتريات
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watsonx Orchestrate

حوّل عملياتك الشرائية وعزّز كفاءة فريقك من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم من خلال IBM watsonx™ Orchestrate. 

 استكشف watsonx Orchestrate
Flat-style retail industry illustration for IBM watsonx Assistant
الخدمات الاستشارية في مجال المشتريات

أطلق العنان لقوة المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال مساعدين ووكلاء الذكاء الاصطناعي مصمّمين خصيصًا لهذا الغرض، مستفيدًا من خبرات IBM الاستشارية التي لا مثيل لها.

 استكشف الخدمات الاستشارية في مجال المشتريات
Bar graph with lines showing their relationship with products on a conveyor belt.
خدمات سلسلة التوريد الاستشارية

حسّن سلسلة التوريد وعمليات الشراء والتصنيع من خلال تطبيق سير عمل ذكي ورؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

 استكشف خدمات استشارات سلسلة التوريد

كن من أوائل المسجّلين للحصول على وكلاء ذكاء اصطناعي مصمّمين للأعمال وجاهزين للتنفيذ.

 
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الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع

اطّلع على كيف ساعدت IBM عملاءها في تبسيط عمليات المشتريات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

Coca Cola displayed in rows at a box store/supermarket.
تحسين المشتريات بالاعتماد على الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي
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أداة D&B Ask Procurement المدعومة بـ IBM watsonx Orchestrate
Image of farmland with cows and electric windmills in the background
دعم المستقبل بالطاقة المستدامة

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سلسلة التوريد في IBM تبني أول سلسلة توريد إدراكية
اتخِذ الخطوة التالية

مستعد لتعزيز الإنتاجية؟ بإمكان IBM watsonx Orchestrate أن يرتقي بفرق المشتريات في مؤسستك إلى المستوى التالي.

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تقرير رؤى الخبراء

يُظهر التقرير أن تحويل عمليات الشراء باستخدام مهام سير عمل ذكية يتيح لاختصاصيي المشتريات ضم الموردين بسرعة أكبر بعشرة أضعاف. 

 اطلع على الرؤى الدليل الإرشادي

ارتقِ بمستوى الابتكار وإدارة المخاطر من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في سير عمل سلسلة التوريد، مثل إدارة دورة حياة الأصول، وتحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وغيرها.

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