حلول الذكاء الاصطناعي للمشتريات

حقق مستويات جديدة من الكفاءة وتوفير التكاليف والمرونة بفضل خبرة IBM الاستشارية الرائدة والوكلاء والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي. عند الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجية المشتريات التي تتبعها، يمكن لشركتك أن تتقدّم بخطوة على التحديات المحتملة وتزدهر في بيئة أعمال دائمة التغير دون المساس بالامتثال أو المرونة.
حقق نجاحًا طويل الأمد من خلال الجمع بين قوة الخدمات الاستشارية وحلول الذكاء الاصطناعي من أجل نماذج تشغيل مرنة، واستدامة، والمشتريات للمشاريع ذات رأس المال الكبير، لمساعدة مؤسستك على تعزيز نموها.
بسّط إنشاء الوكلاء باستخدام أطر العمل والأدوات والمنهجيات من IBM، والتي تتضمن مهارات جاهزة، وتصاميم للوكلاء، ومُنشئي أكواد منخفضة التعقيد، وعناصر معيارية لتيسير عمليات الشراء والأتمتة.
حقق نتائج ملموسة من خلال المشاركة في الإنشاء في ابتكار ونشر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتمكين الفرق من الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر تعزيز قدرات القوى العاملة.
تخلّص من الحاجة إلى استبدال أنظمتك الحالية، فالتكامل السلس مع أكثر من 80 من أبرز تطبيقات المؤسسات يساعد في ضمان انتقال مرن نحو الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون على نطاق المؤسسة.
حوّل عملياتك الشرائية وعزّز كفاءة فريقك من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم من خلال IBM watsonx™ Orchestrate.
أطلق العنان لقوة المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال مساعدين ووكلاء الذكاء الاصطناعي مصمّمين خصيصًا لهذا الغرض، مستفيدًا من خبرات IBM الاستشارية التي لا مثيل لها.
حسّن سلسلة التوريد وعمليات الشراء والتصنيع من خلال تطبيق سير عمل ذكي ورؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
اطّلع على كيف ساعدت IBM عملاءها في تبسيط عمليات المشتريات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
مستعد لتعزيز الإنتاجية؟ بإمكان IBM watsonx Orchestrate أن يرتقي بفرق المشتريات في مؤسستك إلى المستوى التالي.
يُظهر التقرير أن تحويل عمليات الشراء باستخدام مهام سير عمل ذكية يتيح لاختصاصيي المشتريات ضم الموردين بسرعة أكبر بعشرة أضعاف.
ارتقِ بمستوى الابتكار وإدارة المخاطر من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في سير عمل سلسلة التوريد، مثل إدارة دورة حياة الأصول، وتحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وغيرها.