خدمات استشارات المشتريات والاستعانة بمصادر خارجية

في عصر يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية، والتحديات المستمرة، وسوق العمل المحدود، يواجه مديرو المشتريات (CPOs) أولويات استراتيجية متزايدة، تشمل تحسين الأرباح والإيرادات، وتعزيز الاستدامة، وبناء منظومة موردين مرنة.
ولتحقيق قيمة استراتيجية، يجب أن يتطور قطاع المشتريات عبر تمكين الفرق من اتخاذ مخاطر مدروسة، واعتماد أحدث التقنيات، وتسريع تطوير المنتجات، وقياس القيمة.
يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في هذا التحول من خلال أتمتة المهام، وتوفير رؤى في الوقت شبه الفعلي، وإعادة ابتكار أساليب إنجاز العمل. يعمل ذلك على تبسيط عمليات التشغيل بشكل جذري، ما يوفر قدرات شاملة ومتكاملة:
- تُمكِّن IBM قادة المشتريات من تحقيق نجاح طويل الأمد من خلال نهج رقمي متكامل للمشتريات، يجمع بين نماذج التشغيل المستقبلية والاستدامة وإدارة المشتريات للمشاريع الرأسمالية الكبرى لدفع نمو المؤسسة.
- بالإضافة إلى ذلك، تدعم IBM تحقيق القيمة وتحسين التكاليف من خلال إعادة تصور ممارسات المشتريات، وتمكين المؤسسات من تحقيق نتائج فعَّالة عبر تقليل التكاليف بسرعة، وتوفير المصادر الاستراتيجية، والخبرة في استراتيجيات الأسواق الناشئة.
- في الوقت نفسه، تساعد IBM المؤسسات على تحقيق نتائج ملموسة من خلال تمكين القوى العاملة الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، عبر تطوير حالات استخدام مخصصة تُلبي الاحتياجات الفريدة، ما يمكِّن قادة المشتريات من تعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر وتحقيق أقصى قدر من نتائج الأعمال.
تحقيق توسيع الهامش وتوفير السيولة وزيادة الإيرادات من خلال عمليات الشراء المحسّنة واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
نحن نتعاون مع العملاء لاختيار أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات مخصصة لمنظمتك في مجال المشتريات. عزّز الشفافية وحسّن الإنتاجية واستجب بسرعة للاضطرابات وتغيرات السوق ومتطلبات العملاء.
ساعد مديري المشتريات الرئيسيين ومنظمات المشتريات على التفوق كشركاء الأعمال، والخبراء في المجال ومنسقي النظام البنائي وقادة الابتكار مع شريك ابتكار موثوق يتمتع بسجل حافل في تحقيق الابتكار على نطاق واسع.
لقد تعاقدت CCEP مع IBM Consulting كمستشار إستراتيجي للمساعدة في رحلة تحويل المشتريات.
تشارك IBM المعلومات الواردة من الموردين وتحديثات حالة التصنيع مع الشركاء الخارجيين.
تبني شركة Utility علاقات أكثر استدامة وكفاءة مع الموردين بدعم من ®IBM Consulting و SAP.
يمكن أن تساعدك خدمات الذكاء الاصطناعي على تعزيز إعادة الابتكار الذكي لعمليات سير العمل والتقنيات الخاصة بك.
دفع قيمة الأعمال بسرعة، وتحديث العمليات التجارية الأساسية، ونشر إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
تساعد شركة Simpler Consulting المؤسسات على إجراء عمليات تحول مفيدة في جميع جوانب سلسلة التوريد الخاصة بها.
بناء سلاسل توريد مستدامة ومرنة تعمد إلى تهيئة شركتك لمواكبة مستقبل العمل وتوفير قدر أكبر من الشفافية وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.
استفد من المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات لتحويل وظيفتك المالية واكتشاف طرق جديدة للعمل.
استفد من المزج الصحيح بين قدرات الأشخاص والعمليات والتقنية لتحويل أهداف الاستدامة إلى واقع فعلي والتحول إلى مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.
قياس أدائك البيئي والاجتماعي والإداري وتحسينه.
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