خدمات استشارات المشتريات والاستعانة بمصادر خارجية
استفِد من المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بفضل خبرة IBM الاستشارية الفريدة ومساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين خصيصًا لهذا الغرض، ما يتيح لك اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحسين العمليات وتعزيز القيمة.
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الدروس المستفادة من مقتطف HFS Horizons: لم يكن دور المشتريات يومًا أكثر استراتيجية من الآن.

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في السوق لمقدمي خدمات التوريد والمشتريات؛ بسبب التزامنا المستمر بدفع عجلة الابتكار وتقديم القيمة من خلال حلول المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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حوّل عمليات الشراء في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي

في عصر يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية، والتحديات المستمرة، وسوق العمل المحدود، يواجه مديرو المشتريات (CPOs) أولويات استراتيجية متزايدة، تشمل تحسين الأرباح والإيرادات، وتعزيز الاستدامة، وبناء منظومة موردين مرنة.

ولتحقيق قيمة استراتيجية، يجب أن يتطور قطاع المشتريات عبر تمكين الفرق من اتخاذ مخاطر مدروسة، واعتماد أحدث التقنيات، وتسريع تطوير المنتجات، وقياس القيمة.
يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في هذا التحول من خلال أتمتة المهام، وتوفير رؤى في الوقت شبه الفعلي، وإعادة ابتكار أساليب إنجاز العمل. يعمل ذلك على تبسيط عمليات التشغيل بشكل جذري، ما يوفر قدرات شاملة ومتكاملة:

- تُمكِّن IBM قادة المشتريات من تحقيق نجاح طويل الأمد من خلال نهج رقمي متكامل للمشتريات، يجمع بين نماذج التشغيل المستقبلية والاستدامة وإدارة المشتريات للمشاريع الرأسمالية الكبرى لدفع نمو المؤسسة.

- بالإضافة إلى ذلك، تدعم IBM تحقيق القيمة وتحسين التكاليف من خلال إعادة تصور ممارسات المشتريات، وتمكين المؤسسات من تحقيق نتائج فعَّالة عبر تقليل التكاليف بسرعة، وتوفير المصادر الاستراتيجية، والخبرة في استراتيجيات الأسواق الناشئة.

- في الوقت نفسه، تساعد IBM المؤسسات على تحقيق نتائج ملموسة من خلال تمكين القوى العاملة الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، عبر تطوير حالات استخدام مخصصة تُلبي الاحتياجات الفريدة، ما يمكِّن قادة المشتريات من تعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر وتحقيق أقصى قدر من نتائج الأعمال.

 تعرّف على خمس طرق لجعل عمليات الشراء أكثر ذكاءً
الفوائد
الميزة التنافسية

تحقيق توسيع الهامش وتوفير السيولة وزيادة الإيرادات من خلال عمليات الشراء المحسّنة واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 دليل CEO للذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة المشتريات
المرونة والرؤية

نحن نتعاون مع العملاء لاختيار أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات مخصصة لمنظمتك في مجال المشتريات. عزّز الشفافية وحسّن الإنتاجية واستجب بسرعة للاضطرابات وتغيرات السوق ومتطلبات العملاء.

 تحول المشتريات: ما مدى أهمية التميز؟
الابتكار والتحسين المستمر

ساعد مديري المشتريات الرئيسيين ومنظمات المشتريات على التفوق كشركاء الأعمال، والخبراء في المجال ومنسقي النظام البنائي وقادة الابتكار مع شريك ابتكار موثوق يتمتع بسجل حافل في تحقيق الابتكار على نطاق واسع.

 المشتريات المعرفية: اغتنام فرصة الذكاء الاصطناعي

عمليات الشراء الأولى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أتمتة المهام الروتينية أطلق العنان للموظفين للتركيز على المهام ذات القيمة العالية التي تؤثر إيجابًا على للعملاء، وأعد تصميم عمليات الأعمال لتكون قائمة على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لأتمتة الأنشطة المتكررة والمعرضة للأخطاء عزز تجربة المستهلك الرقمية بمساعدة زملائك في الفريق الرقمي عزز الخدمات من خلال المساعدين الافتراضيين والمساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتحسين المهارات، واتخاذ القرارات، والإنتاجية، مع توفير وصول متكافئ للبيانات والرؤى لجميع المستخدمين. إدارة القوى العاملة الرقمية وضع أطر للمهارات والحوكمة لتصميم وتطوير ونشر وتحسين وإدارة القوى العاملة الرقمية، مع ضمان أمان البيانات، والعمليات، ونماذج الذكاء الاصطناعي، وخصوصيتها وترابطها.
تعاون مع IBM Garage
يساعد نموذج مشاركة IBM Garage على تحويل عمليات الشراء في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين سلسلة توريد أكثر مرونة وشفافية. تعاون مع IBM لإنشاء حلول الأتمتة الذكية وتنفيذها وتشغيلها باستخدام الأصول التقنية والممارسات والخبرة الصناعية التي تحدد مستويات جديدة من الإنتاجية وتتبعها وتطلق العنان لها. تعرّف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)

لقد تعاقدت CCEP مع IBM Consulting كمستشار إستراتيجي للمساعدة في رحلة تحويل المشتريات.
بيانات المشتريات المتصلة في الوقت الحقيقي

تشارك IBM المعلومات الواردة من الموردين وتحديثات حالة التصنيع مع الشركاء الخارجيين.
شركة Iberdrola

تبني شركة Utility علاقات أكثر استدامة وكفاءة مع الموردين بدعم من ®IBM Consulting و SAP.

Insight

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 خدمات إسناد العمليات إلى جهات خارجية (BPO)

دفع قيمة الأعمال بسرعة، وتحديث العمليات التجارية الأساسية، ونشر إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

 التحسين المستمر مع Simpler

تساعد شركة Simpler Consulting المؤسسات على إجراء عمليات تحول مفيدة في جميع جوانب سلسلة التوريد الخاصة بها.
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 خدمات الاستدامة

استفد من المزج الصحيح بين قدرات الأشخاص والعمليات والتقنية لتحويل أهداف الاستدامة إلى واقع فعلي والتحول إلى مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.

الخدمات الاستشارية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

قياس أدائك البيئي والاجتماعي والإداري وتحسينه.
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