حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع المالي

أتمتة العمليات وتعزيز الكفاءة وخلق قيمة مضافة من خلال حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع المالي
تسريع الأداء مع watsonx Orchestrate الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام الشؤون المالية
رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد بتصميم فني يجسد إعدادًا مبتكرًا يشبه المصنع، يضم أنابيب وكتلًا ورافعات وشكل شبيه بالبشر، في إطار تصميم تجريدي يجمع بين الإبداع والبساطة.

تحويل مهام سير العمل والعمليات الحساسة

حوِّل العمليات المالية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعمل على أتمتة مهام سير العمل والعمليات الحساسة، مما يساعد فرقك على تعزيز العائد على الاستثمار وتحقيق نمو مستدام للأعمال.

 اختيرت شركة IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 لتعهيد عمليات الأعمال في القطاع المالي والمحاسبي المدير المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: هل وظيفتك في خطر؟

انضم إلينا في مؤتمر Gartner للمديرين الماليين والمسؤولين التنفيذيين الماليين لعام 2025

IBM هي الراعي الرئيسي لمؤتمر Gartner للمديرين الماليين والتنفيذيين في الشؤون المالية لعام 2025، والذي يُعقد في الفترة من 20 إلى 21 مايو في ناشونال هاربور، ميريلاند.

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تحول شامل

أعد تصوّر عملياتك المالية، وادمج الخبرات المالية في مختلف أنحاء مؤسستك، وحوّل سير العمل التشغيلي من خلال خدمات استشارات تقنية الذكاء الاصطناعي.
زيادة الكفاءة

استخدم التحليلات التنبؤية، ومساعدي الذكاء الاصطناعي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة وتبسيط العمليات مثل من التوريد إلى الدفع، ومن الطلب إلى التحصيل، ومن التسجيل إلى التحليل، بالإضافة إلى التخطيط والتحليلات المالية.
تحسين الامتثال وإدارة المخاطر

خفّف من مخاطر الانقطاعات المحتملة وفعّل حوكمة صارمة وشاملة للذكاء الاصطناعي لضمان الامتثال للوائح التنظيمية المتعلقة بالامتثال والاستدامة.
أنشئ قيمة مستندة إلى البيانات

حقق أقصى عائد على الاستثمار وعزز الإنتاجية من خلال منصة موحّدة للبيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة، مدعومة بنظام بنائي للشراكات يشمل Oracle و SAP و Salesforce.

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حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع المالي

ابتكر باستخدام تقنيات وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، المُعَزَّزة بالكامل ببيانات مؤسستك.
watsonx orchestrate illustration
IBM watsonx Orchestrate
أنشئ وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي وانشرهم وأدِرهم لأتمتة وتسريع مهام سير العمل الحساسة لفرق الشئون المالية في مؤسستك.
A hand holding a credit card in front of a computer screen with a calculator and icons related to online transactions.
الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالشؤون المالية
حوِّل عمليات أعمالك الشاملة إلى تطبيقات ذكية مدعومة بالوكلاء، وحقِّق عائد استثمار أعلى بمساعدة خبراء الذكاء الاصطناعي ونظامنا المفتوح من الشركاء.
Demo illustration for IBM Planning Analytics
IBM Planning Analytics
التمكين من التحليل والتعاون الآني من خلال حل تخطيط متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة عمليات التخطيط وإعداد الميزانيات والتنبؤ.
Line fill style illustration representing finance for MaaS360, an IBM product.
الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال المالية والمحاسبية بمنهجية قائمة على الذكاء الاصطناعي أولاً
تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والقيمة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات والأتمتة لإعادة تصور عملياتك المالية وتعزيز النمو.
تجسيد إنتاجية الذكاء الاصطناعي مع شركة طيران الرياض

بصفتها إحدى الشركات الرائدة في مجال تكامل الأنظمة، تستخدم IBM Consulting® منصة watsonx® لمساعدة شركة طيران الرياض في بناء منصة ذكاء اصطناعي تدعم وظائف المهام الحساسة، مع التركيز على أمن البيانات، والخصوصية، والامتثال التنظيمي، واعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف حل IBM المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية الأعمال، IBM watsonx Orchestrate، وتعرّف على كيفية البدء في أتمتة وتبسيط العمليات المالية الحساسة.

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