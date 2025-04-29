حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع المالي

حوِّل العمليات المالية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعمل على أتمتة مهام سير العمل والعمليات الحساسة، مما يساعد فرقك على تعزيز العائد على الاستثمار وتحقيق نمو مستدام للأعمال.
أعد تصوّر عملياتك المالية، وادمج الخبرات المالية في مختلف أنحاء مؤسستك، وحوّل سير العمل التشغيلي من خلال خدمات استشارات تقنية الذكاء الاصطناعي.
استخدم التحليلات التنبؤية، ومساعدي الذكاء الاصطناعي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة وتبسيط العمليات مثل من التوريد إلى الدفع، ومن الطلب إلى التحصيل، ومن التسجيل إلى التحليل، بالإضافة إلى التخطيط والتحليلات المالية.
خفّف من مخاطر الانقطاعات المحتملة وفعّل حوكمة صارمة وشاملة للذكاء الاصطناعي لضمان الامتثال للوائح التنظيمية المتعلقة بالامتثال والاستدامة.
حقق أقصى عائد على الاستثمار وعزز الإنتاجية من خلال منصة موحّدة للبيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة، مدعومة بنظام بنائي للشراكات يشمل Oracle و SAP و Salesforce.
ابتكر باستخدام تقنيات وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، المُعَزَّزة بالكامل ببيانات مؤسستك.
بصفتها إحدى الشركات الرائدة في مجال تكامل الأنظمة، تستخدم IBM Consulting® منصة watsonx® لمساعدة شركة طيران الرياض في بناء منصة ذكاء اصطناعي تدعم وظائف المهام الحساسة، مع التركيز على أمن البيانات، والخصوصية، والامتثال التنظيمي، واعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
اكتشف حل IBM المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية الأعمال، IBM watsonx Orchestrate، وتعرّف على كيفية البدء في أتمتة وتبسيط العمليات المالية الحساسة.