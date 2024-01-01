IBM Planning Analytics

تساعدك قاعدة بيانات التخطيط التحليلي داخل الذاكرة (TM1) على تحليل الربحية وتحليل السيناريوهات الافتراضية ذات التفاصيل الدقيقة.



يمكنك النشر محليًا أو على السحابة، بما في ذلك على AWS والآن على Azure.



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