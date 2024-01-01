IBM Planning Analytics
احصل على تخطيط الأعمال المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
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صورة جوية لمجموعة من الأشخاص يحيطون بطاولة ينظرون إلى رسم بياني مصور للبيانات

لمحة عامة

تساعدك قاعدة بيانات التخطيط التحليلي داخل الذاكرة (TM1) على تحليل الربحية وتحليل السيناريوهات الافتراضية ذات التفاصيل الدقيقة.

يمكنك النشر محليًا أو على السحابة، بما في ذلك على AWS والآن على Azure.

استخدم واجهات ويب و Excel قوية وسهلة الاستخدام. تسهيل التبني باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا. قم بأتمتة المهام الروتينية واكتشاف الرؤى وتمكين جميع المستخدمين لكي يتمكنوا من المساهمة في التخطيط واتخاذ القرارات.

 كيفية اختيار النشر المناسب لـ IBM Planning Analytics تقرير BARC Score لعام 2024 - التخطيط والتحليلات المتكاملة (IP&A)

6 أسباب تدفع نحو التحول من Anaplan إلى IBM Planning Analytics
تعرف على الأسباب التي تدفعك إلى الترقية

الفوائد

التخطيط المتكامل المرن

نوفر لك ميزات قابلية التخصيص، وسهولة النشر وقابلية التوسع لكي تناسب احتياجاتك مع IBM TM1.

 
سهولة الاستخدام للتبني السريع

اضمن التبني السهل بفضل واجهات المستخدم سهلة الاستخدام ومساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 
توقعات دقيقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي

عزز سرعة ودقة التوقعات باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج. تمكن من تشغيل عدد غير محدود من السيناريوهات الافتراضية.
التسعير الشفاف

قم بتوفير إمكانات على مستوى المؤسسة لمؤسستك بسعر مناسب.

حالات الاستخدام

فِرَق الشؤون المالية والمدراء الماليون يمكن استخدامه في إعداد الميزانيات، وإجراء التوقعات، والتحليل في الوقت الفعلي، وتحقيق توافق بين بيانات الدخل، والميزانيات العمومية، وتدفقات النقد. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط والتحليل المالي
مديرو سلاسل التوريد والعمليات يمكن استخدامه في تخطيط الطلب، وتحسين المخزون، وتحليل التوزيع. احصل على تحليلات غير محدودة لسيناريوهات "ماذا لو" وحوِّل الاضطرابات إلى فرص. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط لسلاسل التوريد
فِرَق العمل على الاستدامة يمكن استخدامه في التخطيط للاستدامة، والمحاكاة، والتحسين على أي مستوى من الدقة، حتى أنه يمكنك حساب البصمة الكربونية للمنتج (PCF). استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط للاستدامة
مديرو المبيعات والمناطق يمكن استخدامه لتتبُّع وتحليل أداء مندوبي المبيعات وبيانات سعة المبيعات في الوقت الفعلي. ويمكنك أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق لزيادة حصة السوق. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط للمبيعات
مديرو الموارد البشرية والمواهب يمكن استخدامه لأتمتة عمليات إدارة الموارد البشرية وتبسيطها، ومنها التوظيف، والرواتب والمكافآت وعدد الموظفين وتخطيط المزايا؛ كل ذلك في منصة واحدة. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط للقوى العاملة
مديرو تكنولوجيا المعلومات ومديرو المعلومات التنفيذيون يمكن استخدامه لتعزيز التنسيق بين قسم تكنولوجيا المعلومات والأهداف التنظيمية الأخرى، مع توفير رؤية في الوقت الفعلي عن تخصيص الموارد، والإنفاق، ودورات الحياة، والمالكين، وبيانات استخدام الأصول. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط لتكنولوجيا المعلومات
فِرَق الشؤون المالية والمدراء الماليون يمكن استخدامه في إعداد الميزانيات، وإجراء التوقعات، والتحليل في الوقت الفعلي، وتحقيق توافق بين بيانات الدخل، والميزانيات العمومية، وتدفقات النقد. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط والتحليل المالي
مديرو سلاسل التوريد والعمليات يمكن استخدامه في تخطيط الطلب، وتحسين المخزون، وتحليل التوزيع. احصل على تحليلات غير محدودة لسيناريوهات "ماذا لو" وحوِّل الاضطرابات إلى فرص. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط لسلاسل التوريد
فِرَق العمل على الاستدامة يمكن استخدامه في التخطيط للاستدامة، والمحاكاة، والتحسين على أي مستوى من الدقة، حتى أنه يمكنك حساب البصمة الكربونية للمنتج (PCF). استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط للاستدامة
مديرو المبيعات والمناطق يمكن استخدامه لتتبُّع وتحليل أداء مندوبي المبيعات وبيانات سعة المبيعات في الوقت الفعلي. ويمكنك أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق لزيادة حصة السوق. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط للمبيعات
مديرو الموارد البشرية والمواهب يمكن استخدامه لأتمتة عمليات إدارة الموارد البشرية وتبسيطها، ومنها التوظيف، والرواتب والمكافآت وعدد الموظفين وتخطيط المزايا؛ كل ذلك في منصة واحدة. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط للقوى العاملة
مديرو تكنولوجيا المعلومات ومديرو المعلومات التنفيذيون يمكن استخدامه لتعزيز التنسيق بين قسم تكنولوجيا المعلومات والأهداف التنظيمية الأخرى، مع توفير رؤية في الوقت الفعلي عن تخصيص الموارد، والإنفاق، ودورات الحياة، والمالكين، وبيانات استخدام الأصول. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط لتكنولوجيا المعلومات

النتائج

شارك قصة نجاحك مع IBM Planning Analytics
%25 توفير المزيد من الوقت

ألغت شركة Solar Coca-Cola النمذجة اليدوية وتقوم الآن بمحاكاة تأثيرات تغيرات أسعار وحدات حفظ المخزون.

 استكشف دراسة حالة شركة Solar Coca-Cola %10 زيادة الأداء التشغيلي

يقوم Mawgif الآن بتحليل وإدارة البيانات في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة.

 شاهد دراسة حالة Mawgif 8 التطبيقات التي تم نشرها منذ أقل من عامين

يمكن لشركة Orange الآن تغطية جميع الدول الرئيسية التي تعمل فيها

 اطلع على دراسة حالة Orange %83 بذل أقل جهد في إجراء التوقعات

استطاعت شركة Novolex تخفيض مدة عملية التوقُّعات من ستة أسابيع إلى أقل من أسبوع واحد

 استكشف دراسة حالة Novolex

عمليات التكامل

موصل SAP

نقل للبيانات مباشر وفائق الأداء — حوالي 20000 سجل في الثانية — من جميع أنظمة SAP الحالية، بما في ذلك S/4HANA و Business Warehouse و ECC.وهو متوافق مع جميع مصادر ODATA SAP.

 استكشف IBM Planning Analytics Connector لـ SAP IBM Cognos Analytics

الجمع بين مزايا التخطيط الفعالة وأدوات إعداد التقارير والتصور المتقدمة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي.

 استكشف IBM Cognos Analytics IBM Controller

دعم عمليات الإغلاق والدمج وإعداد التقارير. تمكين فرق الشؤون المالية من أتمتة الختام المالي وتسريعه بأقل دعم ممكن من تكنولوجيا المعلومات.

 استكشف IBM Controller مزيد من عمليات تكامل التخصيص

يوفِّر IBM Planning Analytics واجهات برمجة التطبيقات وبروتوكول ODATA الذي يسمح بعمليات التكامل المخصَّصة للاتصال وتبادل البيانات بين الأنظمة.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكنك أن ترتقي بعمليات تحليلات التخطيط الخاصة بك إلى المستوى التالي.

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