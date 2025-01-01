الهدف بدون خطة هو مجرد أمنية.
استخدم آي بي إم Planning Analytics للاستدامة والمحاكاة والتحسين الذي يطابق الممارسات البيئية وحوكمة إطار العمل - GRI، CDP، SASB، EHS - على أي مستوى من التفصيل.
سواء كانت جهود تكنولوجيا المعلومات النطاق 1 أو النطاق 2 أو النطاق 3 للحد من الانبعاثات، فإن IBM تقوم بتغطية تقارير الاستدامة الخاصة بك. تتوفر بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي لجميع أطراف معني في برنامج واحد آمن لإدارة الاستدامة التعاونية. إجراء تخطيط ومحاكاة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتشغيل سير العمل الأمثل الذي يساعد على تلبية مقاييس الاستدامة.
شركة IBM معترف بها كشركة رائدة في السوق
تقسيم الأهداف والتقديرات باستخدام وظائف وحوكمة الشركات التي تساعد على التنبؤ بالانبعاثات وتحسينها حسب القسم والمنتج. القياس مقابل معيار مع تقليل التكاليف والهدر. وبدعم من الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي، يمكنك تحليل استهلاك الطاقة في مجموعتك وتشغيل عمليات المحاكاة لتقدير وتحسين رحلة صافي صفري للانبعاثات.
إدارة جهود التخطيط الاستراتيجي، وتحليل ومحاكاة انبعاثات النطاق 3. قم بدمج ممارسات الاستدامة في مبادرات الشراء الخاصة بك حتى تتمكن من اختيار الشراكات التي تتماشى بشكل أفضل مع برامج الاستدامة الخاصة بك.
اختر السيناريو الذي يحقق أفضل توازن بين جهود الاستدامة طويلة الأجل وأهداف سلسلة التوريد قصيرة الأجل من خلال محاكاة معايير إدارة المخاطر. وضع خط الأساس وإنشاء شفافية مقاييس الاستدامة وتحديد خطوات العمل لتحسين خفض الانبعاثات.
قم بقياس أدائك بسهولة مقارنة بمؤشرات الأداء الرئيسية للانبعاثات مع إمكانية الاطلاع على بيانات الاستدامة الموثوقة في الوقت الفعلي. قم بإدارة مشاركة طرف معني حول تحديد أولويات انبعاثات الكربون وإدارتها لتأمين التأييد الداخلي والخارجي لما يمكن تحقيقه. يوفر مستوى التفصيل التفصيلي لفريق التخطيط الخاص بك إمكانية اتخاذ قرارات واثقة.
دمج الاستدامة الاستراتيجية مع الخطط المالية الحالية مثل تخطيط التكاليف أو الأرباح والخسائر أو الميزانية العمومية. احصل على رؤية أفضل للأثر البيئي لمبادرات الاستدامة الخاصة بك.
تقييم بيانات الشركات وحوكمة الشركات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الأخذ في الاعتبار متطلبات إدارة النفايات على المدى القصير وأحدث الشروط التنظيمية. قم بتخطيط الطريق الخاص بك وإعادة التخطيط لخططك وإعادة التجهيز كلما دعت الحاجة.
يتفاعل هذا الحل البرمجي مع جميع تنسيقات البيانات وأنظمة الإدارة، بما في ذلك أنظمة الإرث ERP وأدوات إعداد التقارير. دمج المشتريات مع الأنشطة الأساسية مثل المعلومات المالية أو تخطيط القدرات والإنتاج أو احتياجات الموارد البشرية.
اكتشف كيف تقوم شركة نوكيسيورفيت، وهي شركة مملوكة للحكومة مكلفة بتزويد غرينلاند بالمياه النظيفة, والكهرباء والتدفئة دون استخدام الوقود الأحفوري، وهي في طريقها لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% من إنتاج خدمات مرفق تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030.
برنامج مرن لنمذجة مختلف الاستدامة في وضع النماذج، مع وظائف خارج الصندوق مثل تخطيط السيناريوهات والتخطيط للسيناريوهات والتخطيط الاستثماري والتخطيط الاستثماري والتخطيط غير المحدود للبيانات. ربط مسائل الاستدامة بالتأثيرات الأخرى مثل التمويل والإنتاج والخدمات اللوجستية.
تخطيط العمليات المتعلقة بالتخطيط والاستدامة، بما في ذلك الجوانب المالية مثل تغيرات التكلفة والهامش. وضع تصور للنتائج الخاصة بالمشتريات والإنتاج والاستثمارات/الميزانيات الاستراتيجية وغيرها من عمليات الشركة أو أهداف الاستدامة.
بشكل عام لا، حيث يمكن للبرنامج نمذجة أي حالة من حالات الاستخدام. ومع ذلك، بالنسبة للتقارير المنظمة استنادًا إلى معايير الممارسات البيئية وحوكمة الشركات المنظمة، تحقق من كيفية الوفاء بالمتطلبات من خلال IBM شريك الأعمال أو غيرها من برامج IBM الاستدامة مثل Envizi. توفر IBM فقط مسرعات "مجانًا" لعملاء IBM Planning Analytics، وليس نماذج الاستدامة الإنتاجية.
عبر-ص-ص-ص-حالة الاستخدام
ادمج التحليلات المتقدمة للتسلسل الهرمي والتحديد غير المحدود لسيناريوهات "ماذا لو" في عمليات التوريدات الخاصة بك. وبفضل البصيرة الثاقبة التي تمكنك من التحرك بسرعة، يمكنك اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ.
قم بتبسيط عملية الحوسبة وتوحيدها وإدارتها وتحليلها وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك البيئية والاجتماعية والإدارية.
التخطيط والتحليل المالي المبسّط والمتكامل. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.