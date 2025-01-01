الهدف بدون خطة هو مجرد أمنية.

استخدم آي بي إم Planning Analytics للاستدامة والمحاكاة والتحسين الذي يطابق الممارسات البيئية وحوكمة إطار العمل - GRI، CDP، SASB، EHS - على أي مستوى من التفصيل.

سواء كانت جهود تكنولوجيا المعلومات النطاق 1 أو النطاق 2 أو النطاق 3 للحد من الانبعاثات، فإن IBM تقوم بتغطية تقارير الاستدامة الخاصة بك. تتوفر بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي لجميع أطراف معني في برنامج واحد آمن لإدارة الاستدامة التعاونية. إجراء تخطيط ومحاكاة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتشغيل سير العمل الأمثل الذي يساعد على تلبية مقاييس الاستدامة.