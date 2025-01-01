التسعير
قارن بين خيارات وخطط النشر. استخدم الحاسبة الخاصة بنا لتقدير تكلفة IBM Planning Analytics كخدمة.
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رسم توضيحي تجريدي لمخططات تسعير وتكوينات Planning Analytics
خيارات النشر

يمكن نشر IBM Planning Analytics كخدمة SaaS مُدارة بالكامل، أو حل هجين، أو حل محلي.
خذمة SaaS مُدارة بالكامل

اختر بين Planning Analytics على السحابة (استضافة مخصصة) أو Planning Analytics كخدمة ( استضافة متعددة المستأجرين).

 على منصة IBM Cloud Pak for Data

النشر على منصة IBM Cloud Pak for Data مع IBM Planning Analytics Cartridge أو كخيار هجين.

 البيئات المحلية

نشر على البيئات المحلية باستخدام نظام تشغيل Windows أو Linux مع IBM Planning Analytics Local. اختر من بين نماذج الاشتراك أو الترخيص الدائم.
حاسبة عائد الاستثمار

اكشف عائد الاستثمار المحتمل عند التحوُّل إلى IBM Planning Analytics.
مُقدِّر السعر

احصل على عملية حسابية فورية لأسعار Planning Analytics as a Service. ابدأ باستكشاف أسعار IBM لتلبية متطلباتك الفريدة.
مقارنة الخطط بالتفصيل

تتوفر هذه الخطط على أنها فقط خيار نشر كخدمة (SaaS). لا تنطبق على خيارات النشر الهجين أو المحلي. 
Essentials اشتر الآن من متجر IBM ​Standard ​Premium

ذاكرة الوصول العشوائي (جيجابايت)

 16 32 64

المستخدمون

 5 10 20

تطبيق مبني مسبقًا

التخطيط المتصل

بناء النموذج الأساسي

استيراد البيانات عبر الخدمة الذاتية

برنامج Excel وواجهة الويب

خطة Essentials تمنحك الاختيار بين استخدام برنامج Excel وواجهة الويب

النسخ الاحتياطي للبيانات المخصص عبر الخدمة الذاتية

بيئات التطوير والإنتاج مع إدارة التحكم في المصدر

التوفر العالي

التدقيق والتسجيل

توقعات قائمة على الذكاء الاصطناعي

توقعات قائمة على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

إدارة التحكم في المصدر وواجهات برمجة التطبيقات لفِرَق العمل في الشؤون المالية والمبيعات والتسويق والعمليات والموارد البشرية وتقنية المعلومات

التخزين

التخطيط القائم على القيود

الشراء عبر AWS - استخدم استحقاقات AWS عن طريق الشراء من متجر AWS

 الشراء عبر AWS

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
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