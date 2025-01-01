يمكن نشر IBM Planning Analytics كخدمة SaaS مُدارة بالكامل، أو حل هجين، أو حل محلي.
اختر بين Planning Analytics على السحابة (استضافة مخصصة) أو Planning Analytics كخدمة ( استضافة متعددة المستأجرين).
النشر على منصة IBM Cloud Pak for Data مع IBM Planning Analytics Cartridge أو كخيار هجين.
نشر على البيئات المحلية باستخدام نظام تشغيل Windows أو Linux مع IBM Planning Analytics Local. اختر من بين نماذج الاشتراك أو الترخيص الدائم.
اكشف عائد الاستثمار المحتمل عند التحوُّل إلى IBM Planning Analytics.
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تتوفر هذه الخطط على أنها فقط خيار نشر كخدمة (SaaS). لا تنطبق على خيارات النشر الهجين أو المحلي.
ذاكرة الوصول العشوائي (جيجابايت)
المستخدمون
تطبيق مبني مسبقًا
التخطيط المتصل
بناء النموذج الأساسي
استيراد البيانات عبر الخدمة الذاتية
برنامج Excel وواجهة الويب
خطة Essentials تمنحك الاختيار بين استخدام برنامج Excel وواجهة الويب
النسخ الاحتياطي للبيانات المخصص عبر الخدمة الذاتية
بيئات التطوير والإنتاج مع إدارة التحكم في المصدر
التوفر العالي
التدقيق والتسجيل
توقعات قائمة على الذكاء الاصطناعي
توقعات قائمة على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
إدارة التحكم في المصدر وواجهات برمجة التطبيقات لفِرَق العمل في الشؤون المالية والمبيعات والتسويق والعمليات والموارد البشرية وتقنية المعلومات
التخزين
التخطيط القائم على القيود
الشراء عبر AWS - استخدم استحقاقات AWS عن طريق الشراء من متجر AWS